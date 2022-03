Blindando a las salmoneras: Organizaciones ambientales manifiestan rotundo rechazo a proyecto del Gobierno para impulsar concesiones acuícolas en áreas protegidas

Fotografía: Fundación Terram

En enero del presente año el gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera, ingresó al Senado un Proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín 14.811-21), para permitir que las concesiones de acuicultura puedan seguir existiendo al interior de áreas marinas protegidas.

Si bien el ejecutivo puede hacer uso de sus facultades hasta el último día, llama la atención que no se haya tomado en consideración la existencia de una iniciativa parlamentaria que fue apoyada por cerca de 60 organizaciones ambientales cuyo objetivo es totalmente contrario.

Una declaración firmada por 110 organizaciones socioambientales y 16 académicos del área de la ciencia, del medioambiente y de la educación, manifiesta estricto rechazo a este proyecto impulsado por Piñera en sus descuentos, que pone en riesgo los ecosistemas acuáticos de zonas protegidas y mucho más.

«Creemos que este último intento del gobierno para otorgar una autorización irrestricta a la salmonicultura para establecerse de forma definitiva en áreas protegidas no tiene más sustento que la desmedida presión de la industria salmonera y su casi inexistente preocupación por los efectos negativos que genera. Es incomprensible que, en el presente, ante la crisis climática y de pérdida de biodiversidad en la que nos encontramos, se entreguen concesiones para el uso intensivo, específicamente para el desarrollo de la salmonicultura, dentro de áreas protegidas, poniendo en riesgo sus objetos de conservación y haciendo caso omiso a la evidente incompatibilidad de ambas actividades», sostenía la declaración firmada por organizaciones como ChileSustentable, Chao Pescao, Fundación Newenko, ONG FIMA, entre otras.

Vergonzosa contradicción con proyecto sobre Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Adicionalmente, las organizaciones señalaron que el proyecto de ley del gobierno saliente se contrapone al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Pese a que este último ha sido impulsado con gran ímpetu por el propio Ministerio de Medio Ambiente de la administración de Piñera y organizaciones de la sociedad civil durante los últimos 4 años de gobierno.

«El proyecto de ley SBAP presenta al menos 10 artículos (Nº57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79, 92 y 93) que prohíben explícitamente la realización de actividades industriales dentro de áreas protegidas, en coherencia con las directrices de la Convención de Washington, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) e incluso de la Ley de Pesca vigente», denuncian las organizaciones.

Cabe destacar que la UICN recomienda no realizar actividades de acuicultura en varias de sus categorías de áreas protegidas, ya sean reservas naturales estrictas, áreas naturales silvestres, parques nacionales o monumentos naturales. «En particular para cultivos de peces en jaulas en altas densidades, como la salmonicultura, y en las demás categorías de áreas protegidas (IV, áreas de manejo de hábitats/especies; V, paisaje terrestre y marino protegido; y VI, área protegida manejada), solo podría realizarse si es manejada de manera que sea compatible con los objetivos del área marina protegida. Resulta evidente que el cultivo de especies exóticas no resultaría compatible con los objetivos de muchas de las áreas marinas protegidas del país», denuncian.

En particular el proyecto de ley SBAP, en su artículo 63, prohíbe la explotación de recursos naturales con fines comerciales, las actividades de extracción de recursos naturales, como asimismo las actividades e infraestructura industrial en Reserva de Región Virgen (Art. 57), Parque Nacional (Art. 58) y Monumento Natural (Art. 59) cerrando la puerta para todo tipo de actividades industriales como minería, hidroeléctricas, torres de alta tensión, actividades acuícolas, puertos, entre otros. Lo anterior es un hito histórico, dada la situación de muchas áreas protegidas actualmente afectadas por este tipo de actividades.

En el caso de Reserva Nacional (Art. 60), Área de Conservación de Múltiples Usos (Art. 61) y Área de Conservación de Pueblos Indígenas (Art. 62), se señala expresamente que solo podrán desarrollarse actividades de uso sustentable, siempre que las mismas no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que estas áreas proveen.

Con el objeto de reforzar la protección, el proyecto de ley SBAP en su Artículo 79, sobre “Concesiones en áreas protegidas del Estado”, establece que solo podrán otorgar concesiones en áreas protegidas situadas en bienes fiscales para actividades de investigación científica, educación o turismo que requieran la instalación de infraestructura y tengan una duración mayor a un año.

Finalmente, en el Artículo 93 sobre “Concesiones sectoriales” el proyecto de ley SBAP, permite concesiones de uso sustentable solo para comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades, y solo si el área tiene un plan de manejo y la actividad es compatible con los objetivos de protección del área.

Es por todo lo expuesto que las organizaciones ciudadanas, ambientales, académicas y territoriales firmantes, solicitan al Senado rechazar este proyecto, «debido a la nula participación de las comunidades en su análisis, a la incompatibilidad de las actividades acuícolas intensivas con la conservación y porque debilita la protección de las Áreas Protegidas», señalan. En la misma dirección, las organizaciones hicieron el llamado urgente al gobierno del presidente electo Gabriel Boric, a revisar el patrocinio actual del ejecutivo y retirar dicho Proyecto de Ley.

Organizaciones firmantes:

Defendamos Chiloé Chile Sustentable Oceana Comunidad Indígena Puwapi de Guaitecas Comunidad Mapuche Williche Kechalen de Queilen Comunidad Indígena Tralka Lafken de Algarrobo – El Quisco Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen de Pargua Comunidad Indígena de Llicaldad Comunidad Indígena de Apeche Clementina Lepio Melipichun Longko de la Comunidad Indígena de Gamboa Alto Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas de Chiloé Consejo de Defensa de los Queñes Corporación Caleta, David Ordenes Alerta Isla Riesco Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar Comunidad Kawesqar Ata’p Comunidad Kawesqar Residentes en Río Primero Lonko de Aysen Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén Asociación Defensa Ambiente y Cultura de Chiloé (ADAC) Fundación Ciudadanos y Clima ONG Real Chile Comunidad Indígena Bahía Mejillones Sin Azul No Hay Verde, Argentina Movimiento Ciudadano Patagonia Limpia Centro Cultural Kuraf Werken Fundación Endémica, Juan Fernández Desventuradas Comité Cultural Casa Tejiendo Raíces, Puerto William Fundación Elemental Nature Consejo General de Caciques Williche de Chiloé Fundación Origen Santuario de la Naturaleza Los Maitenes – Río Claro Greenpeace Rewilding Chile Patagonia Chile ONG FIMA Fundación Newenko Movimiento No Alto Maipo Centro Ecológico Churque The Nature Conservancy (TNC) Movimiento Biocéntrico Defensoría Ambiental ONG Ecosistemas Fundación Geute Conservación Sur Mataquito Río Abajo Fundación Futaleufu Riverkeeper Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho Chile Sin Ecocidio Corporación Capital Biodiversidad Pacto Chile Verde Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo ONG Conservación Andina Round River Conservation Studies – Chile Corporación Territorios en Acción ONG Defensa Ambiental Ríos To Rivers Cooperativa de Consumo Responsable – Valdivia “La Manzana” Red Ambiental Cuencas del Reloncaví Colectivo Cuenca Sur-Osorno Fundación Cuidemos Paraísos Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble Grupo de Investigación Acción Imaginarios Estuariales Muzosare Ética en los Bosques Parque Andino Juncal Santuario Lagunillas y Quillayal Despierta Mejillones Parques Para Chile Fundación Huerquehue Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Movimiento Salvemos Coronel Mujeres por el Buen Vivir Regenera Sociedad Civil por la Acción Climática – Antofagasta Vegetarianos Hoy Escazu Ahora Mujeres en Resistencia Anima Naturalis Fundamento CODEFF Fridays For Future-FFF Tremendas Fundación Pulso Ambiental Fundación Voluntarios por la Naturaleza Antuko Resiste Chao Pescao Observatorio Ciudadano Agrupación Aisén Reserva de Vida Corporación Territorio Enacción Kimeltuwe Lof de Chonchi Organización de Mujeres de Artes y Oficios Germina Kolectiva SCAC Magallanes Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) Corporación Jardín Botánico Chagual Sociedad de Ecología de Chile Cooperativa Calahuala Slowfood Fundación Omora Fundación Ecosur Así Conserva Chile Frente por el Medioambiente y la Biodiversidad del Partido Comunes Tercera Edad por un Futuro Robles de Cantillana WWF Chile Sociedad de Botánica de Chile Catemu en Movimiento Coordinadora de Defensa Akunkawa National Geographic Pristine Seas ONG Sustentarse

