Álex Saab confesó: El agente especial de Venezuela envió carta a medio colombiano

El agente especial del Gobierno de Venezuela Álex Saab permanece secuestrado por el régimen de Cabo Verde desde junio pasado, a petición de Estados Unidos. Este martes, confesó todo lo que le ha tocado vivir en la isla africana, al convertirse en un nuevo objetivo político de la Casa Blanca, al igual que otros ciudadanos del mundo como Julian Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden.

Saab envió un documento de siete páginas al medio colombiano W Radio el cual tituló: ¿A qué llama Estados Unidos cambio de régimen?

En ese texto, Saab deja claro todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos, sus estrategias para desacreditar personas y/o países que no se someten a los intereses de la Casa Blanca y que por ello representan “un riesgo” para su país.

Saab asegura que Washington “debe vender la idea que el socialismo es malo y para eso tienen varias fórmulas que aplican. Una de ellas, la más eficiente, es contratar cientos de blogueros para atacar a países que ellos consideran son un peligro para sus intereses.

Igualmente, advierte que los venezolanos ya conocen esta estrategia: “No somos estúpidos, vemos la realidad del bloqueo inhumano que nos ha hecho USA …. Así hizo (Julio) Borges, Bobolongo (Juan Guaidó), (Carlos) Paparoni y todos esos sinvergüenzas de oposición”.

“Le dijeron al pueblo en repetidas ocasiones que iban a morir de hambre, al punto que tres millones de compatriotas salieron corriendo de Venezuela. De esos, 2.500.000 ya regresaron a Venezuela, porque saben que en este país de hambre no se mueren. Los otros 500 mil están tratando de regresar con la ayuda del presidente Maduro. Hagan las cuentas y verán que es así. Venezuela los está ayudando a volver poco a poco”, añadió Saab.

Luego, Saab crítica a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). Argumenta que” la prohibición de préstamos, ingreso de barcos a Venezuela a cargar crudo, llevar comida, llevar gasolina; conduce a que todo se encarezca por el riesgo de ir o trabajar con Venezuela. Eso busca provocar un cambio de régimen, pero no han podido porque -como ellos mismos dicen- no contaban con la resiliencia de Maduro y del pueblo chavista. Entonces se inventaron la OFAC”.

Agrega que la OFAC es una simple oficina, que no puede juzgar ni acusar a nadie pero que Estados Unidos usa para “sancionar” y “asustar” a todos los que apoyan los países y gobernantes que para ellos son una ‘amenaza’.

Saab nación en Colombia y se nacionalizó venezolano como otros seis millones de personas

A continuación parte del texto de Saab

Diciembre, 2020.

¿A qué llama Estados Unidos cambio de régimen?

Por: Alex Saab

Lo explicaré de una manera coloquial y sencilla. Estados Unidos odia al

socialismo. ¿Por qué? Porque si el pobre progresa lo puede explotar menos. Y el capitalismo, modelo económico de los Estados Unidos, se basa en la plusvalía que no es otra cosa sino cuánto puedes explotar al trabajador para que este produzca más y te cueste menos.

Así como hacen golpes de Estados, muchas veces como en Iraq y otros

países, ahora han tratado con los genios que tienen, de hacer ese mismo

Golpe de Estado sin que se note mucho y a eso lo llaman “cambio de

régimen”.

Para lograr eso, deben vender la idea que el socialismo es malo, que el

país está sumido en la corrupción y que todos sus gobernantes,

funcionarios y contratistas son corruptos.

Parte del lobby que aplica el bloqueo contra los venezolanos

Y tienen varias fórmulas que aplican. Una de ellas, la más eficiente, es contratar cientos de blogueros por el mundo. Son más de cien blogueros en los que gastan millones de dólares en todo el mundo para atacar a los países que ellos consideran son un peligro para sus intereses.

Gastan millones y millones de dólares en ellos y en redes sociales para que

convenzan al mundo que el país es un desastre, aunque no lo sea. La idea es decir un millón de veces una mentira hasta que la gente crea es

“verdad”. Y lo logran, les doy un ejemplo: si ustedes leen en un portal de

esos verán cuántas veces cada uno ataca con noticia y Twitter a una misma

persona.

Poner una noticia es normal, pero cuando es el mismo personaje todos los días ataca a alguien es porque lo retribuyen económicamente para cambiar la imagen y reputación de esta persona.

Entonces, por ejemplo, si un bloguero dice a diario que “Juan” es ladrón y

lo dice millones de veces, y así mismo cientos de blogueros contratados por

Estados Unidos replican esta información el triple de veces, el día que ustedes vean a “Juan” en la calle sin conocerlo pensarán: Mira ese es ‘Juan’ y es un ladrón. Y así, automáticamente ‘Juan’ es un ladrón ante la opinión pública.

Juan Guaidó es una figura utilizada para justificar los fines sediciosos de Estados Unidos

Sin que hubiere enfrentado un proceso jurídico, sin respetarle el debido proceso, sin pruebas, sin sentencia que lo condene, sin nada. Si la misma figura se replicara a todo el gobierno y sus colaboradores, un día se esperará que la gente provoque con violencia un “cambio de régimen”, como ellos lo llaman.

Pero, los venezolanos ya lo conocen, no somos estúpidos. Vemos la

realidad del bloqueo inhumano que nos ha hecho USA y aún subsiste el

gobierno y el país y no nos estamos creyendo sus mentiras.

Cuando en Miami anuncian un huracán todo el mundo sale corriendo y se

vacían los supermercados. La gente piensa que el huracán arrasará

con todo y corren a abastecerse antes, aunque después no pase.

Así hizo Borges, Bobolongo, Paparoni y todos esos sinvergüenzas de

oposición. Le dijeron al pueblo en repetidas ocasiones que iban a morir de hambre, al punto que 3 millones de compatriotas salieron corriendo de

Venezuela. De esos, 2.500.000 ya regresaron a Venezuela, porque saben

que en este país de hambre no se mueren.

Trump maneja todo un lobby para tratar de asfixiar a los venezolanos

Los otros 500 mil están tratando de regresar con la ayuda del Presidente Maduro. Hagan las cuentas y verán que es así. Venezuela los está ayudando a volver poco a poco.

Aparte de los blogueros, un día Bill Clinton, durante un masaje en su

Oficina Oval, se inventó la llamada OFAC o Ley Clinton. ¿En qué se basan? Sencillo: Luego de bloquear al país, prohíben que le vendan repuestos, suministros, alimentos y que exporten su crudo, que compre gasolina, que le congele la plata que tenía en el exterior (USD 70.000 millones) y la prohibición de préstamos, ingreso de barcos a Venezuela a cargar crudo, llevar comida, llevar gasolina, lo que conduce a que todo se encarezca por el riesgo de ir o trabajar con Venezuela y así provocar un cambio de régimen que no han podido porque como ellos mismos dicen “No contaban con la Resiliencia de Maduro” y el pueblo chavista. Entonces se inventaron la OFAC.

La OFAC es una simple oficina, que no puede juzgar ni acusar a nadie, pero Estados Unidos la usa para “sancionar” y “asustar” a todos los que

apoyan a países y gobernantes que para ellos son una ‘amenaza’.

Rusia-China-Venezuela-Turquía-Irán son los principales miembros de esa “prestigiosa” y vergonzosa lista que ellos inventaron. Entonces, ahí es cuando los blogueros les sirven más. Si ustedes leen cualquier sanción de la OFAC no tiene pruebas de nada. Solo dice “El portal Armando Info, Infodio, La Patilla, etc…dicen que ‘Fulanito” es corrupto, por lo tanto, es corrupto. Así de sencillo. Léanlas son públicas.

El Gobierno de Venezuela defiende a Saab y ha denunciado la violación de sus derechos

Sin pruebas de nada. Legalmente no tienen ningún efecto salvo que

tengan una propiedad en USA y la congelan. De resto, no te pueden

arrestar ni nada. Pero cuando vas a un banco a abrir una cuenta, te dice el

banquero: “Lo siento, estás en la Lista Clinton u OFAC por corrupción”.

Así, de la nada cierran las cuentas, te anulan tarjetas de crédito,y te

vuelven una “escoria”, según ellos. ¿El mundo permite esto? ¿Son los

gendarmes del mundo? ¿Pueden juzgar o dañar el buen nombre de una

persona sin prueba alguna? Trump es el que más lo ha usado tratando de

lograr “su cambio de régimen” en Venezuela que no ha podido, ni podrá.

Deberían Rusia- Turquía -Irán-China y todos los países a los que USA ataca hacer una lista igual. Que se llame Ley Anti Régimen o dejo que el nombre lo escojan los intelectuales y ahí sancionaremos igual que ellos a todos los empresarios y familiares de ellos que quieran o que que tengan negocio en nuestros países.

Implicados en el robo de los recursos de Venezuela en el extranjero

Al principio ellos se reirán porque se creen poderosos. Pero créanme, todos tienen negocios en nuestros países y cuando lleguen a abrir cuentas o al momento de retirar sus dineros les diremos: “Lo siento señor, usted está en la lista anti régimen”. ¿Pero por qué no lo hacemos? Necesitamos un líder que lo impulse y verán como empezamos a nivelar al mundo.

La adversidad tiene el don del despertar talentos que en la prosperidad

hubieran permanecido dormidos (Horacio). ¡Una injusticia como la que

hacen ellos a un individuo, empresa o país es igual a una amenaza a toda

la sociedad!

La verdadera tragedia de los pobres es la pobreza de sus aspiraciones, por eso no pelean y el Imperio los bloquea y los exprimen hasta que te quitan el país y el petróleo y te empiezan a cortar la luz, el agua, el gas, la gasolina, la educación y el aire que respiras hasta que les pagues los créditos que te van a conceder!

Porque por supuesto que el “cambio de régimen” viene cargado de dinero. Te prestan para que “arregles” el país, pero te cobran todo hasta

exprimirte, hasta que caes en default y se hace insostenible como sucedió

por ejemplo con Argentina, privatizando el agua, la luz, el gas, etc. que no

nos han dejado mejorar por el bloqueo, pero sigue gratis en Venezuela, no

como en Colombia que no te queda para comer.

El prófugo de la justicia venezolana Julio Borges ha sido el principal promotor de las sanciones desde el extranjero contra Venezuela

¡Sufrir merece respeto, someterse es despreciable! No hay naciones, sólo hay humanidad y si no llegamos a entender ese punto, no habrá naciones, porque no habrá humanidad.

No más imperio, no más bloqueo a Venezuela, no más opresión, no más

sanciones. Venezuela se respeta y tiene derecho a tomar sus propias

decisiones.

