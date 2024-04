Descubrimiento de fuga natural de petróleo en Magallanes: ¿Qué revela la ciencia y cuáles son sus implicancias?

Imagen portada: Graphical “Automated FerryBox monitoring reveals the first recorded river induced crude oil seep transport to the Strait of Magellan in southern Patagonia”

Fuga natural de petróleo crudo en el estrecho de Magallanes: ¿Qué dice la ciencia?

Luego de un sorprendente descubrimiento sobre una fuga natural de petróleo crudo en el estrecho de Magallanes, un reciente reportaje de Mongabay dio cuenta, que el equipo de científicos comenzará a investigar la dinámica de la pluma de petróleo, es decir, saber exactamente de dónde viene esta filtración y medir el volumen que posee. El objetivo es seguir respondiendo a las interrogantes que genera este hallazgo.

El reportaje de Mongabay, hace alusión a un estudio liderado por el Dr. Ricardo Giesecke y publicado en Science of the Total Environment, que reveló la existencia de fugas naturales de petróleo en la región de Magallanes, Chile. Utilizando tecnología avanzada como el FerryBox, se detectaron hidrocarburos en el Estrecho de Magallanes, un importante paso marítimo entre la Patagonia y Tierra del Fuego.

En una reciente publicación del Diario de la Universidad Austral, el científico señaló: “Descubrimos la presencia de fuente de hidrocarburo de origen natural, que está siendo transportada por el río San Juan, en la península de Brunswick, hacia el estrecho de Magallanes”, confirma el científico.

Según el investigador, las filtraciones naturales de petróleo crudo en la región de Magallanes y la Antártica Chilena han sido documentadas desde principios del siglo XX. “Buscamos los registros históricos y encontramos que hace cerca de 120 años se empezaron a hacer prospecciones en la región por parte del Estado y encontraron hidrocarburos en diversas zonas a lo largo del estrecho de Magallanes ”, asegura y agrega que “este hallazgo permitirá usar este sistema como un laboratorio natural para estudiar los efectos de los hidrocarburos en las comunidades biológicas en regiones frías, poco estudiadas y con bajo impacto antrópico”, destaca la prensa UACH.

Respecto de los posibles impactos generados por estas fugas naturales, el doctor en oceanografía afirma que “comunidades como las macroalgas se ven fuertemente afectadas por la presencia de hidrocarburos y organismos invertebrados como los moluscos acumulan estas sustancias en sus tejidos, siendo luego transferible a otros organismos superiores e incluso al humano en caso de consumir estos productos”

Giesecke explica que cuentan con datos de más de un año y que el monitoreo continúa. Asimismo, vislumbra nuevos escenarios para la ciencia a partir de este hallazgo. “Esto abre un mundo de futuras investigaciones para estudiar el impacto crónico que tienen los combustibles sobre los organismos. Pueden generarse estudios ecológicos bastante interesantes como, por ejemplo, investigar cuál es el impacto del petróleo sobre microorganismos en zonas más frías, cómo se ve afectada la fisiología y cómo se han adaptado los microorganismos a vivir bajo estas condiciones”, comenta.

El científico y académico también afirma que “se puede estudiar si hay especies que van a ser desplazadas por el hecho de que otras se adapten mejor a estas mayores concentraciones de petróleo. Esto es parte de la dinámica del ecosistema per se”.

El investigador del Centro IDEAL concluye que “es un muy buen laboratorio de estudiar porque justamente son impactos crónicos y no locales, como ocurre en los puertos de desembarque por derrame de petróleo. Aquí lo que tienes es una comunidad que lleva cientos de años impactada con petróleo y sería interesante estudiar cómo las comunidades se adaptan”.

El estudio fue liderado por el Dr. Ricardo Giesecke, investigador del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile (UACh). También contó con la participación de científicos de la Universidad Mayor (UMayor), de la Universidad de Concepción (UdeC), del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y de alumnos de la carrera de Biología Marina de la UACh.

El estudio completo puede ser leído en este enlace.

