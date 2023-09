Fotografías inéditas del brasileño Evandro Teixeira sobre la Dictadura en Chile llegan al Museo de la Memoria

El 10 de septiembre se abre al público en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la exposición de fotografía del brasileño Evandro Teixeira (1935), Fotoperiodismo y dictadura: Brasil 1964 / Chile 1973, como parte de las conmemoraciones por los 50 años del Golpe de Estado.

La muestra reúne imágenes inéditas del Palacio de La Moneda bombardeado y del Estadio Nacional convertido en centro de detención, así como de la muerte del poeta y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda.

Recordemos que Teixeira fue el único fotógrafo que captó al escritor recién fallecido, tras acceder en exclusiva a su entorno familiar.

La exposición ya se presentó entre marzo y julio de este año en la sede paulista del Instituto Moreira Salles, bajo el título Chile 1973. Asimismo, desde el 30 de agosto permanece en exhibición en Río de Janeiro, casi en simultáneo con Santiago.

Estadio Nacional, Santiago de Chile. Año 1973.

Evandro Teixeira es uno de los principales nombres de la historia del fotoperiodismo sudamericano. Trabajó en prensa durante casi seis décadas y con su lente registró la trastienda del poder, en particular, las manifestaciones contra la dictadura, además de temas asociados al deporte, la moda y la cultura, que se suman a otras numerosas coberturas internacionales.

En 1973, acompañado por el periodista Paulo Cesar de Araújo, el reportero gráfico viajó a Chile un día después del Golpe Militar del 11 de septiembre. Ambos vinieron en calidad de corresponsales del Jornal do Brasil, el medio escrito brasileño más importante de la época, para el que laboró por 47 años.

Detenido junto con decenas de otros enviados internacionales en la frontera, cerrada deliberadamente por las fuerzas militares, consiguió ingresar a Santiago el 21 de septiembre, montando de inmediato un pequeño e improvisado laboratorio en el baño de su hotel.

Pablo Neruda

El propio fotógrafo ha catalogado como uno de los hitos más importantes de su carrera los registros de Pablo Neruda.

Alertado por la esposa de un diplomático, visitó sin suerte la clínica donde estaba internado, regresando a la mañana siguiente en busca de la noticia.

«Estoy ahí, dando vueltas por el hospital (sic) y, de repente, se abre una puerta lateral, miro, tomo la (cámara) Leica, que siempre la dejaba lista para dos metros, lo que sea que suceda. Entro, Neruda está en la camilla, Matilde (Urrutia), su esposa, sentada con su hermano», relató al sitio web del Instituto Moreira Salles, la institución que estrenó en Sao Paulo la muestra visual en marzo pasado.

Una vez adentro, y tras recordarle a Matilde que había fotografiado a su esposo en un encuentro con el escritor Jorge Amado en Brasil, Teixeira captó el cuerpo del poeta con permiso de la viuda. Posteriormente, Urrutia le invitaría al velatorio a la casa de La Chascona.

«Me subí a la camilla dentro de la clínica, tomé varias fotos, aterrado. Miré a mi alrededor, pensé en ese mundo de los fotógrafos en Santiago y me dije: No, no se puede, ¿solo yo estoy aquí, solo yo?», recordó.

Teixeira luego plasmaría con su lente la antesala y el funeral del poeta, que contó con gran participación popular y se convirtió en el primer acto de protesta contra el régimen dictatorial instaurado hace menos de un mes.

El funeral del poeta Pablo Neruda en el lente de Evandro Teixeira.

Para el fotoperiodista, «mi aventura personal se identifica con la aventura vivida por el mundo (…) soy un hombre manejando una cámara, que es un fósforo encendido en la oscuridad cuando es bien utilizada. Ilumina hechos que no siempre son muy comprensibles, ofrece destellos, revela dolores del impasse del mundo y despierta en los hombres el deseo de acabar con ese impasse».

Coordenadas

“Evandro Teixeira – Fotoperiodismo y dictadura: Brasil 1964 / Chile 1973”.

Descripción: La muestra tendrá en exhibición 41 fotografías montadas en secciones dedicadas a Chile, Brasil y Neruda, acompañadas de relatos explicativos de la época, además de una cronología con la trayectoria profesional del fotoperiodista.

Fecha: 10 de septiembre al 15 de octubre.

Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH).

Dirección: Matucana 501, Santiago Centro. Estación Metro Quinta Normal.

Horarios: martes a domingo, de 10 a 18 horas.

Sigue leyendo: