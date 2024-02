“La Memoria Infinita” camino al Oscar como mejor película iberoamericana Premio Goya

«La memoria infinita»: Mejor Película Iberoamericana en los Goya 2024

El documental chileno ‘La memoria infinita’, dirigido por Maite Alberdi, ha ganado este sábado el Premio Goya a mejor película iberoamericana, al que también optaban la argentina ‘Puan’, la venezolana ‘Simón’, la puertorriqueña ‘La pecera’ y la portuguesa ‘Alma viva’.

“Chile estos días ha pasado por varios días de duelo nacional y a mí ‘La memoria infinita’ me ha enseñado formas de vivir duelos personales y colectivos”, ha señalado la realizadora al subir al escenario a recoger su premio, en compañía de Paulina Urrutia, a quien resaltó también indicando que es un homenaje para ella, quien presentó la película “en medio de su pérdida” por la muerte de su marido, que decía que la forma de reconstituir la memoria era “desde la memoria emocional” y que cuando perdió su memoria siempre “recordó sus dolores y amores”.

“La memoria histórica se construye narrando y compartiendo el dolor”, afirmó la directora, que recogió el premio de manos del actor mexicano Gael García Bernal, que ha querido alertar de la emergencia climática.

Era la tercera nominación de Alberdi al Goya a mejor película iberoamericana, para el que estuvo nominada con otros dos documentales, ‘La once’ (2014) y ‘El agente topo’ (2020). Con la segunda, fue candidata al Goya y al Óscar a mejor documental, una doble nominación que ha repetido este año con ‘La memoria infinita’.

El próximo 10 de marzo, se celebrará la ceremonia de la 96 edición de los Óscar, en el Teatro Dolby de Hollywood, donde competirá “La Memoria Infinita”.

‘La memoria infinita’ narra la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y ministra de Cultura durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Paulina Urrutia. Y lo hace desde la perspectiva de ella, que recuerda su relación mientras él va perdiendo la memoria debido al alzhéimer.

Palmarés Goya a “La Memoria Infinita”: Reacciones

Premios Goya publicó en X este 10 de febrero: “Maite Alberdi, directora de «La memoria infinita» (Chile), recoge el premio a Mejor Película Iberoamericana en los #Goya2024”

📸 Maite Alberdi, directora de "La memoria infinita" (Chile), recoge el premio a Mejor Película Iberoamericana en los #Goya2024 pic.twitter.com/6YNCupHREg — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2024

La película chilena LA MEMORIA INFINITA de Maite Alberdi gana el Goya a Mejor Película Iberoamericana #Goya2024 pic.twitter.com/rto4xPO7Bg — Cinema Tropical (@CinemaTropical) February 10, 2024

Manuel García también tuvo palabras luego de la premiación:

La Memoria Infinita, pelicula ganadora del premio Goya a mejor Película Iberoamericana. Muchas felicidades @lamaitealberdi, Paulina, Micromundo y a todo el equipo de la película. pic.twitter.com/1L2dbB4ed3 — Manuel García (@manugarpez) February 10, 2024

Palmarés 38 Premios Goya

-Mejor película: La sociedad de la nieve

-Mejor dirección: Juan Antonio Bayona, por La sociedad de la nieve

-Mejor actor protagonista: David Verdaguer, por Saben aquell

-Mejor actriz protagonista: Malena Alterio, por Que nadie duerma

-Mejor película europea: la película francesa Anatomía de una caída

-Mejor película iberoamericana: La memoria infinita, de Maite Alberdi (Chile)

-Mejor actor de reparto: Jose Coronado, por Cerrar los ojos

-Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas

-Mejor película de animación: Robot Dreams, de Pablo Berger

-Mejor película documental: Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias, de Claudia Pinto

-Mejor guion adaptado: Pablo Berger, por Robot Dreams

-Mejor guion original: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor dirección de arte: Alain Bainée, por La sociedad de la nieve

-Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí, por La sociedad de la nieve

-Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque, por La sociedad de la nieve

-Mejor cortometraje de animación: To bird or not to bird, de Martín Romero

-Mejor cortometraje documental: Ava, de Mabel Lozano

-Mejor cortometraje de ficción: Aunque es de noche, de Guillermo García López

-Mejor música original: Michael Giacchino, por La sociedad de la nieve

-Mejor canción original: ‘Yo solo quiero amor’, de Rigoberta Bandini, por Te estoy amando locamente

-Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor actor revelación: Matías Recalt, por La sociedad de la nieve

-Mejor actriz revelación: Janet Novás, por O corno

-Mejor dirección de producción: Margarita Huguet, por La sociedad de la nieve

-Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por La sociedad de la nieve

-Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por La sociedad de la nieve

-Mejor maquillaje y peluquería: Ana y Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por La sociedad de la nieve

-Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez, por La sociedad de la nieve

-Goya de Honor: Juan Mariné

-Goya Internacional: Sigourney Weaver

