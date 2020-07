Tribunal aprova publicação: estas são as frases escandalosas do livro da sobrinha de Trump

O autor do livro define o pai do presidente como "um sociopata de alto nível" que seguia estritamente duas regras: "nunca demonstre fraqueza" e "nunca peça desculpas"

Mary L. Trump, psicóloga e sobrinha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma memória reveladora, retrata o pai do magnata, Fred, como um patriarca dominante, com um coração de pedra, chefe de uma «família disfuncional maligna» que, segundo ela explica em parte os problemas de empatia do presidente.

«O ambiente divisivo que meu avô criou na família é a água em que Donald sempre nadou, e a divisão continua a beneficiá-lo às custas de todos os outros», ele descreve em seu livro “Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man”, a ser publicado no final de julho.

Em declarações coletadas pelo The Guardian, Mary L. Trump disse que o chefe de Estado «está desgastando o país, assim como meu pai (com a família). Está enfraquecendo nossa capacidade de sermos gentis, acreditarmos no perdão, conceitos que nunca tiveram sentido para ele ».

Mary, 55 anos, é filha do irmão mais velho de Trump, Freddy, que morreu em 1981 aos 42 anos, em meio a uma luta contra o alcoolismo, uma das razões pelas quais o presidente supostamente não consome álcool.

Segundo o autor, os triunfos levaram a rivalidade entre irmãos a um novo nível. «Na década de 1950, a família estava profundamente dividida em termos de gênero», e naquela época o pai de Trump e sua esposa, Mary, «nunca eram parceiros», a ponto de as meninas competirem entre ela e os meninos.

Então, “Donald viu seu irmão mais novo, Robert, mais fraco e gostava de atormentá-lo. Ele escondeu repetidamente os brinquedos favoritos de Robert, fingindo que não fazia ideia de onde eles estavam «, diz Mary L.

Mary L. Trump

Além disso, “a última vez que aconteceu, quando a birra de Robert saiu do controle, Donald ameaçou desmontar os caminhões à sua frente se não parasse de chorar. Desesperado para salvá-los, Robert correu para sua mãe. «

«A solução de Mary foi esconder os caminhões no sótão, punindo efetivamente Robert, que não havia feito nada errado, e deixando Donald se sentindo invencível», diz o escritor, acrescentando que, embora «ele não tenha sido recompensado por seu egoísmo, teimosia» e crueldade, ele também não foi punido.

Marianne e Donald Trump

Um ser maldoso

A sobrinha conta que Trump certa vez atormentou Robert, mas recebeu uma colher de remédio: «Quando Freddy, aos 14 anos, jogou uma tigela de purê de batatas na cabeça de seu irmão, ferindo seu orgulho tão profundamente que até chateado em 2017, quando sua irmã Maryanne trouxe a anedota em um brinde na Casa Branca.

Mary L. diz que os jantares em família ficaram desconfortáveis ​​com certos assuntos tabus, um deles «de onde vêm os bebês». «Havia certas coisas que Fred não tolerava: mantenha os cotovelos afastados da mesa, este não é um cavalo estável», ele exclamou repetidamente. Mesmo com uma faca na mão, ele batia com o punho no antebraço de quem a ignorava.

O autor define o pai de Trump como «um sociopata de alto nível» que seguiu estritamente duas regras: «nunca demonstre fraqueza» e «nunca se desculpe». «Se Freddy alguma vez dissesse: ‘Desculpe, pai,’ Fred» zombaria dele. Ele queria que seu filho mais velho fosse um «assassino».

Esse ponto em particular foi levado muito a sério pelo presidente, diz Mary L. “A lição que ele aprendeu, em sua forma mais simples, foi que era errado ser como Freddy: Fred não respeitava seu filho mais velho, e Donald também não fiz isso».

Fred e Donald Trump

O complexo de ser um mentiroso

Trump e seus irmãos frequentemente mentiam para o pai. «Para Freddy, mentir era defensivo, não apenas uma maneira de evitar a desaprovação de seu pai ou evitar punições, como era para os outros, mas uma maneira de sobreviver». Enquanto isso, «para Donald, mentir era uma maneira de crescer e procurar convencer outras pessoas de que ele era melhor do que realmente era».

Maria continua dizendo que as coisas mal melhoraram quando os irmãos se tornaram adultos. «Freddy odiava trabalhar no ramo imobiliário de seu pai e deixou de se tornar piloto de avião. Fred Trump teve pouca compaixão por seu filho mais velho. Enquanto os funcionários assistiam, ele uma vez gritou: «Donald vale 10 vezes mais que você».

«Donald não podia suportar um desprezo semelhante porque sua personalidade servia ao propósito de seu pai», escreve Mary L. tolerância a dissidência ou resistência».

O texto afirma que em 1981, quando seu irmão mais velho foi ao hospital no que seria sua última noite viva, nenhum membro da família o acompanhou. Até Donald preferia ir ao cinema.

A resposta da Casa Branca

The Guardian afirma que quando a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, foi convidada a comentar o livro em nome de Trump, sua resposta foi: «Eu tenho que ler o livro, mas com certeza é um livro de mentiras».

Enquanto isso, nesta quarta-feira, a conselheira da presidente, Kellyanne Conway, minimizou a questão. “Quanto aos livros em geral, os fatos obviamente não são verificados, ninguém está sob juramento. Sei que sempre há pressa em dar credibilidade a quem conseguir o presidente naquele dia «, disse ele, citado pelo Independent.

Por outro lado, Robert, o irmão mais novo do presidente, processou Mary L. para bloquear sua publicação, citando um acordo de 20 anos entre membros da família que resultou de outra disputa sobre a herança de Fred Trump. No entanto, um tribunal de apelações de Nova York autorizou a publicação do livro.

«Ele é um palhaço»

O autor diz que em 2016, quando Trump concorreu à presidência, sua irmã Maryanne, que costumava fazer lição de casa para ele, considerou: «Ele é um palhaço, isso nunca vai acontecer».

Além disso, ela também escreve que rejeitou um convite para participar da gala da noite de eleições de seu tio em Nova York em 2016, convencida de que «eu não poderia conter minha euforia quando a vitória de (Hillary) Clinton foi anunciada».

Naquela noite, ela diz, ela vagou por sua casa algumas horas após a vitória de Trump ter sido anunciada, com medo de que os eleitores «tivessem optado por tornar os Estados Unidos uma versão macro da minha família malignamente disfuncional».

Semanas atrás, em seu livro «A sala onde aconteceu: uma memória da Casa Branca», o ex-conselheiro de segurança nacional de Trump John Bolton revelou detalhes de conversas que teve com o presidente, apesar das tentativas fracassadas de magnata em bloquear a publicação do texto.