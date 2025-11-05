Reportan asistencia mínima a acto de Johannes Kaiser en Maipú: Llegaron apenas 250 personas

«Bochorno de Johannes Kaiser en Maipú» fue uno de los titulares que más circuló la noche de este martes 4/11, en referencia a la bajísima asistencia que tuvo el acto de campaña del ultraderechista en dicha comuna de la Región Metropolitana.

Según consignó el portal La Voz de Maipú, la convocatoria tuvo una asistencia muy inferior a la esperada, con apenas 250 personas presentes en el zócalo de la plaza: «Lo que el comando de Johannes Kaiser había anunciado como un evento masivo para presentar a las ‘futuras autoridades’ en el distrito 8 terminó siendo un acto con una asistencia considerablemente menor a la esperada», reportó el citado medio.

«El cierre de campaña no es aquí» dijo por su parte Kaiser. «El cierre de campaña es el 12 de noviembre al Puente Arzobispo y ahí van a ver cuántos pares son tres moscas porque vamos a ser decenas de miles», advirtió el candidato de extrema derecha.

