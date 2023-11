Conciertos de Roger Waters en Chile este sábado y domingo: Contra la censura y el genocidio en Gaza

Persecución e intento de censura

La persecución e intentos de censura de que ha sido objeto el artista en diversos lugares del mundo, por su defensa activa a los derechos humanos y en particular, por denunciar las atrocidades cometidas por el Estado de Israel y el gobierno ultra sionista en Palestina, también se situaron en Chile.

La organización denominada “Comunidad Judía en Chile”, había presentado un recurso judicial intentando censurar su presentación, acusando “judeofobia”, sin embargo, numerosos judíos descendientes que viven en Chile, alzaron su voz en contra de esta acción, apoyando al artista.

Chilenas y chilenos de origen judío, solicitan a la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar el recurso interpuesto por la "Comunidad Judía de Chile" que pretende censurar al cantante Roger Waters en sus presentaciones en Chile.#NoALaCensuraSionista#NoEnNuestroNombre pic.twitter.com/bnIaROUU8O — Moisés Scherman Filer (@moisesscherman) November 24, 2023

Cabe mencionar que miles de judíos en todo el mundo se han movilizado en contra de las masacres cometidas por el Estado de Israel, situando al gobierno como sionista, una ideología ultra, política, cercana al fascismo, que sin embargo, ha venido manipulado el “antisemitismo” o la “judeofobia”. Por los hechos en Palestina, el reconocido académico Israelí, Raz Segal, estudioso del Holocausto, acusó al Estado de Israel sobre los hechos en Gaza de “Un genocidio de manual”.

Un reciente reportaje internacional, daba cuenta de un importante movimiento de Judíos y palestinos en Israel, juntos por la paz: “En una mezquita de la ciudad portuaria de Haifa, en Israel, se congregan judíos-israelíes y palestinos-israelíes para enviar un mensaje de paz en medio de la espiral de violencia en el conflicto entre Israel y las milicias de Hamás”.

Los profesores académicos, Ben-Arie y Johnny Mansour , de origen judío y palestino, respectivamente, ambos ciudadanos israelíes, señalaron: “Israel acusa de antisemita a todo aquel que hace una crítica sobre sus políticas contra los palestinos”.

Concierto de Roger Waters en Chile

El músico británico Roger Waters regresa a Chile para presentarse en el Estadio Monumental con su gira «This Is Not a Drill» los próximos 25 y 26 de noviembre.

El exPink Floyd, quien repasará grandes éxitos de la legendaria banda, tendrá a Rosa Quispe Huanca y Manka Saya como invitados especiales en su primera fecha, destacaba así Radio Cooperativa.

Rosa Quispe Huanca, es académica, poeta y embajadora chilena de la música aymara, quien fue escogida para abrir el show de Waters este 25 de noviembre.

El espectáculo, según la producción del evento, replicado por Ticket Master, cuenta con 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo: «Us & Them», «Comfortably Numb», «Wish You Were Here» y «Is This The Life We Really Want?». Además, Waters estrena una nueva canción, «The Bar».

Waters, voz principal, guitarra, bajo y piano, estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster, guitarra y voz; Jon Carin, teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz y Seamus Blake, saxofón.

Roger Waters señala: «This Is Not A Dril» es una nueva, sorprendente y extravagante experiencia cinematográfica del rock and roll, es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para Amar, Proteger y Compartir nuestro precioso y precario planeta. El espectáculo incluye una docena de grandes canciones de la Era Dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas. Letra y música, mismo escritor, mismo corazón, misma alma, mismo hombre. Podría ser su último hurra. ¡Wow! ¡Mi primera gira de despedida! No te la pierdas».

