Presidente Boric tras anuncio de la UDI de no suscribir al acuerdo: «No me voy a cansar de insistir, en que esto es bueno para Chile»

El presidente Gabriel Boric se refirió este lunes al anuncio realizado por el partido de derecha UDI, sobre que no se suscribirán al acuerdo por la democracia, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973.

En concreto, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, confirmó que no suscribirán a la declaración convocada por el mandatario chileno.

«No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al ‘servicio’ de hechos que no tienen una sola mirada», expresó Macaya durante la jornada de este lunes.

El acuerdo presentado por el mandatario apunta a un compromiso de cuidad y defender la democracia «respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro».

Tras darse a conocer la noticia, el presidente Boric manfiestó que hará todo lo que esté a su alcanzce para que todos los sectores políticos se sientan seguros para firmar el acuerdo, conocido como «Compromiso de Santiago»

«Hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia, y a respetar de manera irrestricta los derechos humanos», puntualizó el mandatario, citado por ADN.

En este sentido, recordó que desde el Gobierno Nacional se han enfocado en que el momento de la firma del acuerdo «sea cómodo para todos».

«Hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, a fin de que no haya ningún tipo de problemas o cosas de esas características. Y espero, y no me voy a cansar de insistir, en que esto es bueno para Chile», puntualizó.

Caber recordar que, durante la jornada de este lunes, la expresidenta Michelle Bachelet sostuvo una reunión econ el actual mandatario Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda, donde se le entregó una copia del documento.

La exmandataria chilena espera que la declaración sea firmada de manera conjunta por los partidos políticos.