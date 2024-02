Sigue la escalada por escándalo del moai que Reino Unido no devuelve a Rapa Nui: The Guardián lo destacó en reportaje

Imagen portada: El moai conocido como Hoa Hakananai’a en el Museo Británico. Fotografía: Adrian Dennis/AFP/Getty Images / Publicado en reportaje The Guardián

Museo Británico y el escándalo por los moais de Rapa Nui

El Museo Británico se encuentra en medio de una creciente controversia internacional tras una avalancha de críticas procedentes de Chile por la devolución de una estatua moai, tal como ha sido reportado recientemente por The Guardian. La institución posee dos de estas monumentales figuras de piedra, las cuales fueron extraídas de Rapa Nui (Isla de Pascua) por topógrafos británicos en 1868, generando una demanda constante para su retorno a territorio chileno.

Desde enero, usuarios chilenos han inundado las redes sociales del museo, especialmente Instagram, exigiendo la repatriación de los moai, como destaca el informe de The Guardian. En el reportaje: “British Museum’s Instagram flooded with calls to return Easter Island statue”.

“El museo tiene dos moai, que fueron tomados de Rapa Nui (Isla de Pascua) por topógrafos británicos en 1868, y desde hace mucho tiempo ha habido demandas para que los británicos los devuelvan a Rapa Nui, que es territorio chileno”, resalta The Guardián.

Esta acción, indica The Guardián, fue impulsada por el influencer Mike Milfort, quien instó a sus seguidores a participar en esta campaña, generando incluso el respaldo del presidente chileno, Gabriel Boric, según lo señalado en el reportaje.

En medio de la atención internacional que ha recibido esta controversia, existen opiniones diversas sobre el tema en la propia Isla de Pascua (Rapa Nui), indica el medio. El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Pao, criticó la politización del tema y expresó su preocupación a The Guardián por la trivialización de los moai como un simple meme de Internet.

El Museo Británico, por su parte, ha cerrado temporalmente los comentarios en algunas de sus publicaciones en redes sociales debido al trolling, informa el reportaje. Sin embargo, continúa manteniendo relaciones con colaboradores en Rapa Nui y ha expresado su disposición al diálogo, aunque sin compromisos claros sobre la devolución de los moai.

La solicitud de devolución de los moai por parte de Rapa Nui no es nueva. Según el reporte de The Guardian, en 2018 se emitió una solicitud por escrito, seguida por una visita recíproca entre representantes de la isla y del museo. A pesar de estas gestiones, la devolución aún no se ha materializado, dejando pendiente una decisión sobre el futuro de estas emblemáticas figuras de la Isla de Pascua.

Accede al reportaje completo de The Guardián publicado este 18 de febrero 2024.

Seguir leyendo más…