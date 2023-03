Pedro Pascal sobre sus convicciones políticas: «Es parte de mi experiencia, es la manera en que fui criado, y así va la sangre en mi corazón»

El actor Pedro Pascal se refirió a los hechos y experiencias que han incidido en sus convicciones y posturas sobre el acontecer político en Chile.

El actor siempre ha sido firme con sus opiniones políticas y ha mostrado abiertamente su apoyo a la campaña del Apruebo y al presidente Gabriel Boric.

Durante la campaña presidencial Pascal Envió un video en el que le expresó su respaldo a Boric y con el que también dejó en claro que lo considera la opción que garantizará la democracia en Chile.

Posteriormente, ambos protagonizaron un comentado encuentro en Nueva York Nueva York en un homenaje por el 50 aniversario del histórico discurso ante la ONU del expresidente Salvador Allende.

“Tu familia, tus padres, estuvieron involucrados en la resistencia a Pinochet. Tú también te involucraste en la campaña para que Gabriel Boric llegara a la presidencia. ¿Sientes que es parte de tu responsabilidad, no sólo estar en Hollywood, sino que ser voz de ciertas causas como de la democracia en Chile?”, le preguntó el periodista Jorge Ramos, conductor del programa Al punto, durante una entrevista realizada como parte de la promoción de la nueva temporada de “The Mandalorian”.

“Sí. Yo creo que con la influencia de mi familia… cuando algo está dentro de tu sangre, dentro de tu experiencia y de tu corazón, es (parte de) mi carácter (…) Lo hago porque es lo que siento en mi corazón, pero también refleja la necesidad de gente que es muy cercana a mí, y mi corazón está donde están los corazones de ellos”, explicó Pascal.

“Es parte de mi experiencia, es la manera en que fui criado, y así va la sangre en mi corazón. Me encantaría tener un mejor español para poder hablar de estas cosas, si no me pusiera nervioso podría explicarme mejor, pero así es”, agregó.

Cabe recordar que los padres de Pascal fueron exiliados durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, por lo debieron refugiarse en Venezuela, Dinamarca y posteriormente en Estados Unidos.

“De Dinamarca no me acuerdo nada, pero sí me acuerdo mucho de mi vida en San Antonio, Texas, y en el sur de California”, relató Pascal.

Asimismo, recordó que cuando tenía cuatro años fue enviado a Chile para vivir con parte de su familia y, a los ocho años, sus padres fueron contemplados en una lista de exonerados y tuvieron la oportunidad de volver al país.

“Toda mi vida he sido parte de mi familia chilena”, afirmó, citado por La Nación.

El actor ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares de Estados Unidos, la mayoría con fuerte presencia latina, por lo que destacó que se define como “un extranjero que está en casa en cualquier sitio donde está”.

Hace pocas semanas, durante su debut como host en el clásico programa de comedia estadounidense Saturday Night Live, Pedro Pascal resaltó sus raíces chilenas.

“Es increíble estar aquí. Como dije, nací en Santiago de Chile y nueve meses después mis padres huyeron de Pinochet y me trajeron a mí y mi hermana a los Estados Unidos”, dijo el actor.

“Ellos fueron muy valientes. Y de no ser por ellos no estaría en este hermoso país y ciertamente no estaría aquí junto a ustedes esta noche”, agregó emocionado y con la voz entrecortada.

