Rechazo a reforma tributaria: Delgado se disculpa por «impresentable error» de estar ausente en votación, mientras Uriarte y Jiles protagonizan tenso cruce

El miércoles pasado, el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric fue rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados tras obtener tres abstenciones, 71 votos en contra y 73 a favor.

La ausencia de las parlamentarias Viviana Delgado (PEV), Mónica Arce (independiente electa por cupo Humanista) y Pamela Jiles (PH) terminó cerrando la puerta a la iniciativa.

Ante el mar de críticas y reacciones en contra, la diputada Delgado, decidió pedir perdón públicamente ante su “impresentable error” por no encontrarse presente durante la votación del proyecto.

“Parto por reconocer mi impresentable error, no tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Entendiendo la rabia que sienten las personas, le pido a cada una y cada uno perdón”, expresó la parlamentaria este martes.

“Asumo mi completa responsabilidad, es mi deber estar atenta al momento de las votaciones; mi intención siempre fue aprobar, inclusive estaba inscrita para dar mi discurso apoyando la reforma”, agregó.

He guardado silencio para hablar cara a cara con miembros de mi comité parlamentario y pedir perdón públicamente en el Congreso. Hoy tomé la decisión de salir de mi comité. Agradezco la solidaridad de quienes tambien lo hicieron. No soy ni seré parte de ninguna operación politico

Delgado insistió en que no hubo “ningún intento de mi parte de operación política alguna, para que no se siga dañando la imagen de mi partido”.

Uriarte sobre Jiles: «Le creímos, no cumplió»

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, aseguró que la diputada Pamela Jiles comprometió su voto para la reforma tributaria y que “no cumplió”.

En conversación con Radio Duna, la secretaria de Estado afirmó que “ese voto fue comprometido cara a cara ante el ministro Marcel y yo. Inexplicablemente, la diputada al día siguiente se retiró de la Sala para no votar”.

Recalcó que “el voto se comprometió al mediodía del martes y ella no votó el miércoles”, y planteó que probablemente Jiles habría cambiado su postura por el incidente que protagonizó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, tras haberle gritado a la diputada Viviana Delgado, luego de un altercado registrado en el Congreso Nacional por la reapertura de un colegio en Maipú.

“Lo que se está haciendo no es un concurso de simpatía del ministro Ávila, es votar por una cuestión estructural que está fuera de la contingencia”, señaló la ministra.

“Eso es una situación. Yo creo que es importante vivirla. Las confianzas en política son muy importantes. Solo una vez se cree y solo una vez se falla. En las ocasiones anteriores en que la diputada Jiles ha votado en contra propuestas del gobierno, no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto, no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada”, explicó.

Sin embargo, “en esta oportunidad, sí nos comprometió, le creímos, y no cumplió. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto a esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva”.

Producto de la misma situación, “la consideramos derechamente de oposición respecto a los proyectos del gobierno”, complementó.

Jiles: «Todo el mundo sabía que era un voto en contra»

Sin embargo, la diputada Pamela Jiles, desmintió los dichos de la ministra Uriarte.

“Lo que ha dicho la ministra Uriarte es falso, de falsedad absoluta. Toda la Cámara sabía que yo iba a votar en contra de la reforma tributaria; finalmente, me ausenté”, expresó Jiles.

“Todo el mundo sabía que era un voto en contra, lo sabía la prensa, porque hay cuñas -en ese sentido- de los días previos y del día de la votación”, indicó.

Según Jiles, la secretaria de Estado intenta zafar de su responsabilidad política «porque no hizo la pega». Yo supongo que estamos entre gente adulta haciendo política”, expresó.

“Ella miente, está diciendo algo que no es real. Jamás pudo contar con mi voto y además, la prueba que hizo mal su trabajo la ministra es que -aún con mi voto- habrían perdido la reforma tributaria”, manifestó.

«Yo sí hice la pega, sí conté los votos, incluso contaba con un voto en contra de la reforma de algún diputado de la UDI que estaba en el baño en el momento de la votación y no se presentó a votar», agregó.

Pamela Jiles, señaló que “ninguno de ellos (los ministros) intentó conversar conmigo jamás”.

