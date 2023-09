Organizaciones convocan a manifestarse contra proyectos que buscan imponer al rodeo como “deporte nacional”

El rodeo no es deporte

Un grupo de parlamentarios viene impulsando vía moción, un proyecto de ley que busca declarar al rodeo como deporte nacional, continuando así con su avanzada legislativa, pese al rechazo que ha generado en gran parte de la ciudadanía, por considerar esta práctica violatoria de los derechos de los animales. Situación similar es la iniciativa al interior del Consejo Constitucional que busca instalarse en la Constitución Política y situarlo como “emblema nacional”.

Frente a este escenario, diversas manifestaciones de rechazo y repudio se vienen expresando en diferentes puntos del país. Desde Temuco, un grupo de personas ciudadanas, representantes de colectivos y agrupaciones defensoras de los derechos de los animales, agrupadas en “No más rodeo Araucanía”, realizará una marcha el sábado 9 de septiembre, a las 12 horas, teniendo como punto de encuentro, la plaza Dagoberto Godoy (Plaza Hospital).

“Este sábado es tu oportunidad de ser ese granito de arena en defensa de los animales. Estar en contra de la violencia no significa no hacer nada al respecto, debemos ponernos de pie y sacar la voz por los seres más inocentes que no tienen voz para acusar tanta tortura y maltrato”, compartió en una publicación, Pamela Ñancupil, una de las voceras del movimiento “No más rodeo Araucanía”, que convoca a la manifestación.

Primera acción internacional: Campaña contra el rodeo chileno se proyectó en el Times Square

La ONG Animal Libre proyectó su campaña #NoEsDeporte en esta gran avenida de New York.

Durante la tarde del pasado miércoles 6 de septiembre en la principal avenida de New York, se proyectó un video de la organización Animal Libre contra la práctica del rodeo chileno, en el marco de la campaña #NoEsDeporte que lleva la organización hace unos años.

La campaña lleva cientos de acciones que buscan quitarle al rodeo la categoría de deporte, entre las que se encuentran masivas marchas nacionales, proyectos de ley, más de 200 mil firmas en change y los saltos al rodeo, que han llevado a celebridades y autoridades a unirse a ellas.

Una de sus más recientes acciones de la organización fue solicitar a Criteria una segunda versión del estudio de opinión sobre “Percepción del rodeo”, el cual arrojó resultados que confirman -lo que a juicio de la organización- era un antecedente que solo necesitaba ser analizado, y es que el estudio determinó que que un 64% de las y los sondeados manifiesta estar en desacuerdo de que el rodeo sea considerado deporte nacional por ley. Mientras que un 63 % apuntó estar en desacuerdo con que se considere como un deporte.

Ahora la organización en una nueva acción, proyectó el pasado miércoles durante unos segundos, el mensaje “El rodeo chileno #NoEsDeporte” en la principal avenida en Manhattan, en momentos en que se discute su consideración como deporte nacional en el proceso constituyente como también en el congreso.

Mauricio Serrano, director general y fundador de Animal Libre indicó que “esta es nuestra primera acción internacional contra el rodeo, ante lo que creemos es una actividad que no solo tiene rechazo mayoritario en Chile, sino que tendrá un evidente rechazo internacional dado el uso y abuso de los animales para su realización. Esperamos llamar la atención de las autoridades y puedan reflejar el sentir ciudadano, rechazando cualquier iniciativa que apoye al rodeo.”

La organización expresó que seguirá realizando nuevas acciones contra el rodeo durante estas semanas para motivar a la ciudadanía y autoridades a posicionarse contra esta actividad y velar por el bienestar de los animales.

