Said Yarur se refiere a millonaria deuda de LATAM: «Si BancoEstado no logra cobrar va a tener una pérdida enorme»

La noche del miércoles, el inversionista Jorge Said Yarur, accionista minoritario de Latam, fue invitado al programa de La Red Mentiras Verdaderas.

En esta aparición el empresario abordó distintos temas concernientes a la aerolínea. Entre ellos, la deuda que pagada a la sociedad Odisea ltda, acreedora de LATAM y de control de los hijos del presidente Piñera, a quienes no dudó en criticar.

Consultado por la decisión de zanjar la deuda completa que tenía la empresa con los Piñera-Morel, quienes no eran los único acreedores, el empresario afirmó que “si yo hubiera sido Presidente y mis hijos hacen algo así me enojaría fuertemente con ellos, porque eso no corresponde. Es una falta de ética. Eso no se debe hacer”. Sin embargo, sostuvo que la situación no le sorprendió.

“No es correcto porque cosas como estas, puntuales, o ciertos ministros que dijeron ‘levántese más temprano para ahorrar en el Metro’ o ‘compre flores’ (…) provocaron el estallido social”, señaló.

El duro panorama de BancoEstado y AFPs

En la entrevista, Said Yarur recordó que una serie de instituciones tenían dinero invertido en LATAM. Entre ellas las AFP y BancoEstado también se expondría a perder gran parte de los dineros que LATAM tenía que devolverle.

El inversionista aseguró que el banco estatal solo podría recuperar el 19% de alrededor de US$500 millones, en base a los documentos asociados a la causa que manejaba.

Lo anterior se traduce en US$405 millones que no retornarían a la institución financiera estatal en la que la mayoría de chilenos y chilenas tienen sus ahorros. “Si BancoEstado no logra cobrar va a tener una pérdida enorme”, recalcó.

“Y no solo eso, las AFP tenían invertido no en bonos, sino acciones, pero las fueron vendiendo hacia abajo y cuando vendes hacia abajo es una pérdida camuflada”, espetó.

