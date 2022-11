Laboratorios de mentiras en Chile al descubierto

La derecha extrema internacional ha construido laboratorios de personas pagadas para torcer la realidad mediante mentiras que confundan a la población con fines políticos y en Santiago de Chile, Providencia, armaron cuarto de Fake News, noticias falsas, con conocimiento y auspicio de actores claves de la política derechista chilena durante el proceso constituyente.

En Chile han existido medios de comunicación que por décadas y en casos centurias, han mentido para proteger a la oligarquía. Atrocidades ocurridas en éste injusto país han sido omitidas por los rotativos, encubriendo a los hechores del saqueo y calamidades.

De un tiempo a esta parte, se puso de moda simplemente crear mentiras que son inyectadas a las redes sociales para crear desinformación en la población. Lo hicieron en el contexto que el pueblo de Chile mediante democracia e institucionalidad dada, ensayaba una Nueva Constitución en tiempo récord.

El Ciudadano realizó investigación periodística, que logró dar con laboratorio de mentiras en Chile. Dimitri Neumann, cuyo nombre real reservamos, narró parte de su vida, durante más de 6 meses, al interior de un “digital lab” llamado “Rebaño Consultores”.

“Cuando me di cuenta que eran mentiras, los contenidos, lo hice ver, pero me dijeron que estaba aquí para cumplir con quienes ponían la plata” esboza el joven profesional.

“Yo estaba trabajando en una consultora, ubicada por Pedro de Valdivia. A mí me contrataron mencionando en la entrevista de que iba a trabajar para el tema del plebiscito de salida (para Nueva Constitución). Partí cuando todo estaba recién partiendo, la campaña política. Se reservaron detalles para qué bando. Les dije directamente que no tenía ningún problema porque sabía separar la parte del trabajo con mi opinión personal”.

Dimitri, al cabo de los días comenzó a entender para quién trabajaba “Yo entendí que era para el tema del Rechazo y efectivamente fue así. Ahí mi pega era hacer cápsulas y gráficas. Tipo muy kinéticas, harto color, texto impactante, ahí tenían a un publicista que iba pasando los guiones y luego yo con el programa de edición los convertía en video”.

Otro ex trabajador de la consultora de noticias falsas, señaló también a El Ciudadano “Estas cápsulas tenían un estudio detrás respecto a quien iban dirigidas, qué palabras tenían que tener, qué tipo de colores tenían que tener, iban en base a una campaña que se llamaba “Yo amo a Chile”.

El laboratorio al que se incorporó el joven Dimitri, venía trabajando desde varios meses antes, y se sumaría a otros “digital lab” de derecha que sabían se elegirían convencionales de manera democrática para redactar una Nueva Constitución para Chile, tras el amplio triunfo del Apruebo de entrada.

La misión coordinada entre más de un equipo de personas, tenía como fin torpedear al proceso constituyente de Chile y quebrantar la voluntad para el triunfo del rechazo sin trepidar con que lo que se dijese fueran mentiras y ataques desinformativos dirigidos certeramente al electorado, contra el texto y contra los mismos convencionales.

“En un principio la campaña era general, para que entre a la primera, era del tipo “por que yo amo a Chile, voto rechazo”, un mensaje muy simple. No había una cuenta de campaña, la forma de viralización era por Whatsapp porque eran videos muy desinformativos, demasiada desinformación”, señala Dimitri.

En la fábrica de noticias falsas armada en pleno Providencia “Se nos dijo si se subían por Instagram había alto riesgo de que nos los bajaran, por denuncias de las mismas personas. La idea era alimentar la desinformación llegando directo a las personas sin posibilidad de denuncia”, señala Goebbels, el otro trabajador al que accedió El Ciudadano.

Esta sería parte de la estrategia para llegar profundamente a millones de [email protected] directamente a sus teléfonos mediante mensajería sin dejar “mayores” huellas del origen de la mentira.

Los teléfonos a los cuales dirigir los materiales desinformativos, y denostadores, fueron obtenidos de bases de datos, cuyo origen es parte de otra investigación de nuestro medio de comunicación.

Los números recibían el video con la desinformación y muchos de las personas receptoras ante el impacto, reenviaban el video o gráfica, generándose el efecto “bola de nieve”.

No había una cuenta central para la ejecución de la campaña, y se creaban cuentas buscando no dejar rastro al publicar el material. “Hay un caso que me acuerdo y lo tengo muy claro. Me pasaron un guion que decía que con el nuevo sistema vas a tener que pagar dos sistemas de salud, era relacionado a isapres y decía articulo 9, tienes que pagar dos sistemas, vota rechazo, cortito , directo”.

“Mientras yo hacía los videos tenía la propuesta de Nueva Constitución al lado pues me quería informar, leí el articulo 9 y decía Chile es un país un laico. ´¡Hueón nada que ver con lo de las isapres! Yo les dije no puedo hacer esto, eso es mentir directamente´”, sigue en su narración Dimitri, quien nos señala “había muchas mentiras que solo caía en cuenta cuando me iba en el metro camino a la casa y podía leer el texto, en la pega no daba el tiempo pues la exigencia de producción era alta”, remata Dimitri.

“Diariamente hacía unos 5 videos, y me decían que tenía hacer 10. Yo no tomaba hora de almuerzo, llegaba las 8 de la mañana me iba a las 7 de la tarde. Café y energética todo el día para sacar más y más material. Era tanto el material que se producía que era imposible alguien no se topara con algún video”.

“Después me vino el cargo de conciencia”

Dimitri se comenzó a retirar de la “fábrica de desinformación” cabizbajo. Pesar que fue aumentando con el pasar de los días en el trabajo.

“Después me vino el cargo de conciencia al ver la TV y ver cómo la gente estaba tan desinformada. El daño que yo le estaba haciendo a Chile al hacer este material era enorme, la diferencia es que me pagaban, era mi excusa pues tengo que comer y una familia”, nos dice con pesar y continúa con su relato.

“Lo peor de todo era que mi propia familia tenía los mismos argumentos en contra del Apruebo. Yo les decía te estás creyendo las mentiras que yo estoy haciendo, no creas esa “weá”, lee la constitución, lee las propuestas, no te guíes por lo que ves en Facebook, la verdad que eso es desinformación. Me veía pelando con mi vieja por las isapres y temas torcidos que yo mismo creaba, era realmente trágico”, dice Dimitri atrapado en la pesadilla obrada.

Como dijo el primer ministro inglés Winston Churchill, “En tiempos de guerra, la verdad es tan valiosa que siempre debe estar acompañada por una guardia personal de mentiras» y ello la extrema derecha lo aplicó desde laboratorios digitales para resguardar sus intereses y hacer fracasas el proceso transformador, “estábamos haciendo bien la pega porque calaba, pero al final estábamos haciendo un daño, era como estar en una guerra”, reflexiona Dimitri que se pone de pie y se marcha rumbo a la cocina para sumarse minutos más tarde a la conversación.

¿Dinero de la Derecha para “Bombardear el Proceso Constituyente”?

“Rebaño Consultores” que antes estaba en una casa en Maipú, según nos relata un ex colaborador, “quería el estrellato”. “Cuando vino el plebiscito se arrendó una oficina en último piso con vista panorámica en Providencia, como para decir ´¡Aquí estamos nosotros!´, eso pasó sin duda, pues hubo una inyección de capital”, agrega Dimitri.

“Se movía muchas lucas, y se movían en efectivo. A mi se me hacia raro, a veces iban a comprar y sacaban 100, 200 lucas de un cajón que tenían en la oficina”.

“Iban a la oficina, diputados, gente de la derecha extrema, pero no querían que se sepan sus nombres, quería, estar de incógnitos, en el anonimato. Se metió plata de la derecha para estas campañas de desinformación desde las sombras. Era todo lo más confidencial posible, por que así mismo lo pedían quienes ponían las lucas. Era un trabajo de inteligencia en secreto”, se explaya.

Hasta la “cumbre de las mentiras”, llegaban rostros conocidos de la ultra derecha chilena, tales como como Diego Schalper “ Gonzalo de la Carrera y otros que no conozco”, agrega el compañero de funciones de Dimitri, mientras éste regresa con una taza de café y enciende un cigarro para seguir cantando.

“Fue a la oficina un par de veces Diego Schalper. José Antonio Kast también tuvo reuniones con mis jefes, con él tenían reuniones constantes no en la misma oficina, pero se decía que se reunían en otro lugar y después se comentaban sus recomendaciones o felicitaciones”.

“Yo comencé a trabajar desde antes de que se lanzara el vamos de las campañas de los constituyentes, pero ellos ya venían trabajando de antes, desde el plebiscito de entrada”.

“La macro zona sur la tenían muy trabajada, con solo una mirada, resaltando víctimas de asaltos, las prendidas de fuego, sobre las familias de carabineros asesinados. La campaña se llamaba “primero las víctimas”. Eso sucedía, pero solo se mostraba una cara de la moneda. No había tono informativo, la instrucción era el mapuche es igual a terrorista. Jugábamos sucio, ´si llora weon, primer plano a la lágrima, yo quiero ver el sufrimiento de las personas, transmitir ese sufrimiento´, así nos decían”, y continúa.

Constituyente Stingo fue blanco de ataques

“Me tocó hacer top five de la nueva constitución donde tenía que sacar extractos de conversaciones y entrevistas y buscar la forma de descontextualizar. Por ejemplo, si Stingo decía esto no va a funcionar, pum esto no va funcionar. Daba lo mismo de lo que estaba hablando si dijo esas palabras eso iba en el video. Era un trabajo constante, sacar de contexto y dejar en ridículo a los convencionales, bombardear el proceso constituyente”.

“Por ejemplo, a Stingo lo hacíamos cagar, con tu platita no o ya no es tu platita, lo hacíamos mierda constantemente. Si decía algo pum, le ponías de nuevo la frase, se la remarcabas. Le tenían recelo, me pedían hacerlo mierda a cada rato. Hueva que decía, ´sácamelo de contexto era la instrucción´”.

“El proceso constituyente teníamos que hacerlo un chiste, hacerlo una comedia, que las personas que estaban trabajando en ello se vean como unos payasos. Los materiales rápidamente alcanzaban las 500 mil reproducciones y hasta el millón”.

“Se creaban cuentas fantasmas para subir los videos, cuentas creadas para subir solo un video. Entonces era imposible rastrear la fuente del material. Habías otras oficinas en la misma de crear videos con desinformación para otros públicos objetivos estilo “Play Ground”. Nosotros creábamos material para el trabajador de la ´constru´, nos decían crea material pensando que quien lo va ver es un chileno ignorante que no tiene tiempo. Para esa persona un video muy llamativo, mensaje claro y corto, y que se vea bien patriota y que le apareciera en la cara , pum pum con música directa buscando impregnar el mensaje en la cabeza”.

“Habían grupos de Whatsapp que hacían envíos masivos con software, la idea era que al final el video te llegue por alguien de tu circulo familiar después de la inyección inicial. Había una base de datos muy grande, que administraba un chico desde Europa. Era un informático encargado de los datos. Se hacían bromas respecto a que él que podía saber con detalle información de una persona. El era bien reservado, solo apareció un par de veces en la oficina, pero casi todo lo ejecutaba en remoto. Había como cinco personas más que se dedicaban a la data y distribución de los materiales”.

“Dentro de lo que yo supe había al menos 5 agencias creando desinformación, estábamos divididos según el público objetivo específico”, cierra su relato Dimitri confesado.

Red de Agencias para la esparcir mentira

Existe un entramado de agencias trabajando para la derecha en Chile y la región, para, entre otros, crear contenido manipulado en pos de desinformar.

“Trabajan mano a mano”, Rebaño Consultores es una de estas agencias y que se conecta con otra de nombre Veraz “Como Veraz diseñamos y desarrollamos su sitio web, además de brindar soporte en materia de soluciones digitales”, señalan en relación a su vínculo digital.

Veraz presta distintos servicios, entre ellos declara “Plataforma online en la que se dispone información territorial, sociodemográfica y económica relevante a través de un dashboard interactivo para su uso en campañas electorales”.

Rebaño por su parte, no solo se dedicó a crear noticias falsas y buscar alterar la percepción del electorado, a la vez elaboró estudios de opinión pública mediante escucha social, y estos estudios fueron difundidos por medios de comunicación de derechas, lo mismo se haría en Chile y Brasil con Bolsonaro de la mano del argentino Fernando Cerimedo, conocido por sus granjas de Trolls y amigo del hijo de ex presidente brasileño.

Poco relatada es la actuación de medios como Infobae en la región, pero Cerimedo creó sus propios medios, una treintena más una agencia de nombre Numen. Cerimedo «papá troll» ha dicho que quiere ser «el Magnetto de la derecha», y sus estudios de opinión fueron replicados por El Mercurio en favor del rechazo.

Cerimedo ha quedado al descubierto en campañas desinformativas, conocidas con el pasar del tiempo . Cerimedo “realizó acciones en Chile, en la campaña del “No” a la reforma constitucional” , constata Noticias.perfil.com

Al observarse el comportamiento en Twitter de las campañas de desinformación movidas por Cerimedo, acto seguido se puede ver como la “derecha twittera”, incluidos Kast, y de la Carrera , trabajaron para su amplificación.

Por su parte, debemos recordar que Rebaño Consultores, también salió al baile en medio de una Investigación de Radio Bío a Bío que dejó al descubierto a un camaleónico twittero que se pasaba engañando a las personas en Internet y se encargó de hacer propaganda por el Rechazo.

El “camaléon” partió como un guardia de seguridad, después fingió ser el director de Radio Bío Bío, figuró como una supuesta plataforma de verificación de datos (fact checking) y luego fue un perfil con nombre falso que generaba contenido de tinte político.

Lo curioso es que este falso twittero era pintado como el «Rey» del Twitter por Rebaño Consultores. Su cuenta se hizo popular, en su versión de “verificador”. Llegó a más de 20 mil seguidores, entre los que figuran políticos. El fenómeno llegó a tanto que La Tercera publicó un gráfico donde -en base a un estudio de Rebaño Consultores– lo catalogan como uno de los más influyentes de las redes sociales criollas.

Y aquí no extraña que para que la nota salga a la luz, algo haya tenido que ver uno de los integrantes claves de Rebaño Consultores, quien trabaja a su vez en Copesa como “Cientista de datos”.

El equipo que buscaba destruir el texto acordado en democracia, con mentiras pagadas tenía una misión clara “ver palabra por palabra todo lo que se dijera de la Nueva Constitución para sacarla de contexto” dice una voz de la derecha crítica.

La “Operación Rechazo” , que es más amplia que su brazo digital, hizo uso de la mentira sucesivamente y confeccionó materiales altamente desinformativos que fueron difundidos mediante mensajería por Internet directo a teléfonos, para embarrar la cancha y dejar de manifiesto la existencia de Laboratorios de mentiras en Chile y a un sector político dispuesta a jugar sucio con tal de obtener el triunfo.

Reporte contra la desinformación, El Ciudadano check, 2022