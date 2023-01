«Viví como hombre durante 69 años antes de hacer la transición a mujer»

Estilista que pasó a ser mujer a los casi 70 años después de toda una vida y que consideró el suicidio «todos los días» dijo que «nunca es demasiado tarde para ser feliz».

Phillis Rolli, de 69 años, quien trabajó en peluquería durante 45 años y ahora vive en Seattle, EE. UU., afirmó que «sabía que debería haber sido una niña» cuando tenía solo cinco años.

Un día, Phillis dijo que su padre la sorprendió vistiéndose con ropa de niña y se puso muy duro con ella, haciéndole entender que “eso era algo muy malo para contarle a alguien”, así que “reprimió” sus sentimientos, puesto que esperaba que dichas sensaciones abrumadoras “desaparecerían”.

Phillis, que antes se conocía como Phillip, se casó y tuvo dos hijos «hermosos». Tomó «muchas decisiones y trató de evitar que [ella misma] siga adelante».

Phillis Rolli (69) dice que «nunca es demasiado tarde para ser feliz».(Foto: PA Real Life)

Sin embargo, a pesar de “poner una cara sonriente y una sonrisa feliz”, durante años, en realidad Phillis estaba en una “oscura desesperación”, y no fue hasta principios de 2022 que comenzó la terapia de reemplazo hormonal (TRH).

En noviembre de 2022, a los 69 años, Phillis salió del clóset después de que las hormonas la transformaran de un “hombre flaco y sin forma” a una mujer “curvilínea”.

«Nunca usé atuendo femenino ni maquillaje hasta el 28 de noviembre cuando me puse ropa femenina», dijo al medio británico Daily Mail.

“Nunca he dejado de presentarme como mujer desde entonces, y supe ese día, cuando me miré en el espejo y vi a Phillis, que ella estaba fuera y no había forma de retroceder.

Phillis, quien antes le llamaba Phillip, dijo que se había dejado crecer la barba y se había hecho tatuajes para tratar de ser del sexo masculino. (Foto: PA Real Life)

Phillis (en la foto con sus padres) hizo la transición después de que su mamá y su papá murieran para no lastimar a sus padres». (Foto: PA Real Life)

Cuando Phillis era joven (como en la foto), se le hizo entender que su condición era algo muy malo para contarlo. (Foto: PA Real Life)

Así que ese día Phillip murió y se fue para siempre.

Phillis llama al tiempo anterior a su transición «los años oscuros» y dijo que tuvo una «vida muy traumática«.

Añadió que «vivió en la oscuridad» durante más de 60 años y se sintió «hueca» por dentro. “Pasó su tiempo a solas llorando» y se aisló de las relaciones, porque sentía que no podía relacionarse con los demás.

Durante sus 20 años, en la década de 1970, Phillis intentó hacer la transición dos veces porque «no podía controlarlo más», pero no tuvo éxito y dijo que terminó tratando de quitarse la vida después de ambos intentos.

Expresó que le dieron las hormonas incorrectas, lo que intensificó su masculinidad en lugar de «crear más feminidad», y estaba «horrorizada».

Indica que incluso la llevaron a un centro de salud mental durante 30 días porque los médicos pensaron que estaba «loca».

Ella “nunca le contó a nadie” sus luchas y guardó sus secretos durante años, incluso durante sus 15 años de matrimonio, cuya unión terminó en divorcio cuando Phillis tenía 50.

Phillis hizo todo lo posible por ser hipermasculina y ocultar sus impulsos femeninos, como hacerse tatuajes, dejarse crecer una espesa barba y comprar ropa y muebles «sin ningún toque femenino», pero sus sentimientos nunca desaparecieron y eso hizo que ella fuera ‘miserablemente infeliz’.

«Muchas decisiones a lo largo de mi vida se tomaron en función de cómo me percibiría la gente«, explicó.

«Cada mueble que compré, todo lo que compré, me aseguraba de que no tuviera un toque femenino porque si había un poco, [pensé] sería obvio para todos».

En mayo de 2021, Phillis dijo que estaba sentada en su casa donde se había jubilado y que había «resuelto todos los detalles» sobre cómo terminar con su vida por tercera vez, ya que «no podía hacer esto otro día».

Dijo que estaba «muy desesperada«, pero todo cambió en un instante cuando recordó una promesa que se había hecho a sí misma cuando tenía 20 años.

Dado que su madre y su padre habían muerto a principios de ese año, Phillis dijo que «ya no tenía que preocuparse por lastimar a [sus] padres».

«De repente, estaba sentado allí, y una promesa que me hice a mí mismo cuando tenía 20 años vino muy clara a mi cabeza», explicó Phillis. “Cuando tenía 20 años, me prometí a mí misma que si no podía vivir mi vida como mujer, entonces sería una mujer mayor, y nadie podría detenerme entonces”.

“Ese es el día en que sucedió todo. Me afeité la barba, les dije a los médicos que comenzaran y el 1 de enero de 2022 fue el primer día que tomé hormonas”, explicó.

“Ha sido [más de un año], y mi cuerpo ha respondido dramáticamente a las hormonas; ya ni siquiera parezco la misma persona (…) Solía ​​ser un hombre flaco y sin forma y ahora tengo curvas».

Phillis no se sometió a ninguna cirugía, pero comenzó la TRH en enero de 2022 y desde entonces ha tenido una transformación «dramática».

Comenzó a tomar estrógenos y otros medicamentos antes de que los médicos introdujeran la progesterona, y dijo que un doctor la comparó con una «adolescente de 70 años que atraviesa la pubertad».

«Las hormonas han sido tan efectivas conmigo en tan poco tiempo», afirmó.

“La mayoría de las chicas tardan dos o tres años en llegar a donde estoy; ya estoy en una copa B completa [en mi talla de sostén] (…) Mi cuerpo ha reaccionado maravillosamente a la TRH y me hace sentir normal. Me siento normal ahora por primera vez en mi vida», dijo.

Ella no se sometió a ninguna cirugía, pero comenzó la TRH en enero de 2022 y desde entonces ha tenido una transformación ‘dramática’ (en la foto, seis meses después de la TRH) (Foto: PA Real Life)

Ella explica que el efecto de las drogas ha sido muy rápido, puesto que la mayoría de las personas tardan dos o tres años en llegar a donde ella está. (Foto: PA Real Life)

Ella se ha descrito a sí misma como «gloriosamente feliz» y he hizo pública su transición en noviembre pasado. (Foto: PA Real Life)

“Ya no hay más desesperación ni más llanto hasta quedarme dormida todos los días”, sostuvo.

Phillis dijo que pasó de pensar en el suicidio “desde el momento en que se despertó hasta que [se fue] a la cama por la noche, todos los días de [su] vida’, a despertarse feliz”.

Ella dijo que «nunca volvió a pensar en el suicidio», a solo dos semanas después de comenzar la TRH.

Phillis les contó a sus hijos sobre su transición, pero no fue hasta el 28 de noviembre de 2022 que lo anunció al mundo, publicando una foto del antes y el después en el foro en línea, Reddit.

Dijo que hacer el anuncio fue «aterrador como el infierno» y pensó que su familia la repudiaría, pero la respuesta la sorprendió ya que recibió «nada más que amor y confirmación».

“No hubo una palabra de juicio. Ni una palabra”, afirmó.

Todos dijeron: «Estábamos impactados, nos tomó totalmente por sorpresa, no teníamos idea, pero estamos angustiados de que hayas sido tan infeliz durante tanto tiempo».

«Todos los miembros de mi familia me enviaron nada más que amor. Me dijeron lo hermosa que me veo y lo más grande que recibo de todos, y debe ser la razón por la que mi publicación causó tanta sensación, es que dicen, ‘te ves tan feliz».’

Después de la terapia de reemplazo hormonal, Phillis dijo que pasó de ser un «hombre flaco y sin forma» a una mujer «con curvas». (Foto: PA Real Life)

Phillis ha abrazado por completo su nueva vida y resumió su disposición como “gloriosamente feliz”.

Explicó que aprendió a caminar y moverse de una manera más femenina, se maquilla y usa ropa y zapatos de mujer «de buen gusto», incluidos tacones altos, y ha tenido sesiones de terapia del habla.

Phillis aún no ha encontrado a su hombre perfecto, pero espera conocer a alguien en un futuro cercano ya que ha estado soltera durante casi 20 años luego de su divorcio a los 50.

Phillis dijo que nunca pensó que escaparía de la desesperación que sentía, pero que está muy contenta de haber tomado la decisión de hacer la transición, incluso a los 69 años, y ni siquiera puede recordar su antiguo yo.

Ella dijo: “Es difícil para mí incluso recordarlo” (…) Puedo ver fotos de él, pero no puedo recordar cómo se sentía”.

Vía Daily Mail

