¿Quién es el soberano?: A propósito de las reacciones a la encuesta Ipsos 2023

Whatworries the world? Diciembre 2022 es una encuesta que fue realizada en 29 países, entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre de 2022, a través del sistema Ipsos Online Panel con 19.504 adultos de 18 a 74 años en Canadá, Israel, Malasia, Sudáfrica, Turquía y EE.UU; de 20 a 74 años en Indonesia y Tailandia; y 16 a 74 en los otros 21 países[1]. Parte de la prensa nacional hizo eco de uno de los hallazgos de dicha encuesta:

“Más de una de cada cuatro personas en el mundo menciona el crimen y la violencia (28\%) como una preocupación. Esta cifra ha cambiado poco en los últimos 12 meses. Cinco naciones (Chile, México, Perú, Suecia e Israel) consideran este tema como su mayor inquietud, dos más que el mes pasado. Chile sigue siendo el país más preocupado, con un 63\% que lo considera una de sus principales inquietudes (-5pp). Israel (59\%), ahora segundo, ha subido 17pp y México (antes segundo) ha descendido 9pp».

Así lo repiten (casi) literalmente Pauta[2],La Tercera[3],24 Horas[4], El Mostrador[5], Meganoticias[6], El Mercurio[7], entre otros. Pero esta encuesta no es confiable. La razón es simple: No existen las muestras representativas, por lo que ninguna muestra puede ser un espejo de toda una población. El tenor del reporte de la encuesta Ipsos depende de esta falsa noción de muestra representativa. Es imposible que haya una muestra representativa pues si se toma una encuesta (una parte del todo), es porque no se conoce ese todo: por tanto, no hay criterio que permita caracterizar cuándo una encuesta es representativa.

Hay más: La encuesta Ipsos a la que hacemos mención se basó, para Chile, en 500 individuos que pertenecen a medios “más urbanos, más educados y/o más acomodados que la población en general”. Es imposible que la opinión de 500 personas sea un reflejo de la población chilena.

Sin embargo, la falsa afirmación según la cual Chile sigue siendo el país más preocupado, con un 63% que lo considera una de sus principales inquietudes hace eco no solo en la prensa, sino en políticos. Tenemos un ejemplo: el político Carlos Maldonado, Secretario General del Partido (en formación) Demócratas de Chile, quien fuera presidente del Partido Radical entre 2018 y 2021, y Ministro de Justicia de la Presidenta Michel Bachelet entre 2007 y 2010, publicó un Twitter el 20 de enero recién pasado, insertando parte de la infografía de la encuesta Ipsos, haciendo referencia a Meganoticias como fuente:

“Gobierno, en acuerdo con el Parlamento, debería decretar Estado de excepción en todo el país, para controlar la delincuencia y proteger a la ciudadanía, mientras se modifican las leyes, se potencian las policías y el Ministerio Público, y se crea una agencia de Seguridad Pública”

La terminología que utiliza Maldonado recuerda la introducida y reflexionado por Car Schmitt en obras como El concepto de lo político, Teoría de la Constitución o Ensayos sobre La Dictadura. 1916-1932. Aquí Schmitt define el soberano como aquel que puede decretar un Estado de excepción, el que permite interrumpir las garantías constitucionales (como las de derecho a reunión, derecho a transitar libremente en el territorio, libertad de expresión) hasta que se reestablezca el orden que amenaza dichas garantías. Lo interesante e inquietante es que Maldonado hace referencia a la seguridad pública, abogando por un Estado de excepción que permita modificar leyes, potenciar las policías, crear una agencia de seguridad. Es inquietante porque no se enfatiza la vida política de la nación, aquella en la que cada una/o puede ser visto y oído en el espacio público, que es el espacio de deliberación: solo se enfatiza la disposición del “hombre civilizado de cambiar un trozo de felicidad por un trozo de seguridad”, para citar a Sigmund Freud, quien en 1930 escribiera su El malestar en la cultura moderna.

Siguiendo a Schmitt, entonces, el soberano sería el Gobierno y el Parlamento: el pueblo le otorga la soberanía (que, según la actual constitución, reside en la nación y que la ejerce el pueblo por medio de plebiscitos y elecciones, y por medio de las autoridades elegidas por este), bajo la cual se puede declarar un Estado de excepción. Todo esto puede parecer lógico, pero cuando aparecen los términos de policía y seguridad, entonces hay que estar alertas pues, como constatara Hannah Arendt en su Estado-nación y democracia, “la nación, es decir, el pueblo que debía su emancipación política al Estado-nación, pronto empezó a mostrar una tendencia nefasta a ceder su soberanía excesiva a dictadores y líderes de todo tipo”.

Servirse de una encuesta muy poco confiable, para exacerbar una sensación de inseguridad, de modo de llamar a ejercer una noción de soberanía que va muy de la mano ese estar dispuesto a todo con tal de salvar la pura vida biológica, la desnuda vida (Arendt, Agamben), debe alertarnos, preguntándonos si la intención no es generar un acuerdo tácito en la ciudadanía de modo que la misma aplauda dicho ejercicio. Política y libertad son lo mismo (Arendt): parece que asistimos a la huida de la política, a la desaparición de la libertad.

Ernesto San Martín

Director del Núcleo Milenio MOVI

Director del Laboratorio de Estadística Social LIES, UC.

