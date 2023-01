Cada vez más cerca el cierre de la fundición de Ventanas de zona de sacrificio Quintero Puchuncaví

La propuesta de norma quedó en condiciones de cursar su tercer trámite luego que el Senado aprobara la norma en particular.

Con 34 votos a favor y una abstención, se aprobaron los cambios realizados al articulado de la norma.

El dispositivo asegura que Codelco seguirá haciéndose cargo del procesamiento del material que extraen los pequeños mineros de la zona.

Los diputados y diputadas serán los encargados de estudiar los cambios realizados por los senadores, al proyecto que permite que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de Enami pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas de la Fundición Ventanas.

La norma quedó en condiciones de cursar su tercer trámite luego que la Sala del Senado aprobara el 25 de enero la norma en particular. La Comisión de Minería y Energía introdujo cambios a la redacción respaldada en general. Luego, la Comisión de Hacienda revisó las normas de su competencia.

En simple, el mensaje declara que Codelco deberá mantener la capacidad de recepción de los minerales de los pequeños y medianos productores de Enami (considerando el cierre de la fundición Ventanas por razones de contaminación); y garantizar la materia prima y el flujo que permita el pleno funcionamiento de la Refinería Las Ventanas.

Durante la discusión, la mayor parte de los congresistas valoraron la decisión de Codelco y de la actual administración de terminar con la fundición. Asimismo, se destacó el que el ministerio de Minería –en un plazo de 90 días- deba informar al Congreso Nacional el plan de Nacional de Fundiciones precisando dónde se procesará el material de los pirquineros de la bahía de Quintero Puchuncaví.

DEBATE

La presidenta de la Comisión de Minería y Energía, la senadora Loreto Carvajal informó la propuesta indicando que “este proyecto ha tenido mucho consenso, por lo que esperamos despacharlo pronto. El objetivo es que los productos que genera la pequeña minería sigan siendo procesados por Codelco en una fundición distinta a Ventanas. El Estado invertirá en una nueva fundición, generando una política al respecto”.

Por la Comisión de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma explicó que “esta es una norma declarativa así que no me referiré al tema de fondo. El costo fiscal es cero. Codelco no tiene obligación de entrega un informe fiscal porque no entra en la ley de presupuestos. En algún minuto hay que analizar esto porque sí hay un costo de 25 mil millones de dólares que nos explicó Codelco, pero el gasto de las empresas públicas hay que ver como se declara”.

La ministra de Minería, Marcela Hernando agradeció la diligencia en la tramitación del proyecto contextualizando la venta de la fundición Ventanas por parte de Enami a Codelco. “En junio el directorio de Codelco tomó la decisión del cierre de Ventanas y los trabajadores redactaron este cambio legal para que las condiciones no los perjudicaran, por ello el proyecto comenzó a tramitarse en noviembre”, declaró.

Luego el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco manifestó que “la empresa tuvo el año pasado, no en las mejores condiciones, utilidades por 17 millones de dólares al día. Se necesita una minería amigable con el medio ambiente. El cierre de Ventanas es una decisión país que demoró 15 años. Para eso se necesita esta ley”.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los siguientes senadores:

ISABEL ALLENDE

“Es importante este paso final que se atrevió a dar el presidente Boric. La división Ventanas está ubicada en una zona de sacrificio. Codelco ha hecho inversiones importantes para capturar gases pero hay más factores que complican el escenario. Me gustaría que se compensara igual a la región”.

JOSÉ MIGUEL DURANA

“Este proyecto tuvo dos etapas, una complicada con movilización de los trabajadores y luego una donde se alinearon los requerimientos. Ahora se rescata la obligación de informar las políticas de capacitación y reubicación del personal. Siempre está la duda si el cierre fue solo por contaminación o por razones económicas”.

DANIEL NUÑEZ

“Este proyecto permitirá que el producto de los pequeños mineros siga procesándose en instalaciones de Codelco. El contrato con Enami se mantiene tal cual. Valoro aquello porque si no, los costos serían significativos. También hay una decisión valiente: en 90 días el Ministerio informará la instalación de una nueva fundición”.

RICARDO LAGOS

“Creo que esta fue una decisión difícil pero acertada porque hubo una conversación fructífera con los trabajadores. Creo que no va hacer fácil lo que viene. Está el compromiso de los 90 días de la nueva política estatal de fundición. La forma en que los países producen tendrán una mirada internacional”.

GASTÓN SAAVEDRA

“Reitero la osadía del cierre de la fundición pero sin dejar de lado a los pirquineros. Hay unidades con obsolescencia tecnológica y hay compromisos internacionales en lo medio ambiental. Con el cierre de Bocamina 2, se produce la transición justa pero no hay que olvidar a ningún actor”.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA

“Estoy representando a una región donde está El Teniente y he tenido malas experiencias con las decisiones de Codelco. Hablo de prácticas antisindicales. Hago la invitación a revisar qué va a pasar con esta ley. No basta con trabajadores subcontratados con malas condiciones y una privatización encubierta”.

ESTEBAN VELÁSQUEZ

“En mi región, Tocopilla y Calama están rodeadas de distritos mineros. Está la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Hemos tenido reuniones con el Presidente pensando en las regiones más afectadas, por ejemplo por los altos índices de cáncer. No queremos Ventanas en 30 o 40 años más”.

JUAN CASTRO

“No fue una decisión fácil porque generaba problemas de contaminación pero también empleo. Uno espera que las empresas del Estado sean rentables. Quisiera saber si Codelco se quedó en el tiempo o es todo lo moderna que nos dice Máximo Pacheco. Me preocupa la deuda también”.

