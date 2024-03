“La Memoria Infinita” rumbo a los Premios Oscar: Film chileno se llena de elogios por la crítica internacional

“La Memoria Infinita” rumbo a los Premios Oscar este 10 de marzo de 2024

La 96ª ceremonia de los Oscar se celebrará el próximo domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, Hollywood, en Estados Unidos. Será televisada en vivo por ABC para EE.UU. y en más de 200 países de todo el mundo. Allí, estará una película chilena en competencia: “La Memoria Infinita”.

El martes 23 de enero de 2024, Chile recibió una gran noticia, ya que se anunciaron las películas y documentales nominadas para la próxima entrega de los Premios Oscar y un film chileno aparecía en la lista: “La memoria infinita”, seleccionada en el lista oficial en la categoría «Mejor Documental» y competirá por la estatuilla dorada con Bobi Wine: the people’s presidente, To kill a tiger, 20 days in Mariupol y Four daughters.

La historia de la película: Augusto Góngora y Paulina Urrutia

La memoria infinita cuenta la conmovedora historia de amor de Augusto y Paulina, que han estado juntos y enamorados hace más de 25 años. Hace 8 años sus vidas cambiaron para siempre con el diagnóstico de Alzheimer de Augusto.

En un relato sobre el recuerdo individual y colectivo, Augusto, quien fuera un destacado periodista político y cultural de la televisión chilena, y Paulina, reconocida actriz y ex ministra de Cultura, dialogan entre la reconstrucción de la memoria e identidad, y a la vez mantienen vivo ese amor cómplice inquebrantable.

Maite Alberdi

“La Memoria Infinita” es dirigida por Maite Alberdi Soto, directora de cine, montajista, guionista, directora de fotografía, productora de cine, sonidista, directora audiovisual y crítica de cine chilena.

La chilena Alberdi, es reconocida internacionalmente por sus documentales La once (2014) y Los niños (2016),​ por los cuales obtuvo el premio a la mejor dirección femenina documental en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA),​ el más importante del mundo en su género, y El agente topo (2020), nominado al premio Óscar al mejor largometraje documental el 2021. La Memoria Infinita este 2024, quien entre otros premios, está el Goya y compite también en los Oscar.

El Premio Goya fue entregado por Gael García y lo recibió la propia Maite Alberdi en compañçia de Paulina Urrutia. El hecho fue destacado por el propio actor mexicano, quien seleccionó dicho momento en el siguiente video:

“La Memoria Infinita” se llena de elogios en la prensa internacional rumbo a los Oscar

La diaria Cultura, medio uruguayo, describe en una reciente publicación: “El subgénero del drama de las enfermedades a veces es narrado tan sombríamente que se siente como una ingrata inmersión en lo miserable y crudo. Pero de vez en cuando aparecen historias contadas de tal forma que iluminan estas condiciones irreversibles con nuevas perspectivas. Es el caso de la chilena La memoria infinita, película documental dirigida por la cineasta y guionista Maite Alberdi, que se llevó el gran premio del jurado en Sundance, ganó el premio Goya 2024 a Mejor película iberoamericana y está nominada a Mejor película documental en los próximos Oscar”.

También indica el medio uruguayo: “El conmovedor documental acompaña a la pareja en los últimos años mientras atraviesan la enfermedad de Augusto. Cuando Alberdi les propuso este proyecto, Paulina fue tajante en su negativa, pero Augusto accedió. Los cambios en sus roles fueron significativos: Augusto, después de décadas de haber retratado realidades ajenas, pasa a ser el objeto de estudio. Y Paulina, acostumbrada a encarnar personajes en su profesión de actriz, debió ser ella misma en un lugar tan emocionante como trabajoso”.

Por su parte, la agencia EFE hizo recientemente una publicación destacada del film chileno, con una entrevista a su directora. El medio internacional señala: “En ‘La memoria Infinita’ Alberdi recupera la memoria emocional de una relación amorosa atravesada por la enfermedad del alzheimer y de la dictadura chilena, que pese a todo perdura en los recuerdos que progresivamente se esfuman de la cabeza de Góngora”.

“La Memoria Infinita” está siendo estrenada en diversos espacios de España, uno de ellos es en Teatro Municipal de Benicàssim. En su promoción, el periódico “El Mediterráneo”, destaca: “Una mezcla de material de archivo televisivo, grabaciones de vídeo privadas y escenas rodadas recientemente componen un retrato de una relación amorosa en la que los pequeños gestos y las miradas expresan la intimidad con más fuerza que las palabras. Sin embargo, no se omiten los momentos de distanciamiento y dolor, lo que nos permite percibir tanto la tragedia de estar atrapados como el sentimiento de desesperanza que la caída en el olvido de Góngora crea para ambos”.

La Agencia AFP también realizó una publicación destacada, replicado por diversos medios internacionales, entre ellos, La Jornada de México, donde se señala: “Dirigido por la chilena Maite Alberdi, la producción aborda el Alzheimer a través de una pareja que trabaja a diario para recordar el amor que los unió durante más de 20 años, en un país que se esfuerza por no olvidar su violento pasado”.

