Agrupación Catemu en Movimiento rechaza ampliación operacional de planta procesadora minera: “Es un peligro para las personas y la naturaleza”

Declaración de Catemu en Movimiento: “Planta Procesadora de Mineral Amalia es un peligro para la vida de las personas de Catemu y la naturaleza”

La planta está temporalmente cerrada porque expiró su RCA (Resolución de Calificación Ambiental) mientras tramitaban un proyecto de ampliación operacional con una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) incompleta y mal hecha. La empresa insiste en responder a las observaciones sin cumplir con la normativa vigente, siendo la única responsable de la situación en que se encuentra hoy .





. Autoridades deben respetar la decisión de organismos técnicos. Tanto el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) como las SEREMI de salud, vivienda y medioambiente, la DGA (Dirección General de Aguas) y el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) , han emitido dictámenes contundentes que evidencian los peligros que enfrentaría Catemu si la planta Amalia continua operando en los términos que plantea el proyecto.





, Catemu fue declarada comuna rezagada , evidenciando su brecha de pobreza y desarrollo social con respecto al resto de la región. Es decir, el modelo de desarrollo actual y las fuentes de trabajo existentes han empobrecido a nuestra comuna.





Catemu es zona saturada por Material Particulado (MP10) y latente por dióxido de azufre (SO2). Los niveles de contaminación en el aire que respiramos son nocivos para nuestra salud. Aún así, Planta Amalia ha sido ampliada una y otra vez, y ahora buscaba extender su operación por 7,5 años más.





Nos encontramos en un momento histórico en que Catemu tiene la oportunidad de elegir nuevos caminos, proteger la salud de su gente, tomar conciencia del tremendo valor de sus riquezas naturales, y comenzar a salir del camino destructivo, desarrollando fuentes de trabajo sustentables y respetuosas de la vida.



Como Organización Catemu en Movimiento* hemos realizado un análisis de los hechos comprobables, con información de dominio público en torno al tema, y especialmente con respeto y cariño por nuestro pueblo. Presentamos a los habitantes de Catemu, a las autoridades y a la opinión pública, la siguiente declaración:



CRECER HACIENDO DAÑO



El Holding Cemin comenzó a operar la planta Amalia el 2007, con un permiso por cinco años, procesando 50.000 toneladas al mes, con una inversión de 8 millones de dólares. A través de sucesivas ampliaciones, tramitadas en los años 2009, 2011 y 2018, con inversiones de 2, 5 y 3 millones de dólares respectivamente, fue extendiendo el plazo de operación desde el 2012 hasta el 2022. La tasa de procesamiento aumentó desde 50.000 a 150.000 toneladas al mes. En este tiempo, el uso de ácido sulfúrico, aumentó de 258 a 5.300 toneladas mensuales, y el de gasolina, de 5.000 a 138.000 litros por mes.



La última RCA (Resolución de Calificación Ambiental), permitió a la empresa operar la planta hasta el año 2022, con el compromiso de iniciar las obras de cierre en el 2023. En 2020, Holding Cemin presenta al SEA una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para solicitar la Continuidad Operacional de la planta. Meses después, la empresa desiste y retira su DIA de manera unilateral. En 2022, Holding Cemin presenta una nueva DIA. Luego, se realizaron dos etapas de observaciones de las autoridades sectoriales, las respectivas observaciones de participación ciudadana, y las adendas correspondientes, respondiendo a las observaciones.



Finalmente, el 3 de julio 2023, «El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso recomienda rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Aumento Vida Útil Planta Catemu «Proyecto AVU» basándose en que:





El titular no acredita el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental suficientes, debido a que no presentó los antecedentes establecidos, cuyo requisito consiste en no afectar la vida o salud de los habitantes, mediante la no contaminación de las aguas.





Dada la magnitud de los efectos, características o circunstancias del proyecto resulta necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental, en particular por presentar riesgos para la salud de la población, por la superación de los valores de las concentraciones de MP10 para la norma anual y diaria. También por presentar efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación por la superación de los valores de las concentraciones mensuales y anuales establecidas en las normas de referencia utilizadas para material particulado sedimentable.





El titular no ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones, en particular que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, específicamente respecto del objeto de protección calidad de las aguas subterráneas, y respecto del objeto de protección sistemas de vida y costumbres, ya que no se descarta que se afecte la calidad del agua subterránea utilizada para el desarrollo de la actividad agrícola de los grupos humanos existentes en el área de influencia del proyecto.



Mayores explicaciones a los argumentos que dieron origen a este dictamen, se encuentran profusamente detallados en los pronunciamientos de entidades como SEREMI de Salud, SEREMI de Medioambiente, SEREMI de vivienda, DGA (Dirección General de Aguas) y SAG (Servicio Agrícola y Ganadero).



Por último, cabe destacar que Holding Cemin ha sido reiteradamente sancionado por su actuar fuera de la legalidad en sus faenas en Catemu, razón por la cual actualmente una de sus instalaciones, Mina Cardenilla, se encuentra cerrada. El irreparable daño al medioambiente ocasionado por la empresa, le significó tener que pagar la segunda multa más alta cobrada en Chile a una minera (2019), a pesar de lo cual ha continuado infringiendo la normativa en sus diferentes instalaciones.



CONSECUENCIAS NEFASTAS



El inminente cierre de la Planta Amalia en Catemu de Holding Cemin, implica necesariamente la pérdida de una de las fuentes de trabajo relevantes para nuestra comuna y otras vecinas. Empatizamos con las familias que ven amenazada su actual fuente de ingresos. También se verán afectados pirquineros de la región, dado que no hay otra planta cercana que les compre su producción. Comprendemos que en el corto plazo es posible que este hecho provoque un impacto en la economía local, y es natural que esto genere preocupación e incertidumbre.



Sin embargo, también observamos que durante los 15 años en que Holding Cemin ha sido uno de los principales empleadores de la zona, nuestra comuna ha mantenido índices de pobreza superiores al promedio de la región, siendo declarada como “comuna rezagada”. Es inevitable observar que nuestras calles están rotas, algunas sin veredas, sin pavimento y/o sin iluminación. La seguridad de nuestros vehículos y peatones se ve constantemente amenazada por el tráfico de camiones de alto tonelaje que se desplazan desde y hacia las faenas mineras.



Los vecinos y vecinas que habitan el sector cercano a la planta Amalia, las minas del Holding Cemin y otras que se encuentran a corta distancia que abastecen la planta de material, sufren de ruidos molestos durante la noche, camiones transitando a todas horas, vibraciones, tronaduras, olores irritantes, altos niveles de polvo en suspensión, prohibición de acceder a los cerros que siempre fueron lugar de recreación familiar, y la imposición de montañas de escoria que avanzan reemplazando el paisaje. Día a día el aire que respiramos nos envenena. El agua escasea y nuestra agricultura se ve cada año más amenazada y mermada.



De parte de diversos sectores se ha tendido a exagerar sobre la cantidad de personas que se verían afectadas por falta de empleo en nuestra comuna, ya que como es sabido, los cargos de mayor remuneración son para personas que no viven en Catemu. No hay justificación para que nuestro pueblo deba soportar todos los impactos negativos de la planta ni menos para que las autoridades municipales se sientan responsables de defender la economía de toda la región, pretendiendo pasar por sobre la institucionalidad ambiental y las alertas del peligro que se cierne sobre Catemu y su gente.



POR UN FUTURO MEJOR



Catemu goza de una ubicación, un clima, un patrimonio natural y cultural, unos talentos deportivos y artísticos, unos suelos y unos paisajes privilegiados, con los que podría transformarse en un polo turístico-deportivo y de producción agrícola sustentable, cercano y equidistante de las ciudades con mayores concentraciones de habitantes del país. Podríamos proyectarnos hacia un futuro de abundancia, prosperidad y en armonía con el medioambiente.



Según la declaración de Holding Cemin, la empresa cuenta con derechos de agua subterránea de 40 lts/seg, y de 5 lts/ seg de canal El Pepino, que hoy son usados principalmente para tareas industriales, como regar los caminos y disminuir el polvo en suspensión, (ya que en todos estos años de extraer riqueza de nuestros cerros no han tenido la capacidad de asfaltar las calles por donde transitan sus propios camiones y maquinaria). Esos derechos de agua, entregados a los regantes, podrían dar un impulso a la agricultura local. Además, sin las faenas mineras, la producción local podría ser mucho más fructífera y saludable.



Entendemos que toda empresa seria y con algún nivel de responsabilidad, que ha crecido con la explotación de las riquezas de un lugar, debe presentar al retirarse, junto con el plan de cierre, un programa de compensaciones ambientales, y un plan de indemnizaciones y reinserción laboral para sus trabajadores. Esto les dará posibilidades de buscar nuevos horizontes laborales, convertirse hacia otros sectores productivos y desarrollar emprendimientos que impulsen la economía de Catemu.



LLAMADO A DEFENDER LA VIDA



Como habitantes de Catemu hacemos un llamado a nuestros vecinos, a las autoridades, a las organizaciones medio ambientales y a todo aquel que tenga conciencia de cómo ha hecho daño en nuestra comuna el modo extractivista, explotador y depredador que con que se ha enriquecido Holding Cemin en todos estos años, a que:





Celebremos que las autoridades, en este caso el SEA y las instancias sectoriales que participaron, estén preocupadas de nuestra salud, de proteger nuestras aguas, nuestro aire, nuestra agricultura y nuestro entorno, poniendo la vida por sobre consideraciones económicas o políticas, más aún cuando el cambio climático nos obliga a poner atención en el medioambiente, y la soberanía alimentaria cobra una importancia fundamental en nuestro desarrollo futuro.





Exijamos que Holding Cemin indemnice a sus trabajadores y trabajadoras como corresponde, presente un plan de cierre que se haga cargo de los desastres medioambientales que ha provocado, y las autoridades fiscalicen que se dé cumplimiento total a los compromisos que se suscriban.





Trabajemos este hito como una oportunidad de pensar y construir un Catemu diferente, más sano, menos dependiente, más sustentable, con mejor salud y prosperidad para cada habitante, y no solamente para un inversionista que sólo vela por sus intereses.



Tenemos esperanza en que no solo Catemu, sino el mundo entero, está de a poco entendiendo que el extractivismo salvaje y el “desarrollismo” basado en un crecimiento infinito no es posible en un planeta finito. Nadie dice que va a ser fácil, pero sí creemos que es posible. Lo que es imposible es que esperemos que las cosas mejoren si seguimos haciendo todo igual.







CATEMU EN MOVIMIENTO



Catemu, 10 julio de 2023



*CATEMU EN MOVIMIENTO es una agrupación formada por personas preocupadas por lo que ocurre en nuestro pueblo. Nuestro lema es transformar la rabia en organización. Ponemos a disposición de la comunidad un espacio colectivo y colaborativo de análisis, propuestas, deliberación y construcción de lo que vendrá, que estamos seguros que será mejor para todas y todos.



Fuente: OLCA

