La desconocida raíz latina boliviana de Raquel Welch, ícono de Hollywood que partió a los 82 años

Raquel Welch nació en Chicago en 1940 con el nombre de Jo Raquel Tejada, hija de madre estadounidense y padre boliviano.

Cuando su familia se traslada a California, comienza a salir por televisión como presentadora, trabaja de modelo y debuta como figurante en una película de Elvis Presley.

A pesar de que el personaje de la cinta “Hace un millón de años”, que supuso su catapulta a la fama, Welch nunca lo recordó con cariño. Fue su segunda película y primer papel protagonista, un trabajo para 20th Century Fox, estudio con el que acababa de firmar un contrato, que le resultó de todo menos inspirador. Apenas tenía diálogo algo que, según afirmase y recoge The Hollywood Reporter, quiso enmendar sin éxito. «El primer día de rodaje fui enfilada al director, Don Chaffey, y le dije muy seriamente: ‘escucha Don, he estudiado el guion y he estado pensando…’, se giró hacia mi asombradísimo y me dijo, ‘¿has estado pensando?! No lo hagas».

Nacida en Chicago en 1940 bajo el nombre Jo Raquel Tejada, Raquel Welch alcanzó la fama con el apellido de su primer marido, todo porque 20th Century Fox insistió en que el suyo la encasillaría en papeles latinos. Dicho estudio trató también de que esta actriz cambiase su nombre por ‘Debbie’, algo ante lo que la ex chica del tiempo se negó. Y es que así arrancó la carrera de Welch, de la mano del informe meteorológico en una televisión local. Todo cambió cuando dejase a su marido y se mudase con sus dos hijos a Los Ángeles con una carrera de amplia fama.

La desconocida raíz latina boliviana

La actriz Raquel Welch, fue bastante más que un símbolo sexual de la década de los 60 y 70. Jo Raquel Tejada, tal su verdadero nombre, nació en Chicago en 1940, hija de la inglesa Josephine Sarah Hall y del boliviano Armando Carlos Tejada Urquizo. Fue prima de la primera mujer en llegar a la Presidencia de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada.

La actriz nunca renegó de sus raíces latinas, pese a los esfuerzos de su padre de que las ignorara para que pudiera encajar en la cultura estadounidense. No hablaba español porque su padre prefería que se hablara en inglés en su casa, pese a ello, Raquel visitó Bolivia en algunas oportunidades.

“Creo que el idioma es muy importante para nuestra identidad y no poder hablarlo siento que me aísla de esa parte de mí. Sin embargo, me siento muy hispana. Mi esencia es latina”, confesó en una entrevista para la Revista Bocas en 2017.

En esa misma entrevista contó su experiencia sobre su visita a Bolivia a la que calificó como “bastante interesante”.

“Bolivia es un lugar realmente inusual. La Paz está en un altiplano, al pie de un volcán. Cuando empiezas a conducir te das cuenta de todas esas viviendas bastante pequeñas donde la gente vive y luego de la cultura indígena que hay en La Paz. La familia de mi padre, los Tejada, vivía en una parte diferente, supongo que es lo que llaman un barrio de clase alta. Vivieron una vida muy hermosa, fue una experiencia muy linda ir a visitar un país con una cultura tan bella e interesante. Habría querido comunicarme en español, es una lástima que no lo haya aprendido, pero, como dije antes, no culpo a mi padre de que no lo haya hecho. Tuvo sus razones, lo bueno es que hoy ya no es así”.

A eso, añadió que durante la época en la nació, la gente no socializaba con los que tenían acento, “no porque trataran de ser racistas, sino porque era difícil la comunicación”, sostuvo. En defensa de su padre manifestó que él se dio cuenta de que no iba a ser parte de la cultura estadounidense a menos de que aprendiera a hablar un inglés perfecto y se propuso lograrlo.

Welch pasó sus últimos años alejada de la interpretación y viviendo sola en su casa de Beverly Hills, asegurando que no deseaba contar con un hombre para nada. «Me gano muy bien la vida y disfruto conmigo misma. Soy feliz así».

Ver también

Muere a los 82 años la actriz estadounidense Raquel Welch

RAQUEL WELCH: MUERE la ACTRIZ estadounidense a los 82 años | RTVE Noticias

Seguir leyendo más…