A un año de la denuncia que destapó un escándalo salmonero: 280 concesiones en áreas protegidas con causal de caducidad y que nadie regula

Las concesiones salmoneras que deben ser caducadas y que ningún servicio público se hace responsable

A través de una investigación durante el 2022, Fundación Terram detectó que 280 concesiones salmoneras ubicadas dentro de áreas protegidas se mantendrían vigentes pese a haber incurrido en causales de caducidad establecidas en la Ley de Pesca y Acuicultura. S

De acuerdo a esta información, se desprendía que, según el registro de operatividad de Sernapesca, la omisión de las autoridades permitió que 110 centros de cultivo de salmones pudieran operar después de haber incurrido en alguna de las causales de caducidad establecidas en la ley.

Las concesiones en situación de caducidad detectadas, se ubican en la Reserva Las Guaitecas y en los Parques Nacionales Isla Magdalena y Laguna San Rafael, en la Región de Aysén, y en la Reserva Nacional Kawésqar y en el Parque Nacional Alberto De Agostini, en la región de Magallanes.

El 27 de septiembre del 2022, Fundación Terram ingresó un escrito en la Contraloría General de la República solicitando a dicho organismo pronunciarse sobre las posibles ilegalidades incurridas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por no fiscalizar y caducar concesiones salmoneras ubicadas al interior de áreas protegidas.

Con información actualizada este 2023 por autoridades del Core de Los lagos y organizaciones de la Patagonia, en el sur de Chile, es decir en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, habría unas 400 concesiones con causal de caducidad.

Álvaro Montaña, geógrafo e integrante del Movimiento Defendamos Chiloé, con respecto a las concesiones acuícolas en condición irregular en su región, señala: “En la región de los Lagos hay alrededor de 160 concesiones de salmón que debían haber sido terminadas o caducadas por no cumplir la ley de acuicultura. Sernapesca y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no están haciendo cumplir la ley y gracias a eso ahora las salmoneras vuelven a reactivar concesiones de cultivo de salmón que durante años no estuvieron funcionando, en este caso en isla Llingua el centro de cultivo de la empresa Cermaq en el sector Mautén no funciona al menos hace 7 años, lo mismo estaría ocurriendo en otros sectores de Chiloé en estos momentos”, denunció.

Según lo que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura, constituyen causales de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura “no iniciar operaciones en el centro de cultivo dentro del plazo de un año contado desde la entrega material de la concesión o autorización; o paralizar actividades por más de dos años consecutivos”.

A un año, irregularidades son recordadas por campaña ciudadana

La campaña ciudadana en la Patagonia de Chile: “Áreas protegidas sin salmoneras”, señaló en su cuenta de twitter: “Se cumplió 1 año desde que la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, presentó una solicitud a la Contraloría de la República en relación a 280 concesiones salmoneras que siguen vigentes pese a incurrir en causal de caducidad dentro de Áreas protegidas (…) ¿Que ha pasado desde entonces?…”

Se cumplió 1 año desde que la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, presentó una solicitud a la contraloría de la república en relación a 280 concesiones salmoneras que siguen vigentes pese a incurrir en causal de caducidad dentro…

Agregan: “La fundación ha decidido acudir a Contraloría de la República para solicitar una audiencia y denunciar las omisiones y ausencia de respuesta de las autoridades nacionales y locales pertinentes. Entre estas, se encuentran la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, quienes ignoraron el funcionamiento de 34 de las 70 concesiones de salmonicultura por no iniciar operaciones durante un año desde la entrega a sus titulares”.

La fundación ha decidido acudir a Contraloría de la República para solicitar una audiencia y denunciar las omisiones y ausencia de respuesta de las autoridades nacionales y locales pertinentes.

Entre estas, se encuentran la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas,

Señalan al cierre: “Finalmente , exigimos al Gobierno de Chile, al presidente Gabriel Boric, sus ministros y subsecretarios, al Congreso , a iniciar una exhaustiva investigación por posibles delitos en este grave #CasoCaducidades (…) 400 concesiones salmoneras incurrieron en ilegalidad durante años y ¿NADIE LAS VIO?”

Finalmente , Exigimos al Gobierno de Chile, al presidente Gabriel Boric, sus ministros y subsecretarios, al congreso, a INICIAR una EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN por posibles delitos en este grave #CasoCaducidades.



400 concesiones salmoneras incurrieron en ilegalidad durante años…

