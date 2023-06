Senador Latorre: «Independiente del fallo de la Corte Suprema, la crisis de las Isapres es terminal»

Este martes 13 de junio de 2023 se realizó una nueva sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde continuó la discusión sobre el proyecto de ley que modifica el decreto que crea un nuevo modelo de atención en Fonasa, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud, y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, integrante de la comisión, valoró esta sesión y señaló que «me quedo particularmente con la presentación que ha hecho el doctor Juan Carlos Said, en términos de que independiente del fallo de la Corte Suprema, la crisis de las Isapres es terminal, hay un problema de inviabilidad del sistema como viene operando, y esto hace bastantes años, más allá del fallo de la Corte Suprema».

«Ahora, ¿eso implica que hay que dejar caer de un día para otro las Isapres? No, y por tanto es muy consistente con lo que ha planteado el programa de Gobierno, de que las Isapres pasen a ser seguros privados complementarios de segundo piso, para avanzar hacia un seguro único de salud como existe en los países desarrollados», agregó el parlamentario.

A esta última sesión de la Comisión de Salud del Senado asistieron el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres; el ex Superintendente de Isapres, Héctor Sánchez; el ex Superintendente de Salud, Manuel Inostroza; el Dr. Juan Carlos Said, y la presidenta Ejecutiva del Centro de Estudios Espacio Público, Paula Benavides.

