Sánchez planteó a Podemos un «Gobierno de cooperación»

El candidato está dispuesto a ofrecer puestos de responsabilidad en la estructura del Ejecutivo a las personas que designe

“Gobierno de cooperación” fue el término que ofreció el candidato a la Presidencia de Gobierno español, Pedro Sánchez, al líder de Podemos, Pablo Iglesias durante la reunión del lunes para intentar llegar a un acuerdo de investidura.

La oferta que realizó Sánchez al líder de Podemos está planteada en tres niveles: programático, parlamentario y de estructura de gobierno. Sin embargo no contempla un Gobierno de coalición como quiere Podemos y según fuentes consultadas por Público.es, no está contemplado que existan integrantes en el Consejo de Ministros.

A nivel programático parece que el acuerdo es más que factible. Los socialistas y Podemos comparten muchas líneas en políticas sociales y ya llegaron a un acuerdo para los Presupuestos fallidos que se presentaron al Congreso.

Como siempre, hay algunas diferencias y la formación morada siempre quiere ir un paso más allá del habitual conservadurismo de los socialistas ante algunas medidas, pero fuentes del PSOE no ven grandes problemas en concretar un acuerdo para la legislatura y, además, apuntan que la derogación de la reforma laboral -una línea roja marcada por Podemos- no será ningún obstáculo.

El segundo nivel que propuso Sánchez a Iglesias fue una colaboración parlamentaria constante y leal, donde tengan una unidad de acción común y no se haya carreras al registro para presentar iniciativas y apuntarse méritos. Según las fuentes consultadas, Sánchez se comprometió también a no buscar la llamada “geometría variable” con otros grupos en los asuntos en los que no haya acuerdo, una exigencia planteada por el propio Iglesias que teme que el PSOE quiera pactar otras políticas con las que no está de acuerdo Podemos con otros partidos de la Cámara Baja.

Finalmente, Sánchez le ofreció incorporar a dirigentes de Podemos en altos cargos de la estructura de Gobierno, pero no en el Consejo de Ministros como exige la formación morada. Según fuentes consultadas, el candidato a Presidente del Gobierno no quiere sólo una presencia simbólica de dirigentes de este partido, sino que está dispuesto a ofrecer puestos significativos y de responsabilidad que, además, recaerán en las personas que designe Podemos.

Hasta ahí llegó la propuesta de Sánchez del «Gobierno de coopearación» de la cual, poco se va a mover ya, decida lo que decida Podemos. Para los socialistas es una oferta generosa, y recuerdan que les supone renunciar al Gobierno en solitario como era su pretensión inicial, además, da la posibilidad a Podemos de proponer a las personas que considere oportunas para ocupar cargos en la estructura del Gobierno, sin ningún veto, dejando manos libres a Pablo Iglesias y a su dirección para nombrar a quienes quieran.

