Aucán Huilcamán a Víctor Pérez: “dialogo de buena fe debe abordar el despojo del territorio mapuche»

A minutos de haber sido nombrado oficialmente Ministro del Interior –una de las carteras más importantes del Gobierno- Víctor Pérez (UDI) emitió, sin ser requerido ni preguntado siquiera por la prensa que se encontraba en La Moneda, sus primeras y polémicas declaraciones respecto a los hechos de violencia ocurridos durante las últimas semanas en la región de La Araucanía.

A pocos minutos de haber asumido el cargo, el ex senador advirtió tajántemente: “tendré una especial atención con La Araucanía. Los chilenos merecen vivir en paz y tranquilidad. Alejaremos a los violentos para solucionar los problemas”.

“La Araucanía no es meramente es un tema policial. Respaldo la acción de Carabineros, pero el tema es el diálogo. No veo posible que la inmensa mayoría de las personas de esas zonas no puedan vivir en paz. Hay que alejar a los violentistas”, continuó, dichos que prácticamente fueron una feroz advertencia.

Al respecto, diferentes organizaciones y personalidades declararon su rechazo a tales dichos. Uno de ellos, fue Aucán Huilcamán, encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, quien por medio de una carta pública, señaló que sus dichos “no constituyen mayor novedad para el Pueblo Mapuche y la Araucanía, considerando que todos los ministros anteriores han manifestado que realizarán un eventual dialogo en la Araucanía”.

Aucán Huilcamán

“Sin embrago, ninguno de ellos lo ha hecho, al contrario, todo ha sido un dialogo aparente en la lógica del clientelismo, de la domesticación y el colonialismo capitalino chileno”, enunció. En relación a ello, Huilcamán dice que los dichos de Pérez manifiestan un «total desconocimiento por los derechos imprescriptibles e irrenunciables del Pueblo Mapuche».

El personero del Consejo de Todas las Tierras, advirtió que la paz a la que han hecho referencia los gobiernos de turno y los diferentes ministros del interior del Estado de Chile, “son la peor amenaza para el Pueblo Mapuche y sus derechos”, señalando que “durante la dictadura militar del General Pinochet, a los Mapuche se les impuso el Decreto 2568, norma que se aleja de todo sistema jurídico y de todo Estado de Derecho”.

Tal normativa fue con la que se despojó masívamente a los Mapuches de sus tierras “con la política de arriendo de los 99 años y en muchos casos los arriendos lo han duplicado a casi dos siglos. Este tipo de Paz mediante la violencia y el uso de la fuerza institucional Estatal, es un atentado a la Paz”, señaló Huilcamán.

“Un dialogo fructífero y de buena fe imprescindiblemente debe abordar el despojo del territorio y sus recursos, el Crimen de Genocidio cometido por el Estado Chileno en contra del Pueblo Mapuche en el contexto de la denominada Pacificación de la Araucanía y el daño cultural causado al Pueblo Mapuche. Todos estos hechos contrarios a los derechos humanos están en completa impunidad”, finalizó el dirigente, manifestando que los mapuches autodeterminados están dispuestos a dialogar con el nuevo ministro “en la medida que se aborden cuestiones de fondo”, advirtió.