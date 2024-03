“Niños palestinos quemados hasta los huesos”: Médico británico denuncia  atrocidad sin límites en ataques de Israel

Médico británico en Gaza: “Niños quemados hasta los huesos”

«Israel quema vivos a los niños palestinos de Gaza«, asegura Nick Maynard, un médico británico que trabajó en los hospitales de Gaza

El cirujano británico que trató a los heridos en Gaza cuenta casos de cómo las fuerzas de ocupación israelíes han quemado vivos a los niños hasta los huesos.

«Un niño que tenía quemaduras tan graves que se podían ver los huesos de su cara. Sabíamos que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera, pero no había morfina para darle. Así que no sólo iba a morir inevitablemente, sino que moriría en agonía».

Otro caso que relata el médico ZAHER SAHLOUL a Democracy Now: “Hiyam Abu Khader. Ella tiene 7 años. Ella es una de las víctimas de la guerra en Gaza. Una bomba alcanzó la casa de su familia, por lo que su padre y su hermano murieron. Y su madre también resultó herida y tenía quemaduras. Y sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo. Fue tratada por una de nuestras voluntarias, la Dra. Vanita Gupta, especialista en cuidados intensivos de Nueva York, en el Hospital Europeo de Deir al-Balah. Y el Dr. Gupta tomó algunos videos de ella y puedes ver su rostro en los videos y también en esta imagen. Y si quieres definir el trastorno de estrés postraumático, así es como se ve el trastorno de estrés postraumático en la cara de un niño de 7 años. Se suponía que iba a ser evacuada a Egipto, y esperó semanas antes de que finalmente la evacuaran, y murió dos días después de la evacuación, porque ya era demasiado tarde”.

La situación de los niños y niñas en Gaza en extremadamente crítica. Desnutrición con casos de muerte. Cientos de niños que han quedado solo por la muerte de sus padres y familiares. Niños que necesitan salir con urgencia para recibir tratamientos por enfermedades o heridas. Agresiones y abuso a niños por parte de militares israelíes. Más de 14,280 niños asesinados por los ataques genocidas de Israel en 170 días.

En enero de este 2024, se reportaba que más de 10 niños palestinos en promedio perdían todos los días en Gaza una o dos extremidades por los bombardeos ocurridos desde el 7 de octubre, según publicación de CNN.

Asimismo, los horrores de los ataques de Israel tienen diversas aristas. Drones que lanzan misiles a civiles desarmados cuyos cuerpos terminan mutilados y esparcidos. Ejecuciones, hambruna, crímenes de lesa humanidad que se cometen día a día, sin que nada lo detenga.

Reportes oficiales de la masacre hasta el día 170 de las acciones genocidas en Gaza:

-170 días de genocidio.

-2.848 masacres cometidas por el ejército de ocupación.

-39.226 entre asesinados y desaparecidos.

-32.226 asesinados que llegaron a los hospitales.

-14.280 niños asesinados.

-27 niños muertos por hambre.

-9.340 mujeres asesinadas.

-364 asesinados del personal médico.

-48 asesinados de la Defensa Civil.

-136 periodistas asesinados.

-7.000 desaparecidos, el 73% de los cuales son niños y mujeres.

-74.519 heridos.

-11.000 heridos necesitan ser trasladados a otros países para recibir tratamiento

-17.000 niños viven sin sus padres o uno de ellos.

-11.000 heridos con necesidad de viajar para recibir tratamiento.

-10.000 pacientes con cáncer enfrentan el riesgo de muerte.

-700.000 pacientes con enfermedades infecciosas.

-8.000 casos de infección por hepatitis viral.

-60.000 mujeres embarazadas en riesgo.

-350.000 pacientes con enfermedades crónicas sin control y tratamiento adecuado.

-269 secuestrados de personal de salud.

-12 periodistas secuestrados.

-2 millones de desplazados.

-100 escuelas y universidades quedaron completamente destruidas.

-305 escuelas y universidades parcialmente destruidas.

-224 mezquitas completamente destruidas.

-290 mezquitas parcialmente destruidas.

-3 Iglesias atacadas y destruidas.

-70.000 viviendas quedaron completamente destruidas.

-290.000 viviendas parcialmente destruidas.

-70.000 toneladas de explosivos arrojados por Israel.

-32 Hospitales fuera de servicio.

-53 centros de salud fuera de servicio.

-155 instituciones de salud fueron parcialmente atacadas.

-126 ambulancias destruidas.

-200 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos.

A continuación, algunos de los registros en estos días que dan cuenta de las condiciones infrahumanas, como muestra de estas atrocidades, difundidos por Palestina Hoy:

No es guerra, es GENOCIDIO: Israel sigue masacrando a los niños palestinos en Gaza ante el silencio cómplice de la comunidad internacional. pic.twitter.com/X3GUagUvBi — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 24, 2024

Día 171 del GENOCIDIO: Palestinos asesinados por Israel en Gaza esta mañana pic.twitter.com/HZyIAOhbps — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 25, 2024

Masiva destrucción en la Franja de Gaza tras 170 días de ataques terroristas israelíes. pic.twitter.com/20MiZOrooj — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 24, 2024

Soldado israelí agrede a un niño palestino en el barrio de Jaber en Hebrón, en la Cisjordania ocupada. pic.twitter.com/SJUAhfBkHJ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 24, 2024

Imágenes impactantes muestran a soldados de ocupación israelíes ejecutando a un palestino de 65 años a pesar de que levantó las manos el jueves pasado cerca de Belén, en la Cisjordania ocupada. pic.twitter.com/sHB0E8FHBJ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 25, 2024

