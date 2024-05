Daniel Jadue y sus 12 años como alcalde: “Está la satisfacción de haber cambiado la vida de miles de personas”

Daniel Jadue reflexiona sobre sus 12 Años como Alcalde de Recoleta

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ofreció una detallada entrevista al periódico El Siglo (Hugo Guzmán R. Periodista), donde reflexionó sobre sus 12 años de gestión, las satisfacciones obtenidas, las frustraciones enfrentadas y sus perspectivas futuras, destacando la necesidad de una izquierda más valiente y comprometida.

En la entrevista, Jadue expresó una profunda satisfacción por los logros alcanzados, afirmando que «queda la satisfacción de haber cambiado la vida de miles de personas». Subrayó asimismo el éxito de las iniciativas populares como la farmacia, la óptica, la librería y la inmobiliaria popular, que han facilitado el acceso a bienes y servicios esenciales para los habitantes de Recoleta.

Daniel Jadue también reconoció la persecución y el rol negativo de los medios de comunicación como sus mayores frustraciones. «La ausencia de una democracia más profunda y el rol de los medios» han sido obstáculos significativos durante su administración. Jadue criticó la falta de apoyo genuino y la superficialidad de algunos líderes políticos.

En cuanto a su futura formalización solicitada por la Fiscalía, Jadue se mostró confiado: «Estoy tranquilo porque tengo plena convicción de mi inocencia«, afirmó a El Siglo. Considera a su vez, que las acusaciones carecen de fundamento y espera que el proceso judicial confirme su inocencia.

El alcalde de Recoleta enfatizó la importancia de las políticas municipales que «abaratan, simplifican y facilitan la vida de las y los habitantes de las comunas». Según él, los gobiernos locales son esenciales para la democracia y deben estar al servicio de la comunidad, a pesar de las limitaciones impuestas por el Estado central.

Refiriéndose a los desafíos de la izquierda, Daniel Jadue afirmó que «la izquierda tiene propuestas, pero debe ser más valiente para instalarlas y disputarlas«. Criticó a algunos sectores de la izquierda que han cedido ante el neoliberalismo y llamado a una renovación interna que reconozca y supere los errores del pasado.

La entrevista también abordó los encuentros emotivos con los vecinos de Recoleta, quienes han agradecido las políticas implementadas. » Ver el agradecimiento de la juventud que ha logrado tener la beca universitaria, que es una beca sencilla y humilde, pero que fue complementada con otra beca de alimentación, todo esto es muy satisfactorio y es lo que nos queda después de 12 años de gestión. «, señaló Jadue a El Siglo.

En relación con la política mediática, Jadue sostuvo que «hoy, sólo informan lo que el poder les permite y quiere que la gente sepa y crea». Criticó la falta de neutralidad en medios de comunicación: “no existe la neutralidad hoy en día en los medios. Como algunos medios son tan maltratadores y hay tanto acoso periodístico, falta de respeto y consideración, pareciera que algunos periodistas buscan ser ellos los protagonistas, no el entrevistado” y destacó la necesidad de una ley que imponga responsabilidad en el periodismo.

Sobre su futuro político, Jadue no descartó la posibilidad de descansar y dedicar más tiempo a su familia. «Lo que pase en el futuro es una decisión que tomaremos colectivamente, asumiendo los costos y beneficios», comentó a El Siglo, dejando abierta la puerta para nuevas oportunidades o un retiro temporal.

Finalmente, Jadue subrayó la importancia de una transformación cultural para la izquierda y la necesidad de enfrentar el capitalismo de manera decidida: “Si no surge una izquierda capaz de cuestionar todo lo que hace el capitalismo hoy día, esto va a seguir con un pronóstico muy desfavorable”.

Durante la entrevista, Daniel Jadue resalta haber desarrollado un proyecto que destruye el mito de que “los chilenos y las chilenas no votan por las y los comunistas”. Indica en la entrevista; “ Siempre me gusta recordar que el Partido Comunista de Recoleta tenía un poco más del 2% de los votos hace 22 años”. Hoy, se ha logrado subir en cinco elecciones sucesivas: del 2% al 11%; del 11% al 18%; del 18% al 41%; del 41% al 54%; y del 54% al 65%. “De ahí no podemos saber si podríamos haber seguido subiendo porque la ley nos impide ser candidatos de nuevo; ya cumplimos los tres períodos”, afirmó Daniel Jadue.

Mira la entrevista completa en el siguiente enlace de El Siglo:

