“Si nos concentramos sólo en el litio estamos perdiendo plata”

Cuando se habla de nuevos proyectos mineros aparecen en la ecuación el precio de los yacimientos, la inversión proyectada y se calcula la cantidad del mineral a obtener. Sumas y restas, dicho cálculo omite los recursos patrimoniales de un territorio, variables determinantes como el agua, los suelos, la flora y la fauna que será afectada, elementos que aparecen apenas como costos ambientales en los estudio de evaluación de impacto ambiental. El ingeniero en minas, Edmundo Tulcanaza, desde hace un tiempo desarrollada parámetros para estimar este capital natural.

“El valor constitutivo de todo estos elementos pueden sumar mucho más que las inversiones en capital”- destaca.

Edmundo Tulcanaza, además de ingeniero es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y consultor en minería internacional. Además es integrante del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos (Cemec). Fue el primero en recibir el certificado de Personas Competentes QP (Qualified Person), dada a profesionales con experiencia y conocimiento especializado en evaluación de proyectos, exploración y el desarrollo de operaciones de minas. Dicha calificación permite a quienes la han recibido dar cuenta tanto en el país como en el mundo sobre su experticia, lo que les faculta para emitir informes técnicos sobre reservas de metales.

La certificación es otorgada en Chile por la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, creada por la Ley N°20.235, la que fue promulgada en diciembre de 2007. En tal espacio participan el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y los colegios profesionales de Geólogos e Ingenieros.

Tulcanaza se ha dedicado a la evaluación de recursos y empresas minerales, conocimiento que ha ido constituyendo un área especial de estudio y análisis. Pero no lo hace desde la coyuntura ni de los vaivenes del mercado, perspectiva habitual de quienes figuran como expertos en minería en Chile. Lo suyo ha sido construir una serie de instrumentos que recurren a técnicas y procedimientos estadísticos, geoestadística y economía para evaluar la potencialidad de los yacimientos mineros.

La tesis que viene planteando Tulcanaza en el ámbito minero es que los recursos minerales poseen características únicas que los distinguen de otros recursos naturales, dada su distribución espacial fragmentada y ocasional, su agotamiento y extinción gradual, y las fluctuaciones cíclicas que afectan el precio de los metales. De igual modo, la demanda de metales acaba siendo el motor de una serie de actividades locales, nacionales e internacionales.

En una de sus últimas visitas a Chile, Edmundo Tulcanaza, presentó sus investigaciones en torno a poder cuantificar el valor de los recursos naturales que se degradan en las explotaciones mineras, enfocando sus cálculos en los salares Altoandinos. Fue con ocasión del Symposium Minerales Críticos Nuevos Desafíos para la Industria Minera, organizado en abril de 2024, por el Cemec en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en donde presentó la ponencia ‘El valor del capital natural en los salares Alto Andinos’.

En el Symposium organizado por Cemec presentó su propuesta para incorporar como variables de la industria minera el capital natural ¿podría contarnos de qué se trata?

– En los proyectos mineros, muchas veces se le da relevancia a los capitales de inversión, sean el Estado o particulares, pero muy pocas veces se habla del capital que pone la propia naturaleza para hacer rentable el negocio minero. Si somos capaces de valorizar el recursos in situ, debemos considerar la valorización de la flora, fauna o el suelo que acaba siendo degradado por operaciones mineras. El valor constitutivo de todo estos elementos pueden sumar mucho más que las inversiones en capital.

Imagino en los balances de los inversionistas es difícil incorporar esas variables

– Sucede que muchas veces cuando el precio del metal es muy bajo, los negocios no alcanzan a cubrir el valor que nos aporta la naturaleza. Pasa hoy con el litio, cuyo valor está entre 10 y 13 mil dólares la tonelada de carbonato de litio, el precio comercial. Con esos precios las empresas están perdiendo plata. No alcanzan a compensar el valor que tienen los recursos, como la flora y fauna afectada en las explotaciones, el costo de restaurar esos elementos, mucho menos el consumo de agua. Por ello considero que tiene que haber un precio límite para que diversidad sea sustentable. Si el valor del negocio es menor que la naturaleza, estamos irracionalmente destruyendo valor. Hice esos cálculos para un artículo que será publicado en la revista Mineral Economic, titulado ‘Towards sustainable extraction of lithium‐bearing brine resources: role of natural capital in the High Andes business strategies’ (Hacia la extracción sostenible de recursos de salmuera con litio: el rol del capital natural en las estrategias de negocio de los Altos Andes) (1).

Es un intento de calcular el valor de la naturaleza

– El capital de la naturaleza es posible de calcular. Que antes no se hablaba porque era difícil de calcular su valor es una situación similar a que no se podía hacer un cálculo de cualquier mineral bajo 300 metros de la superficie. Hoy existe tecnología que te permite hacer esa aproximación. Por eso el auge de la sustentabilidad y medio ambiente, porque hay métodos para poder hacer estimaciones. Es una pregunta que se hace en muchas partes, como la ONU, en donde se preguntan por qué el PIB es tan importante en nuestros países y no se consideran los costos para la naturaleza. Eso no se valoriza. Se dice que se ganó tanto en exportación, pero no se valoriza la evaporación de agua, la destrucción de flora y fauna. Eso no está ratificado en las cuentas nacionales y las empresas. Sólo importa saber cuanto ganamos. Sin embargo, hay una corriente que ha venido surgiendo muy fuerte en las últimas dos décadas que tratan de impulsar la relevancia del capital natural para apuntalar más los principios de sustentabilidad. Eso permite valorizar en su justa medida la biodiversidad que se explota sin saber se va a llegar a algún negocio rentable. Si una empresa te demuestra desde la biodiversidad es sustentable, pero si no es capaz de compensar los gastos que derivan indudablemente nunca será sustentable, al contrario puede estar destruyendo valor de un país.

Una visión tradicional de la industria minera diría que esto eleva los costos de producción

– Más que si se elevan los costos de producción, lo que no creo, de lo que se trata es si el negocio logra cubrir esos costos. Esos recursos vas a tener que recrearlos, si no los cubres estás destruyendo valor, la parte natural del negocio no está cubierta. Con esa lógica es el país es el que está perdiendo.

También el énfasis en la explotación de litio en los salares a veces olvida otros elementos

– Mi punto es relevar el valor de la naturaleza. Concretamente los recursos in situ y otros elementos que se degradan: agua, suelos y su restauración. Tenemos que tener precios adecuados para decir si es rentable o no un proyecto minero. Muchas veces uno se encandila con un mineral y cree que de inmediato será rentable el negocio.

EL EXCESO DE OFERTA DEL LITIO

Si llevamos esto a la explotación del litio no sólo aparecen recursos naturales que se degradan, como el agua evaporada en el sistema de extracción actual, sino que también otros minerales dejan de ser considerados

– Ese es un gran tema: no todo lo que brilla es oro. Ese precio límite del litio hace la diferencia entre una explotación que agregue valor y la que destruye valor. Hasta ahora se ha hecho un análisis sólo respecto del litio, que no toma en cuenta el Potasio, el Boro y otros minerales que pueden complementar el valor del litio. Si nos concentramos sólo en el litio estamos perdiendo plata. En Argentina las compañías están ralentizando sus operaciones. En Chile, dos compañías chinas se fueron. En estos momentos el mercado del carbonato de litio no es apropiado. En 2022 hubo alza importante y la tonelada de litio llegó a venderse a cerca de 80 mil, todos se entusiasmaron, llegó el oro blanco todos dijeron y cayó el precio. Las compañías hoy están al tres y al cuatro.

El acuerdo entre Codelco y SQM contempla una ampliación de las toneladas de carbonato de litio que se extraen de 160 mil a 300 mil. Este aumento de producción ¿no ayuda a mantener un precio bajo del litio?

– En estos momentos hay exceso de oferta, lo que mantendrá los precios bajos hasta 2030, no creo que de un brinco a 20 mil dólares la tonelada. De igual forma, estos minerales estratégicos no están a la vuelta de la esquina. Son escasos, van a depender mucho de la demanda. El precio alto se relacionó con los subsidios a la industria del automóvil eléctrico. En Estados Unidos y en China se pararon estos subsidios. En 2022, cuando en China había una política de subsidios, de alentar el uso de autos eléctricos, empujó el precio del litio, pero ha venido decayendo ese incentivo. Estos dos países ya terminaron con esos subsidios. La gente está prefiriendo autos híbridos o a gasolina. Si el día de mañana hay otras motivaciones, subsidios, sería diferente e interesante aumentar la producción.

¿Qué condiciones cree importantes a la hora de buscar socios para explotar el carbonato de litio?

– En la explotación del litio, si la empresa establece plataformas manufactureras de baterías que sea bienvenida. Así como ocurre con el cobre y la producción de cañerías, que es una manufactura primaria. Habría que ponerle mucha atención y compartir ganancias con esa compañías siempre que tenemos valor agregado. Si estamos siempre marcando el paso y extrayendo concentrado no nos va a llevar a ninguna parte.

Dicen que el Estado chileno no tiene capacidad de gestionar la producción de litio

– En un negocio minero de todos los elementos requeridos para hacer el negocio el único imposible de conseguir es el yacimiento. Todos los elementos restantes, sean mano de obra o maquinaria, pueden ser traídos de cualquier parte. Si necesitas un técnico experto en minerales estratégicos lo contratas y lo traes de cualquier parte; si necesitas tecnología la compras. Lo único que no puedes transferir de un lugar a otro son los yacimientos, el enclave minero está amarrado a la región en que se encuentra, por ello la importancia de la ubicación geográfica de cada depósito minero.

También se comenta que no tenemos capacidades

– La industria del litio se puede desarrollar con los chilenos. No hay perentoria necesidad de que vengan compañías extranjeras a explotar nuestros yacimientos. Es bueno tener todas las alternativas abiertas. Seria bueno tener una compañía que si bien aporte con la explotación del recurso, se allanen a instalar una plataforma para la producción de baterías de litio y desarrollos en el campo tecnológico.

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS

Se ha desplegado además toda una narrativa que culpa la gestión estatal del desempeño de Codelco ¿qué conoces respecto de buenas prácticas de gestión pública de los recursos mineros?

– Por supuesto que hay ejemplos de buena gestión de los recursos. Finlandia, Canadá tienen buena políticas; Bélgica tiene otros varios estándares. Australia, en tanto, tiene una buena política de distribución patrimonial en industria minera. Ellos contabilizan todo lo que estamos hablando. Hay países que son estrictos en este análisis. En Noruega llevan al dedillo lo que ellos consumen en términos de recursos naturales. Incluso mineras privadas grandes, como BHP Billiton han elaborado un trabajo sobre el capital natural. Tienen una guía para valorizar los recursos naturales.

¿Y qué te parecen las críticas a la gestión de Codelco?

– Codelco es una empresa gigante con sus cinco divisiones de cobre y tiene la política del buen vecino. En el caso del litio, Codelco está siguiendo lo dictado por el gobierno, es una actitud del gobierno y como empresa pública tiene que seguir lo que indica. En Chile el Estado no ha metido más plata. En tanto, las compañías mineras se han entusiasmado con el cobre por su buen precio. Pero hay más recursos. Si podemos hacer una exploración sistemática total del país, tenemos tierras raras. Lo principal es tener todas las alternativas abiertas para poder analizarlas y así poder ver la más conveniente.

Codelco ha desplegado una política de complementariedad público-privada que implica en la práctica la entrega de la mitad de la propiedad de los nuevos proyectos mineros, tanto en el Salar de Atacama con SQM o en el Salar de Maricunga con Rio Tinto ¿qué impresión tiene?

– El 50% es muy elemental, es muy frágil ese tipo de negociación. Si alguien me hubiese preguntado era tener la alternativa abierta para analizar a corto y largo plazo cual es mejor ruta. No se trata de dejar todo a manos del Estado, pero puede haber alternativas valiosas. En los años setenta, cuando se nacionalizaron las minas de cobre, era muy claro la medida de la autoridad. Y pasó que los ingenieros de la Enami se fueron a hacer cargo de las minas: Chuquicamata, El Salvador, El Teniente. Había pocos profesionales mineros. Se recurrió a los profesionales de Enami para esas faenas y fue una excelente gestión y, al mismo tiempo, una escuela para los ingenieros de minas del país. Por eso, hay que tener todas las alternativas abiertas para ver la que más nos conviene. Debería haberse analizado con más profundidad lo que más conviene al país.

ALTO NIVEL DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES MINEROS CHILENOS

El tema de las fundiciones y la exportación cada vez mayor de concentrados, temas claves para cualquier industria minera, llama la atención que no sean el problema central de los ‘especialistas en minería’ consultados por los medios

– Creo que falta que los ingenieros mineros participen en estos análisis. Se cree que economistas y políticos definen las políticas. Es hora de consultar a la gente que ha estado por décadas trabajando en la industria, se ha dado la vuelta por el mundo y trae lecciones aprendidas en otros países, pero se las guarda para uno. No hay un ente que aproveche ese conocimiento a nivel nacional. Creo que en Chile no aprovechamos a los profesionales que tenemos.

A partir de la calidad de los profesionales en minería chilenos ¿se puede echar a andar la máquina tanto en el tema del litio como en los metales estratégicos?

– Por supuesto, si los técnicos y profesionales que trabajan en SQM o en Albermarle no son extraños, son chilenos. Esos serian los primeros para aportar en una industria propia del litio. Tienen cargadas las baterías para poner en cualquier situación. El rescate de los mineros, que fue un hecho mundial, se diseñó y realizó con profesionales chilenos. Viene mucha gente de países europeos a aprender con nuestros profesionales. Estamos en un nivel alto y están en perfectas condiciones para hacerse cargo de la minería y metalurgia.

¿Qué rol le otorga a la planificación en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales?

– Partiendo por la planificación en las exploraciones mineras, el país tiene un debe en esto porque en los tiempos de alza del precio del cobre todos se entusiasman, pero el Estado debiera planificar a nivel nacional como se hacia antaño con el Instituto de Investigaciones Geológicas, que hizo muchos descubrimientos que hoy usufructúan algunas compañías. Eso se ha perdido, por lo que debiera reforzarse bajo una planificación de los minerales que necesitamos.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

NOTAS:

(1) Edmundo Tulcanaza. Towards sustainable extraction of lithium‐bearing brine resources: role of natural capital in the High Andes business strategies. Mineral Economics, 2025.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13563-025-00513-x