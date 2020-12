Duque muestra su lado más xenófobo: en Colombia la vacuna contra el COVID-19 no será para todos

El presidente colombiano, Iván Duque, mostró nuevamente su lado xenófobo, siguiendo los pasos de su mentor, Álvaro Uribe. Esta semana, negó a los venezolanos que carecen de documentos legales en su país la opción de acceder a la vacuna contra el COVID-19. Esta decisión desató fuertes críticas en su contra, pues muchos la consideran antiética, amenazante y excluyente. Peor aún, resulta hasta una pésima idea desde el aspecto epidemiológico.

“Quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos y no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no”. Esas fueron las declaraciones de Duque durante una entrevista al medio colombiano Blu Radio. El presidente fue consultado sobre los venezolanos que no estén regularizados o que no tengan doble nacionalidad.

Las declaraciones del mandatario generaron fuertes críticas desde diferentes sectores. El exministro de Salud Alejandro Gaviria advirtió que “es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico” no permitirles el acceso a las vacunas.

Asimismo, agregó: “Es una propuesta antiética. Excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante a un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.

En tanto, el también exministro Juan Camilo Restrepo consideró y calificó como “un disparate grave” la decisión de Duque. “Las campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos“, recalcó en Twitter.

Iván Duque con el prófugo de la justicia veneolana Leopoldo López

“La prioridad siempre serán los colombianos”

Por su parte, Duque intentó defender sus declaraciones xenófobas y con ellas se hundió más. Aseguró que si permitiera aplicar la vacuna a ciudadanos no colombianos que no tienen regularizada su situación migratoria “tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”. Por ello, insistió en que la prioridad de su Gobierno “siempre serán los ciudadanos colombianos”.

“Tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad, pero esos casos no se manejarán en función de la nacionalidad. No vamos a decirle a la gente ‘muéstreme el pasaporte para que entren al programa’ (de vacunación)”, dijo tratando de arreglar sus primeras declaraciones.

Según Duque, ya se decidió cuál será el criterio orientador para aplicar la vacuna. Habló de personas con doble nacionalidad, regularizadas, que cumplen con los requisitos legales. Además, que “estén dentro de las patologías, las condiciones de preexistencias y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud”.

El plan de vacunación de Duque

La campaña de vacunación en Colombia podría comenzar en febrero de 2021, según informó el Ministerio de Salud. Presuntamente, para esa fecha se contaría con un lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

“En febrero tendremos el primer grupo de vacunas, el de Pfizer, y serán 1,7 millones de biológicos. En enero trabajaremos en el alistamiento y el plan que haremos con los entes territoriales. Así ubicaremos los sitios y prepararemos los puntos donde se hará la vacunación”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Duque anunció el pasado viernes que cerró un negocio para adquirir 10 millones de dosis de los laboratorios Pfizer. Asimismo, también habló de otros 10 millones de dosis de AstraZeneca, así como un acuerdo “a través de la plataforma Covax (de la Organización Mundial de la Salud) para adquirir 20 millones de dosis”.

