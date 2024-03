Comisión de la Cámara citará a exministro Chadwick por caso filtraciones: “Chile necesita claridad”

Citarán a exministro Chadwick y ex autoridades del Gobierno de Piñera a Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados

El diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la Comisión Investigadora en la Cámara, señaló este martes que citarán a múltiples autoridades para dar cuenta de información respecto a delitos contra la probidad en el marco del caso “filtraciones”.

Entre los nombrados, está el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien tiene nexos directos con el abogado Luis Hermosilla, imputado por eventual cohecho a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero.

“Chadwick debe dar cuentas. En la comisión investigadora del caso Hermosilla lo hemos invitado para que dé cuenta de su participación. Influyó en el nombramiento del director de la PDI? Que hacía con la información de la PDI que le entregaba Hermosilla?”, señaló Manouchehri en su cuenta X.

Chadwick debe dar cuentas. En la comisión investigadora del caso Hermosilla lo hemos invitado para que dé cuenta de su participación. Influyó en el nombramiento del director de la PDI? Que hacía con la información de la PDI que le entregaba Hermosilla?



Se ha citado además al ex…

También indicó el parlamentario: “Se ha citado además al ex ministro Rodrigo Delgado y al ex subsecretario Gali para que den cuenta del nombramiento del ex director (…) Además, se ha citado al director de la PDI y a la contralora. Adicionalmente se ha invitado al poder judicial para que nos informen si han detectado influencias, filtraciones y otros actos reñidos con la probidad relacionados con el señor Hermosilla”.

El caso Hermosilla es una caja de Pandora de la cual está saliendo graves hechos. Es la punta del iceberg. Se debe investigar a fondo. Para esto hemos constituido la comisión investigadora y hemos presentado una querella.

Hemos solicitado se cite a la comisión al ex ministro…

Hemos solicitado se cite a la comisión al ex ministro… pic.twitter.com/hMN28gDXtS — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) March 20, 2024

“Esta comisión tiene un mandato amplio, no solo respecto de lo que acontece en el SII y respecto de los audios, sino que de todos los casos de probidad que puedan involucrarse. Es por eso que he propuesto en calidad de presidente de la Comisión Investigadora que se cite al exministro Chadwick”, declaró Manouchehri.

Para el presidente de la Comisión Investigadora, el ex secretario de Estado “tiene que dar cuenta de su participación tanto en el nombramiento del director de la Policía de Investigaciones, el señor (Sergio) Muñoz, como de la información que recibía del señor Hermosilla”.

“¿Qué hacía él con esa información? ¿A quién le entregaba esa información? ¿Para qué recababa esa información? Chile necesita claridad de este caso”, aseveró.

Asimismo, el parlamentario solicitó a la comisión que se cite a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y al director subrogante de la PDI, Claudio González, con el fin de dar cuenta del nombramiento del ex director de la PDI. También solicitó la presencia de ex autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera: el exministro Gonzalo Blumel y al exsubsecretario Juan Francisco Galli. En tanto, para la sesión de este jueves 21 está citada la ministra del Interior, Carolina Tohá.

