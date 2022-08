Principales sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores del país firman declaración de apoyo a la propuesta de Nueva Constitución

Condiciones laborales que protejan la salud y seguridad en el trabajo, derecho al descanso y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados son algunos de los puntos que destacaron organizaciones de trabajadoras y trabajadores e importantes sindicatos del país, para así entregar su apoyo a la opción del Apruebo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Las agrupaciones firmaron una carta para adherir a la propuesta de Nueva Constitución que ratifica los cambios positivos que establece la nueva carta magna en materia laboral.

En el escrito, destaca que “se reconoce el derecho a igual remuneración por el trabajo de igual valor; es decir, no podrá existir distinción de remuneración entre personas que realizan un trabajo de la misma valoración, lo que permite erradicar las brechas salariales entre hombres y mujeres, y también aquellas discriminaciones por origen, raza, nacionalidad, entre otras”.

“En materia de derechos colectivos, aprobamos el reconocimiento pleno de la libertad sindical, el derecho a sindicalizarse a negociar colectivamente y el derecho a huelga para todos los trabajadores, públicos y privados, derecho a poder negociar por rama, sectorial o territorial, la negociación colectiva es la mejor herramienta de los trabajadores/as para mejorar sus condiciones de trabajo y remuneraciones”, subraya la carta.

Carta firmada por organizaciones de trabajadores

Al respecto, Silvia Silva, vicepresidenta de comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó que “hoy día tenemos la esperanza firme y puesta en que las y los trabajadores de nuestra patria vamos a salir el 4 de septiembre a votar por el Apruebo”, agregando que “esta es la gran y única oportunidad que tenemos para poner en el centro de la sociedad el trabajo decente que nos va a proporcionar una mejor calidad de vida, trabajo decente que nos va a proporcionar poder sacar adelante a nuestros hijos, a nuestros nietos”.



En esa misma línea, Juan Moreno, vicepresidente nacional de la CUT manifestó que “no puede ser posible que los trabajadores no tengan vivienda, no puede ser que los trabajadores tengan que estar yendo a la salud pública y hacer grandes colas porque efectivamente no están las condiciones dadas, porque el Estado no ha generado las condiciones. Nos falta salud, nos falta educación, nos falta un mejor vivir”.

Por su parte, Yisenia Silva, representante de la Asociación Yo Cuido indicó que “la mayoría de nosotras cuidamos a personas en situación de dependencia y discapacidad y este 4 de septiembre nosotras llamamos a votar Apruebo porque en esta Nueva Constitución se consagran los derechos que nos han arrebatado. Lo que necesitamos para nosotras y para nuestros hijos es que se reconozca el trabajo de cuidados, el trabajo de crianza como una labor”.

A su vez, Karen González , presidenta de la Confederación de Sindicatos de Comercios y Financieros se refirió al derecho a compatibilizar vida laboral y familiar, aspecto que es considerado por la propuesta constitucional, declarando que hoy las jornadas en su sector son extenuantes: «vemos dormir en todo momento a nuestros hijos en la mañana y cuando llegamos ya están durmiendo y eso no, nosotros también tenemos derecho».