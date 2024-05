Guillermo Camus, preso mapuche en huelga de hambre: “Mí cuerpo está en completo deterioro, pero mi mente está clara y sobria”

Comunicado Público Preso Político Mapuche Guillermo Camus Jara, a 101 días en huelga de hambre por traslado a CET de Cañete

Guillermo Camus Jara, preso mapuche en huelga de hambre, viene solicitando su traslado al CET de Cañete. Los Centros de Educación y Trabajo (CET), son secciones de tratamiento dependientes de Gendarmería de Chile, donde los internos trabajan y cumplen su condena en un lugar segmentado especialmente para estos fines, quien, de acuerdo a lo señalado por el entorno del preso, cumple con todos los requisitos para ser trasladado.

Camus, emitió un comunicado público desde el hospital de Cañete donde tuvo que ser trasladado de urgencia para poder ser estabilizado y que fue difundido por Radio Kvrrf, señalando lo siguiente:

Marri marri compuche, saludar con un abrazo a la distancia a cada Lov en resistencia, a cada simpatizante de nuestra justa lucha, organizaciones, comunicaciones que nos ayudan a difundir y a toda esa gente que nos ayuda de corazón. Mi esposa e hijos y yo como familia les agradecemos todo el newen que nos han brindado hasta ahora.

Agradecerle a cada persona por su muestra de apoyo, totalmente agradecido de todos y que sepan que no hemos bajado los brazos, seguimos luchando, resistiendo de manera firme y digna.

Mí cuerpo está en completo deterioro y desnutrición, pero mi mente está clara y sobria. Debemos como Mapuche luchar por nuestra libertad, por nuestros derechos como Mapuche unidad siempre, hay que estar unidos para que el enemigo no pase por encima de nuestra gente.

Agradecer a mis peñi de la cárcel de Temuco por su gran apoyo y preocupación, a los peñi del módulo F de Angol por sus muestras de apoyo. Al módulo de Lebu por cuidar estos últimos días de mí.

Libertad a todos los PPM

Libertad a Claudia Nahuelan

No más PPM. Fuera milicos de todo el Wallmapu. Amulepe taiñ weichan. Marrichiwew

Guillermo Camus Jara.

Cañete, 19 mayo 2024.

Traslado al hospital de Cañete

Previo al comunicado público de Guillermo Camus, se dio a conocer un reporte sobre su situación, que fue difundido por Radio Kvrruf en redes sociales.

“El día de ayer viernes 17 de mayo Guillermo fue trasladado al hospital Kalvullanka de Cañete. Esto ocurrió por el estado crítico en el cual se encuentra, existiendo aún peligro de muerte por la posibilidad de sufrir una falla multiorgánica o para cardiaco, debido a la severidad de sostener 7 días en huelga seca”, se destacó.

También se señaló: “Él ha dejado en claro que no depondrá su movilización sin la seguridad de ser trasladado al CET de Cañete, la huelga de hambre continúa y en estos momentos lo están estabilizando administrándole medicamentos para apaciguar los fuertes dolores y los duros efectos de la no ingesta de líquido, y es por esto último que no podemos decir absolutamente que mantiene la huelga seca (…) Ante lo cual reiteramos que él mantiene la huelga de hambre cumpliendo cien días, y hoy se encuentra luchando para no morir. Aún no se ha obtenido el traslado al CET, por lo que retomará su movilización completa de ser llevado al CDP de Lebu y/o de no concretarse pronto una respuesta clara de quienes corresponde, Gendarmería, Ministerio de Justicia y Gobierno”.

También se señaló: “Por último señalar que Guillermo Camus agradece el apoyo, la difusión y las diferentes muestras de solidaridad. Hacemos un llamado para acompañar a la esposa y familia de Guillermo que se encuentran en Hospital Intercultural Kalvullanka de Cañete.

“Traslado a CET de Cañete ahora! Son derechos, no privilegios! Libertad a los presos y presas políticos Mapuche Marrichiwew!” / Con información de Radio Kvrruf.

Seguir leyendo más…