¿Este será el sustituto de Guaidó? Trump, narcos colombianos y la OEA le darían su apoyo

Yo no he cambiado el discurso. Le advertí hace un año al diputado Guaido que sino se hacía una Ley de Justicia Transicional no habría transición . Y no la hubo. Le dije que tenía la oportunidad. Pero él escogió el atajo. Y ese atajo, fortaleció al régimen nefasto de Maduro. pic.twitter.com/hDnXMY3dhV