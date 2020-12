Oposición democrática venezolana propone hoja de ruta para superar la crisis

El dirigente de oposición y presidente del partido político Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, abordó la situación del país suramerciano. Ante los medios, recalcó que todo aquel que atenta contra la libertad de comercio de los venezolanos le da una puñalada al país.

Fermín resaltó que nadie puede negar que el bloqueo impuesto por el régimen de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos daña perversamente a toda Venezuela.

“El bloqueo económico daña a Venezuela. El bloqueo económico hunde, más aún, a la economía venezolana y al bienestar de los venezolanos”, recalcó Fermín. Añadió que “todos los que atenten contra la libertad de comercio le están clavando una puñalada a Venezuela”.

Asimismo, declaró categóricamente que “todas las potencias están encompinchadas en el bloqueo económico atentan contra la salud de los venezolanos”. Incluso, sostuvo que los mismos venezolanos que promueven esa medida coercitiva actúan en contra de los intereses del país.

#EnVideo 📹 | Claudio Fermín: Quienes atenten contra la libertad de comercio le están dando una puñalada a Venezuela#VenezuelaEsAmorYPazhttps://t.co/qh5KZvcc6u — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2020

Una exhortación a la oposición radical

“Nosotros hacemos un llamamiento serio. Exhortamos a quienes han incurrido en esa tentación para que abandonen esas posturas lascivas“. Así lo afirmó en una clara mención al clan Guaidó.

“Ese es nuestro compromiso también, así como seguiremos luchando por la distensión, por los acuerdos, por los entendimientos; vamos a luchar con todas las herramientas a nuestro alcance en obsequio de la libertad económica y de comercio en Venezuela”, subrayó.

Fermín también recalcó que su partido “luchará contra la perversa tesis de agravar la crisis“. Por ello, denunció “algunos sectores extraviados y equivocados juegan a que la crisis -tan grave que padecemos- agudice mucho más.

Esto lo quieren hacer, dijo, “bajo la premisa de que agravando la crisis el gobierno pierde capacidad de respuesta. Entonces, creen que al perder capacidad de respuesta también pierde inserción en la sociedad y se derrumba”.

“Es decir, es la perversidad por alcanzar el poder y recibir un país en ruinas”, lamentó en rueda de prensa de su partido.

Foto: AVN.

Desmantelamiento de la soberanía

En su discurso, Fermín recalcó que los venezolanos -sin importar su tendencia política- deben tener siempre claro que la soberanía del país solamente reside en su pueblo y no en factores extranjeros.

“Nosotros no tenemos sensores electorales extranjeros. Muchísimos venezolanos dejaron de votar porque pensaban que su voto no valía nada. Creían que no sería reconocida la elección por potencias extranjeras”, lamentó.

Por eso, desde su partido rechazan la postura de algunos sectores extremistas de la oposición que pretenden hacer creer a los venezolanos, que la soberanía y las decisiones del país tienen que ser reconocidas o consultadas por agentes externos.

#EnVideo📹| Pdte. del Partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín: La soberanía reside en el pueblo, no tenemos sensores extranjeros #VenezuelaEsAmorYPaz pic.twitter.com/zxvXMk9TPF — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2020

“Queremos protestar esta mentira indigna de hacer creer que existen sensores extranjeros. Nuestra voluntad no tiene que ser permisada por factores extraños“, dijo.

“Lamentamos mucho que haya avanzado un proceso de desmantelamiento de la soberanía, mediante la promoción de un supuesto reconocimiento internacional. Eso se convirtió en un prerrequisito para que los venezolanos podamos reconocernos los unos a los otros”, subrayó.

Para Fermín existe “otra óptica”. “Frente a quienes niegan la profundidad de la crisis y frente a quienes trabajan para agravarla, nosotros queremos trabajar para resolverla y presentar soluciones al país”.

Claudio Fermín es partícipe del diálogo como solución para los venezolanos Foto: Web

Fermín pide luchar por el desbloqueo interno

El dirigente opositor también manifestó que otro de los objetivos de su partido es lograr levantar el bloqueo interno en el país. A su juicio, ese también agrava la economía y estanca el desarrollo de los distintos sectores.

“Vamos a trabajar este año 2021 por la reorientación de la economía. La economía se levanta con incentivos, líneas crediticias y seguridad jurídica. Se necesita apoyo tecnológico de las universidades y centros de investigación a nuestros agricultores, criadores, pescadores, productores, industriales”, detalló.

Además, Fermín acotó que “la economía no se levanta con el bloqueo interno. También hay que luchar por el desbloqueo interno”.

Fermín propone reactivar la economía privada confiando en la empresa privada

“Hay que regresar a sus verdaderos dueños, predios, fincas, galpones, unidades de producción. Todos ellos, por la arbitraria judicial y administrativa, hoy se encuentran en manos del Estado”, recalcó.

Finalmente, comentó que el Estado debe dejar de ocupar espacios de la producción para que se encargue la empresa privada. De ser así, -según él- se ayudaría al desarrollo del país.

“Debemos poner cese a la persecución, al comercio, a las multas, a los cierres de negocios, a la matraca, a la permisería interminable. Hay que revisar con fundamento ese monopolio económico que hoy ejerce el Estado ocupando todos los espacios de la producción, de la distribución, del transporte y del comercio. Se debe desbloquear internamente la economía y abrirla a los ciudadanos de Venezuela”, precisó Fermín.

