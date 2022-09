El escándalo de las encuestas en Chile: Ahora, gerente de Cadem dice que “el plebiscito está en un escenario abierto”

Imagen portada: Entrevista de Ex Ante a gerente Cadem, Roberto Izikson,

“La movilización del Apruebo en la Región Metropolitana, los actos sucesivos en varios puntos de Chile y el cierre de campaña en Santiago, demostró que el apruebo tuvo una capacidad de movilización muy relevante y eso hace que la elección esté en un escenario abierto. El resultado va a depender de los niveles de participación que tengamos el domingo”, señaló Roberto Izikson, gerente de Cadem, en una reciente entrevista con Ex-Ante.

CADEM – Plaza Pública es la plataforma de encuestas que mide la opinión pública para aportar datos y análisis sobre los más diversos temas de interés y una de las que mayor cobertra tiene en el País.

Con respecto al plebiscito de salida, CADEM ha sido categórica en proyectar un amplio triunfo de la opción contraria a la propuesta de nueva Constitución.

A 28 días del plebiscito, CADEM compartía su encuesta que un 47% de los consultados rechazaría el nuevo texto constitucional, mientras que un 37% lo aprobaría. En tanto, los indecisos llegan a un 16%, el punto más alto en las últimas cinco mediciones.

A 21 día del plebiscito, la empresa encuestadora manifestaba que un 46% de los consultados rechazaría el nuevo texto constitucional, mientras que un 38% lo aprobaría. En tanto, los indecisos se mantenían con un 16%.

El domingo 14 de agosto, la encuesta Cadem, a solo 3 semanas de la elección, los resultados fueron de un 46% a favor del Rechazo, mientras que solo un 38% dice que Aprueba. En cuanto a los que aún no se deciden, el porcentaje se mantenía en 16% que no respondió o no sabe.

A dos semanas del plebiscito, con fecha 19 de agosto, los resultados fueron un 37% (-1pto) votaría Apruebo y 46% Rechazo. 17% no sabe, no responde o no vota.

Cabe señalar que los resultados de las encuestas en Chile han dado como proyección la imposición del rechazo entre 8 a 19 puntos de diferencia, lo que ha sido utilizado por sectores de la ultraderecha para señalar que, si gana la opción a favor de la nueva Constitución, habría un fraude electoral, con responsabilidad de Servel, escenario que se ha venido construyendo desde la figura del diputado Gonzalo de la Carrera, lo que se ha denominado. “Operación Servel”, que ha buscado atentar contra el proceso democrático del país.

Sin embargo, a pesar de su “contundentes resultados”, hoy aparece su gerente señalando que el plebiscito está abierto, indicando a su vez en la entrevista a Ex Ante, que, si en el plebiscito hay una alta participación, el escenario sería favorable para la opción de rechazar y que de mantenerse una participación similar al de la elección presidencial, cuando el voto no era obligatorio, habría un escenario de total incertidumbre.

Reacciones

La posición del gerente de Cadem tuvo diversas respuestas en redes sociales.

El Psicólogo y professor chileno, académico de la University of Massachusetts Boston, Gonzalo Bacigalupe, señaló: “Ahora es escenario abierto, antes era victoria aplastante del rechazo. ¿Qué significa eso para Uds.?

El abogado y exconvencional, Mauricio Daza, comentó: “Este es el mismo que dijo el domingo pasado en Tolerancia Cero que el plebiscito se definió en abril y que ahora sólo había que esperar el margen de diferencia… y ahora aparece diciendo que “está abierto” y depende de cuanta participación haya”

Andrés en Twitter, publicaba: “¿Cómo es posible que Roberto Izikson, gerente de la Cadem, que dijo que el triunfo del Retrazo era rotundo, por más de 9 puntos irremontables. Ahora está diciendo que la elección de este domingo está abierta? Este es un reconocimiento del triunfo del Apruebo y que la Cadem mintió”.

Por su parte, la encuestadora, fundadora de Latinobarometro y MORI Chile, Marta Lagos, ha consolidado las diversas encuestas, señalando: “Ya comencé a escribir el relato de encuestas del plebiscito, amerita una mirada técnica y política para comprender porqué hemos vivido con la idea q la distancia entre el apruebo y el rechazo era superior a 10 puntos,(alcanzó hasta 18ptos) y 3 días antes se reduce a 4 y 6 ptos”.

Recientemente, El Ciudadano publicó un modelo matemático predictivo que es muy distinto al de una encuesta, con impresionantes presiones en resultados electorales anteriores, las que hoy, están dando proyecciones extraordinariamente distantes a las predicciones de las empresas encuestadoras, con una amplia tendencia a favor de aprobar el nuevo texto constitucional.

Francisco Vergara, investigador de Espacio Político, doctor en planificación del desarrollo y experto en análisis de econometría urbana, en reciente conversación con El Ciudadano, con respecto a estas diferencias, señaló: ““para este plebiscito es la primera vez que vemos que las encuestas dan como seguro ganador a una opción (Rechazo) en vez de la opción que consistentemente nos ha salido ganadora en diferentes modelaciones que venimos desarrollando desde el mes de julio”.

En relación con esto, señalan: “Si bien antes tuvimos precisión en nuestros resultados, las encuestas en general no estuvieron lejos (…). Hemos cotejado con otros modelos como el de https://daoura.ai/en/ y vemos que sus pronósticos se parecen a los nuestros, alimentando también los datos desde información de interacciones en la red, con una estrategia distinta a la nuestra, en todo caso. Ciertamente, esta distancia con las encuestas nos tiene expectantes. Posiblemente, una de las dos metodologías no está registrando el efecto del voto obligatorio y eso solo lo sabremos el día Domingo 4 de Septiembre por la noche”.

La diputada Karol Cariola y una de las vocerías del Apruebo, por multitudinario cierre de campaña, señaló: «Una cosa es lo que puedan decir las encuestas de panel y otra cosa distinta es lo que dice la calle»

La crisis de las empresas encuestadoras

Mauricio Daza, abogado y ex convencional constituyente, asegura que las encuestas son más un medio de acción política para influir en la opinión pública más que sondeos de lo que piensa la ciudadanía.

«Existe una evidente sobrerrepresentación en las muestras de ciertos sectores de nuestra sociedad y los mecanismos de corrección claramente no son efectivos» declara Daza en ContraCarga. «Es un desafío importante que deben enfrentar quienes realizan estos instrumentos, lo cual es fundamental para que vuelvan a tener una credibilidad que han perdido de forma progresiva y justificada», añade.

En los últimos años, mecanismos de análisis de Big Data han ido quitando terreno a las encuestas en materia de fiabilidad. Sin embargo, estas últimas continúan marcado la agenda de los grandes medios de comunicación a pesar de las reiteradas fallas en sus predicciones y metodologías.

Las empresas encuestadoras quedarán en exposición con los resultados del plebiscito de salida, ya que todas las ligadas al poder económico han dado amplia ventaja al Rechazo y de ocurrir un escenario distinto, dará cuenta de la urgente necesidad de una necesaria regulación del marcado de las encuestas.

La Red Profesional de Sociólogos/as de Chile emitió un comunicado criticando «la corrupción en el mercado de las encuestas sociales» y llamando a establecer normativas «que permitan la sanción y persecución de quienes vulneren ciertas reglas mínimas«.

Un elemento no menor, es que, en las elecciones de convencionales constituyentes, la gran mayoría de las empresas encuestadoras fallaron sus pronósticos en reiteradas ocasiones, donde ninguna se acercó al resultado que quitó a la derecha su poder de veto y llevó a los independientes a la primera fila del poder político, hecho resistido por el oligopolio del poder político y económico, por lo tanto, hay una variable no atendida, la fuerza de sectores independientes y de movimientos sociales.

Las encuestas por el Rechazo

Además de las ya señaladas sobre CADEM, de acuerdo a una información difundida por El Mercurio / Emol, “Rechazo se impuso en todos los sondeos” y destacó las siguientes:

Panel Ciudadano UDD consultó «Con la información que usted tiene hoy, en el plebiscito de salida para la nueva Constitución, usted votaría…». Ante la pregunta, un 49% de los encuestados señaló que votaría Rechazo en la consulta del 4 de septiembre. Mientras que un 39% aseguró que lo haría por el Apruebo.



Pulso Ciudadano, destacó que el Rechazo a una nueva Carta Fundamental se mantiene por delante, esta vez, por 12,9 puntos porcentuales sobre el Apruebo. Según lo publicado, el 45,8% de los consultados aseguró que votará por el Rechazo, con un alza de 1,4 puntos respecto al sondeo anterior. El Apruebo, en tanto, alcanzó un 32,9%, lo que significa una baja de 1 punto respecto a la medición previa.

La encuesta Black&White mostró que un 42% de los consultados aprobaría la nueva Constitución y un 58% la rechazaría.

También el medio destacó encuestas gremiales de Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), señalando que un 75 % y 70 % respectivamente, estarían por el Rechazo, destacando además la percepción de que si gana el Apruebo, sobre un 60% cree que habrá mayor inflación, menor consumo y mayor déficit fiscal.

Las otras proyecciones

La encuesta signos, estudio desarrollado por la empresa Smart Analytics (14 al 19 de agosto) arroja la opción “Rechazo” alcanza el 45,9%, versus el 42,9% “Apruebo”, reduciéndose la brecha entre ambas opciones a sólo 3,3 puntos, sin embargo, el error muestral absoluto es de 3,7 puntos porcentuales, por lo tanto, da un empate técnico.

A inicios de agosto, mientras las empresas encuestadoras daban amplia ventaja al Rechazo, MORI Chile, proyecta una elección muy estrecha que arroja un “empate estadístico” con 44% para el Apruebo y un 47% para el Rechazo, con un margen de error de 3 %.

Por su parte, Inteligencia Artificial de Daoura, con millones de fuentes procesadas y analizadas, muestra en la serie histórica al 14 de agosto, que un 54% está por el Apruebo según las manifestaciones publicadas en las redes sociales y un 46 % por el Rechazo, con un margen de error: 2 p.p., con un 95 % de confianza.

Sin embargo, sus proyecciones van más allá, ya que Daoura, proyecta para el plebiscito de salida, 56% de los votos válidos por el Apruebo.

La proyección matemática de Espacio Político que utiliza el modelo ARIMA, da en promedio un 56,02 % a favor aprobar la nueva Constitución.

El experto en Inteligencia Artificial, Ricardo Baeza-Yates, lleva años realizando análisis de datos digitales basado en las menciones de Twitter. Hasta ahora, la mayoría de sus predicciones se han acercado bastante a los resultados finales de las elecciones. Recientemente Baeza-Yates, hizo públicos los resultados de su último estudio, el cual pronostica que un 54% de la población votaría por la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. La muestra analizada por el informático, de más de 250 mil personas, supera con creces a la de todas las compañías encuestadoras que actualmente marcan agenda en los medios de comunicación.