¿Por qué están en emergencia las islas Galápagos?

La población y algunas autoridades de las islas Galápagos han denunciado el desabastecimiento de productos de primera necesidad y tanques de gas doméstico en el archipiélago.

En las islas, en las que viven más de 25.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sus habitantes han denunciado desde hace varias semanas la ausencia de algunos productos.

Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, la isla más habitada del archipiélago, en declaraciones a Radio Sucesos, dijo que están «en emergencia», porque «no hay qué comer ni cómo cocinar«.

«En estos momentos nosotros no tenemos arroz, no tenemos papas, no tenemos cebollas, no tenemos huevos, ni los productos de primera necesidad», añadió.

Uribe denunció, además, que las personas han tenido que hacer cola, incluso pernoctar, a las afueras de la sede del centro de despacho de Petroecuador en Santa Cruz, donde les han informado que mientras se retoma el normal abastecimiento «se venderá un cilindro [de gas] por familia, de acuerdo al último dígito de la cédula».

¿A qué se debe el desabastecimiento en Galápagos?

El pasado 5 de abril, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró en emergencia al transporte marítimo de carga desde Ecuador continental hacia las Galápagos, después de que la embarcación ‘Isla de la Plata’, que traslada mercadería al archipiélago, sufriera un desperfecto y se incendiara el 26 de marzo, por lo que fue sometida a reparación.

‘Isla de la Plata’, que aún está en reparación, es uno de los cuatro barcos que abastecen al archipiélago. Esta embarcación, junto con la ‘Fusión II’ surten a las islas Santa Cruz y San Cristóbal, que juntas tienen más de 23.000 habitantes; mientras que los barcos «Paola» y «Tania II» van a las islas Isabela y Floreana, donde viven más de 2.000 personas.

«Al haberse incendiado el barco ellos tenían que haberlo reemplazado, es decir, tenían que haber fletado una embarcación, arrendado una embarcación y no llevarnos a la crisis que hoy estamos padeciendo», indicó Uribe.

«No es esa la realidad»

Ante lo denunciado por la alcaldesa, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Schubert Lombeida, señaló que «no es esa la realidad» que se vive en el archipiélago y que la burgomaestre «está exagerando».

«Sí tenemos un problema con el sistema de carga», reconoció el funcionario, en entrevista con FM Mundo, pero indicó que se han tomado medidas con otros barcos, que están realizando viajes emergentes a las islas afectadas por el desabastecimiento.

Sobre la falta de gas, mencionó que justamente el barco ‘Isla de la Plata’ era el que transportaba estos cilindros y, al producirse el percance con esa embarcación, se buscaron otras alternativas de transporte, que «no han sido suficientes» para suplir la demanda.

Además, señaló que ante la incertidumbre, ha habido compras nerviosas por parte de algunos ciudadanos. «Una vez que empiezan las colas para tratar de acaparar el número de tanques de gas, es que el gas empieza a acabarse con más rapidez», justificó.

El pasado lunes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la nave Calicuchima de la Armada ecuatoriana zarpó con destino a Galápagos, a unos 1.000 kilómetros del continente, transportando 8.600 cilindros de gas que abastecerán a las islas de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela.

