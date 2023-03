Oscar 2023: Proponen que Pedro Pascal interprete a Salvador Allende y se hace viral (Fotos)

Las redes sociales estallaron este domingo, tras la aparición del reconocido actor, Pedro Pascal, en los Premios Oscar 2023.

Primero, tras su llegada a los premios más importantes del cine; el actor chileno se hizo acompañar por su hermana y dio una llamativa entrevista sobre su participación de los galardones que entrega la Academia.

Una donde habló sobre ser una especie de “deseo sexual” de algunos. “Nunca me lo imaginé. Era siempre una fantasía mía ser el objeto de deseo, me miraba y hacía poses a los siete años”, dijo, citado por ADN.

No obstante, los cibernautas no dejaron pasar otro pequeño detalle sobre el actor estrella de la serie de HBO, «The Last Of Us».

Cuando se estaba realizando la transmisión y la cámara enfocó a la estrella, Pascal contaba con unos gruesos lentes que de inmediato recordaron a la figura de Salvador Allende.

A raíz de esto, en redes sociales, comenzaron a proponer al actor para que interprete al expresidente chileno, sí se llega a realizar una película.

Alguien dígale a sebastian lelio que yo y otras 5 cristianas tenemos una idea que involucra a pedro pascal pic.twitter.com/dTlJObzeC6 — Feña☀️ (ella/she) (@MangoDanzante) March 13, 2023

Entre los comentarios más destacados se encuentra “Listo para la biopic” o un “Pedro Pascal Allende”, hasta tuvimos un “se ve igual”.

«Todos sabemos quien haría el papel principal en la película „los años de allende“ o no? #PedroPascal«, escribió el usuario @LaSuRivas.

Todos sabemos quien haría el papel principal en la película „los años de allende“ o no? #PedroPascal https://t.co/ZKZIBcaT9i — LaSuRivas (@LaSuRivas) March 13, 2023

«Con este look #PedroPascal está listo para la Biopic de Allende», reseñó en redes sociales el usuario @ricardolpx.

Con este look #PedroPascal está listo para la Biopic de Allende pic.twitter.com/nixQnwI6DX — ricardo luna (@ricardolpx) March 13, 2023

Soy muy observador o pasado de rollos o el look de #PedroPascal es muy “Allende”#Oscar #Oscar2023 pic.twitter.com/VcchSwdgxW — Fernando Carrasco (@fcarrascos) March 13, 2023