Gobierno: Compra de equipamiento y actualización de flota de aviones F-16 se postergó para el próximo año

[PRIORIDADES DEL GOBIERNO] Ayer jueves 23 de julio, el departamento de Estado de EE.UU aprobó el plan presentado por el Ministerio de Defensa de Chile para adquirir equipamiento que actualice y mejore la capacidad de su flota de aviones F-16, por un monto total de 634.7 millones de dólares. El anuncio fue realizado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DCSA) estadounidense a través de un comunicado, indicando que el acuerdo comprende al menos 24 puntos, desde nuevo armamento y equipos de comunicación, hasta partes de repuesto y servicios de capacitación. La renovación de los F-16 así como otros planes de compras de las Fuerzas Armadas, fueron analizadas durante una videoconferencia de los tres comandantes en jefe de las FFAA y el ministro del ramo, Alberto Espina, el 30 de junio pasado. Fuente: Radio Bío Bío RVF