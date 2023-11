Prensa internacional destaca a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: “Chile ha hecho historia”

Esto dijeron los medios internacionales de los Panamericanos Santiago 2023

“Chile ha hecho historia al organizar sus primeros Juegos Panamericanos, el evento deportivo más grande realizado por el país sudamericano desde el Mundial de Fútbol de 1962”, destacaba así este domingo el diario El País de España.

Una nota de Andrés Aguirre del portal Santiago 2023, seleccionó diversas publicaciones de medios internacionales: “Los medios de comunicación presentes en el centro de prensa de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y especialmente las agencias noticiosas internacionales, han valorado muy positivamente distintos aspectos de Santiago 2023”, agregando que “no solo el buen desarrollo organizativo llamó la atención”.

Entre los medios internacionales destacados, está el diario Página 12 de Argentina, que de acuerdo a la nota de Santiago 2023, vieron otros tópicos y fueron a la historia viva del país. Es el caso de la crónica titulada “Estadio Nacional, espacio de memoria que fue protagonista en Santiago 2023”, un emotivo artículo periodístico que se adentra en lo acontecido tras el golpe de Estado de 1973 y los dos meses de terror cuando “el emblemático recinto de la capital chilena funcionó como centro de detención y tortura”, explica el matutino.

La nota de Página 12, redactada por la periodista Florencia Mó, fue seleccionada por la Santiago 2023 entre los registros extranjeros más destacados de los Juegos Panamericanos.

La agencia EFE, por su parte, destacó algo muy particular de las preseas que ganan los triunfadores: “Las medallas de Santiago 2023 serán únicas y con un corazón de cobre”, en una crónica en que valora que “cada medalla que cuelgue del cuello de un atleta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será única, no sólo por lo que significa para el deportista, sino porque su elaboración fue un proceso artesanal que hace que no existan dos preseas iguales”.

Para ello entrevistó a Verónica López, jefa del área de Marca, Identidad e Imagen de los Juegos, quien explicó que “cada medalla es distinta de la otra, porque se hacen una a una con un proceso artesanal de pátina u oxidación. No hay medallas iguales”.

La agencia hispana agregó poéticamente: “Salidas de las entrañas del territorio chileno, del desierto de Atacama, todas las medallas tienen un corazón de cobre y están coronadas por un adorno mapuche, la trapelacucha, que es una aguja prendedora que simboliza la unión entre el hombre y la mujer”.

El servicio informativo Milenio, de México, puso su foco en la sustentabilidad ambiental: “Huella de carbono, la otra competencia en Juegos Panamericanos 2023”, dice su título, que complementa con “la justa continental ha implementado diferentes acciones para reducir la contaminación que suele acompañar a este tipo de eventos deportivos”. Luego agrega que “buscará el reciclaje mínimo del 80 por ciento de los residuos plásticos generados durante las competencias. Además, se espera que la huella de carbono generada durante las dos semanas de competencias quede en solo 250 mil toneladas de CO2”.

En tanto, la Agence France-Presse redactó el artículo periodístico “Santiago-2023 repunta interés panamericano en el público local”, en el que describe que “Chile pasó de la poca fiebre deportiva por Santiago 2023 a vender medio millón de entradas en apenas una semana, con un público que alienta a propios y extraños en las decenas de disciplinas panamericanas”.

La información de AFP fue reproducida por varios medios, como La Nación de Argentina, que menciona al director ejecutivo del evento, Harold Mayne-Nicholls, celebrando que “la respuesta de la gente ha sido impresionante. Pasamos el millón de entradas emitidas, más de un millón». Finalmente serían un millón 400.

Seguir leyendo más…