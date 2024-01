Republicanos cuestionan dichos de Piñera por responsabilizarlos de la derrota en el plebiscito: «Defendemos nuestras ideas con convicción»

El Partido Republicano cuestionó este lunes los dichos realizados por el expresidente Sebastián Piñera, quien los responsabilizó de la derrota del plebiscito del pasado 17 de diciembre, así como instó a que «Chile Vamos no debe actuar al ritmo o la música que pone Republicanos».

El exmandatario afirmó este fin de semana en La Tercera, que «la principal responsabilidad la tiene quien era mayoría en el Consejo Constitucional, que era el Partido Republicano».

Tras sus dichos, uno de los primeros que salió a visibilizar su molestia fue el diputado Luis Fernando Sánchez, quien manifestó que el expresidente le «regaló a la izquierda» que se llevara a cabo el proceso constitucional.

«El mayor ‘gustito’ en el tema constitucional fue el del expresidente, cuando regaló la Constitución a la izquierda creyendo que algo bueno iba a salir de eso», respondió el diputado, citado por el portal MegaNoticias.

De igual forma, Agustín Romero, jefe de la bancada del Partido Republicano, afirmó que desde la tolda política se defiende «las ideas con convicción, así como manifestó que no se busca influir en ningún otro partido de derecha.

«Nosotros defendemos nuestras ideas con convicción, no en forma tibia. En ese sentido, discrepo de la opinión del expresidente Piñera, porque tratar de decir que nosotros queremos influir u obligar a la UDI, a Renovación Nacional o a Evópoli a hacer algo que no quieran hacer, eso no es así. Ellos son libres de tomar los caminos que estimen convenientes», señaló.

Por otra parte, manifestó que se continuará trabajando por realizar alianzas, con el fin de «defender a Chile».

«Lo que nosotros no vamos a hacer es adecuarnos a ellos», cuestionando que uno de los puntos planteados por Piñera para una futura alianza, sea sobre la base de la suscripción de «un compromiso claro y categórico con la democracia», recalcó.

Esto, haciendo referencia a la propuesta de Piñera de que » dentro de la oposición, y en esto incluyo desde el centro, Chile Vamos y Partido Republicano, logremos un acuerdo con las bases esenciales de una alianza política al igual que lo hizo la centroizquierda».

Con respecto a esto, el parlamentario recalcó que sería «algo ofensivo».

Por otra parte, reiteraron la postura del líder de Partido Republicano, José Antonio Kast, quien descartó un proceso de primarias para los próximos comicios presidenciales.

