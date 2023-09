Médicos al servicio de la DINA: Intervención escénica en sitio de memoria Ex Clínica Santa Lucía expone complicidad cívico-militar durante dictadura

Estreno de la obra “DINA 1974 – La Clínica”

Profundizar en la historia de la ex Clínica Santa Lucía y visibilizar la dimensión cívica del golpe de Estado, es el propósito del 3er Ciclo “De la escena a la memoria”, organizado por la Agrupación Cultural Teatro en Casa junto al Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

La programación del ciclo contempla el estreno de la obra "DINA 1974 – La Clínica", intervención escénica que invita al público a transitar por el recinto. Las funciones serán los días viernes 29 y sábado 30 de septiembre a las 8PM; viernes 6 y sábado 7 de octubre en el mismo horario. Las entradas se pueden adquirir a través de [email protected] .

A medio siglo de la dictadura cívico-militar que fragmentó la historia de Chile, diversas manifestaciones intergeneracionales se levantan a nivel nacional para conmemorar y exigir el cumplimiento de la deuda que aún pesa sobre el país: verdad, reparación y justicia.

En la actualidad, de un total de 1.469 personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, sólo 307 de ellas han sido encontradas (Informe Rettig), lo que pone de manifiesto la persistencia de medio siglo de pactos de silencio. Estos acuerdos secretos se mantienen en pie en un clima nacional marcado por enfrentamientos, negacionismo e impunidad.

Lautaro Videla Moya (73 años), ex militante del MIR y sobreviviente de los crímenes cometidos en Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y la ex Clínica Santa Lucía, fue detenido en 1975 y sometido a diversos tipos de torturas. Su testimonio corresponde a la memoria viva de los hechos; la voz y lucha de quienes ya no están.

“Si queremos lograr un proceso de reconciliación, es importante contar con la justicia y la verdad. No es posible que hayamos tenido que esperar 40 años para tener un juicio», expresa Lautaro, quien publicará un libro autobiográfico en el aniversario del homicidio de su hermana Lumi Videla, ejecutada política cuyo cuerpo fue arrojado a la embajada de Italia por agentes de la DINA.

“Actualmente no existe una estrategia política en la conmemoración de los 50 años. Para combatir el negacionismo y recuperar el valor de la democracia, debemos abogar por un diálogo cívico-militar, un diálogo intergeneracional, y para ello la educación pública y los sitios de memoria son elementos claves”, añade Videla.

En este contexto, la memoria histórica adquiere una relevancia incuestionable, siendo imperativo visibilizar los crímenes de lesa humanidad que no solo involucran a agentes del Estado, sino que también señalan una responsabilidad y complicidad cívica en delitos que hasta hoy permanecen en la impunidad.

En período de dictadura, fue en el año 1974 cuando se creó la primera de las tres clínicas clandestinas, la Clínica Santa Lucía. Dependiente de la Brigada de Salubridad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el ahora sitio de memoria cumplía una función siniestra: recuperar a detenidos gravemente heridos para continuar con las sesiones de tortura. Manuel Contreras, Director de la DINA, confirmó esto en una declaración judicial en 1985, donde afirmó que la clínica servía tanto para funcionarios de la DINA como para los detenidos que requerían atención médica.

Ya es de conocimiento público que 26 médicos y 5 enfermeros sirvieron en estas clínicas; 7 de ellos continúan ejerciendo y 3 esperan fallos de la Corte Suprema, según detalló el reportaje “Papeles de la dictadura” recientemente publicado por el medio CIPER.

El presidente y director ejecutivo del sitio Ex Clínica Santa Lucía, Cristian Bahamonde, declara que “actualmente estamos en pleno proceso de investigación sobre datos de la casona que hasta ahora eran desconocidos, lo que pretendemos hacer público lo antes posible”.

Actualmente, de los 1.132 recintos de detención sólo 65 han sido protegidos como Monumentos Históricos. Para Bahamonde, “el rol de los Sitios de Memoria es fundamental para terminar con el negacionismo, acercando a las nuevas generaciones la sangrienta historia de Chile, para que defiendan sus derechos y lograr el tan escuchado nunca más”.

“En el marco de los 50 años, ya es necesaria una ley que sancione el negacionismo, otra ley de reparación integral a víctimas de violaciones a Derechos Humanos, y por supuesto, una ley especial de Sitios de Memoria que se desmarque de la legislación patrimonial, al tener un trabajo completamente distinto”, puntualiza.

Conmemoración Ciclo De la Escena a la Memoria

Para abordar en profundidad la historia de la ex Clínica Santa Lucía, se desarrollará el 3er Ciclo “De la escena a la memoria”, organizado por la Agrupación Cultural Teatro en Casa junto al Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

La programación del ciclo contempla el estreno de la obra “DINA 1974 – La Clínica”, intervención escénica que invita a transitar por la historia del sitio de memoria. Las funciones se realizarán los días viernes 29 y sábado 30 de septiembre a las 8PM; viernes 6 y sábado 7 de octubre en el mismo horario.

En palabras de Marcelo Salinas, productor de Teatro en Casa: «La invitación es a transitar por la memoria histórica de la casa, conocer los crímenes que allí se cometieron y generar una reflexión colectiva sobre la importancia de los sitios de memoria como evidencia de lo que sucedió».

En paralelo a la obra, se exhibirán los documentales “Relatos con Memoria” y “La Clínica de la DINA”, el día jueves 5 de octubre a las 8PM en el espacio comunitario Ayllú, ubicado en Huérfanos 2681, Santiago. Ambos documentales, coproducidos por Naira Films y Teatro en Casa, son una invitación a mantener viva la memoria histórica ante las constantes amenazas del negacionismo y la impunidad.

Para adquirir entradas, interesados pueden escribir al correo [email protected](Aporte sugerido: $3.500, $5000, $8000).

Más información en las redes sociales de @tetroencasa.cultura.

