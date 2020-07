Retiro del 10%: Juzgado de Garantía de Valparaíso acoge querella por Cohecho contra Schalper

Hoy, 17 de julio, el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón por el delito de cohecho, cometido según denuncia del diputado Andrés Celis, por Diego Schalper

En su resolución, el tribunal remite la querella a la Fiscalía de Valparaíso para que dé inicio a la investigación criminal correspondiente. Entre las diligencias solicitadas por el abogado Rendón está la obtención del registro de llamadas de Schalper, para acreditar los contactos que este habría tenido a mediodía del día 14 con la diputada Aracely Lauquén y con un diputado de Alto Hospicio, y durante las cuales habría ofrecido cargos de gobierno a terceros relacionados con dichos parlamentarios, a fin de obtener su voto en contra del retiro del 10% de los fondos de las AFPs.



Rendón señaló que espera que la investigación llegue al fondo de los hechos, pues lo que no puede ocurrir es que un diputado denuncie a otro por un hecho tan grave como es el cohecho y que no no pase nada. «No es posible que el Congreso Nacional nuevamente esté funcionando de forma corrupta, como ya lo hizo antes con boletas falsificadas, y que la ciudadanía solo pueda tomar nota. Deben esclarecerse los hechos y deben haber sanciones ejemplares para erradicar este tipo de prácticas corruptas», finalizó el abogado.