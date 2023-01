Comisión de RREE del Senado y audios filtrados de Cancillería: «No basta con renuncia de jefa de Comunicaciones»

Los senadores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta se refirieron este miércoles a los audios filtrados en una reunión privada de la Cancillería, donde se refiere en duros términos al embajador de Argentina Rafael Bielsa y a la política internacional de dicho país.

En concreto, el audio filtrado erróneamente por la Cancillería se puede apreciar cómo los funcionarios del gobierno chileno expresan su molestia ante la intervención de Rafael Bielsa durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

De igual forma, se revela cómo evalúan la respuesta que se entregará en torno a las críticas que hizo el embajador argentino a la decisión unánime que tomó el Comité de Ministros de rechazar el proyecto Dominga.

Te interesa leer: Los bochornosos audios que desnudan discusión interna de Cancillería sobre episodio Bielsa-Dominga

Uno de los que se manifestó fue el presidente de la Comisión, Jaime Quintana (PDD), quien también fue aludido en el audio.

“Lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos, irresponsables, que se conciertan de manera vulgar para dañar la imagen del embajador de un país amigo”, expresó, citado por Bío Bío.

En este sentido, señaló que en este caso, se podría desglosar «responsabilidades tipo penal por espionaje», debido a que es una situación sumamente delicada, con un país que se comparte historia de más de 200 años.

Al respecto, recalcó que es necesario ver las responsabilidades de cada miembros de la Cancillería, por lo que aseveró que la gravedad debería pesar a la ministra Antonia Urrejola – quien ya descartó su renuncia a la cartera de Exteriores -, y al propio presidente Gabriel Boric.

«A eso hay que ponerle remedio, pero dónde se hacen ver las responsabilidades no me corresponde calificarlo. Es la propia canciller, Antonia Urrejola quien debe sopesar la gravedad de esta situación y es el Presidente Gabriel Boric quien debe tomar la decisión sobre cómo se conduce la política exterior chilena», puntualizó, citado por MegaNoticias.

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) calificó de «gravísimo y peligroso» que se hayan filtrado conversaciones desde la Cancillería.

«Me parece gravísimo y peligroso que se estén grabando audios de conversaciones que se filtren desde la Cancillería, porque se trata de diálogos en que se usan lenguajes inaceptables sobre autoridades y parlamentarios», aseveró.

Te interesa leer: Cancillería cita a embajador Bielsa por «inaceptables» dichos contra rechazo a Dominga: «Cinco especies de animales se despertaron brincando hoy porque no van a desaparecer»

De igual forma, emplazó a la canciller a dar una explicación al respecto, debido a que no es suficiente «con la renuncia de la jefa de comunicaciones.

«En lo particular me interesa saber, aparte de los insultos e ironías, a qué se refieren cuando dicen que ‘le van a recodar al Canciller lo del buque inglés y las presiones que se recibieron’; ‘qué significa que los acuerdos así como se firman se pueden dejar caer’. Hay muchas explicaciones que se tienen que dar, no basta con la renuncia de la jefa de comunicaciones», aseveró.

Desde Buenos Aires, Argentina; la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, descartó presentar su renuncia tras la filtración del audio.

«Por supuesto que conversé con el Presidente. Yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros, nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del Presidente y esto no es una excepción», declaró la Canciller.

Respecto a la filtración del audio, la ministra Urrejola aseguró no saber que estaba siendo grabada, detallando que se enteró del asunto hoy (martes) en la mañana, durante la reunión de la CELAC.

Te interesa leer: Canciller Antonia Urrejola descartó renuncia y confirmó salida de directora de comunicaciones responsable de la filtración del audio