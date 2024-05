“Tras la carne”: Documental revela cruda realidad de los mataderos industriales en Chile (+ video)

Animal Libre revela cruda realidad de la carne en Chile con documental

Con la participación de Eliana Albasetti, Erwin Flores, Daniela Seguel, Pedro Riquelme y Mauricio Serrano.

La organización internacional Animal Libre, que tiene como misión generar un cambio sociocultural para que los animales sean considerados y respetados en Chile y Latinoamérica, lanzó su primer corto documental sobre lo que padecen los animales en los mataderos.

“Tras la Carne» es el nombre del cortometraje documental de 20 minutos producido por la organización y filmado en Chile. Un impactante documental que busca llevar a las personas detrás de las puertas de los mataderos para revelar la cruda realidad detrás de la industria cárnica.

A través de testimonios de expertos en diversos campos, el filme invita a reflexionar sobre las decisiones actuales de consumo y el impacto que tienen en la vida de otros seres.

“Nuestro equipo tuvo la oportunidad de acceder a un matadero en Chile, junto con hablar con importantes profesionales y recopilar antecedentes relevantes que llevarán a “Tras la Carne”, a ser un contenido rupturista y revelador para muchas personas de Chile y el mundo.” Indicó la directora del documental y miembro de Animal Libre, Valeria Casanueva.

Entre algunas de las figuras que aparecen en el pieza gráfica, se encuentra el docente y médico veterinario Erwin Flores, quien habla sobre el proceso que viven los animales en esta industria, “cuando a las vacas en el matadero se les golpea en esta zona (nuca), para cortar la médula oblonga e insensibilizar al animal. ¿De qué lo insensibiliza? Del dolor, del cuerpo. Es decir, ya no puede moverse, ya no hay autonomía ni tampoco dolor que vaya a sentir en el cuerpo, ¿pero lo insensibiliza de la sintiencia, de los afectos, del miedo, del pavor, del terror, de la claridad de que va a ser asesinado en ese momento? No, el animal lo sufre en todo momento.» Indica en el documental.

Otra figura es Eliana Albasetti, activista de Animal Libre y fundadora del Santuario Empatía, quien habla sobre su santuario, donde tiene rescatado a muchos animales que iban a ser faenados y cuenta cómo viven ahora en ese lugar que creó junto a su esposo, Federico Koch.

El fundador de Animal Libre, Mauricio Serrano por otro lado indicó que “este material audiovisual será de gran ayuda para quienes no conocen lo que sucede con los animales dentro de los mataderos y que finalmente llega a tu plato, Tras la Carne, es una propuesta para el cambio y mostrar una verdad, que nadie tiene acceso a conocer, dado que si lo tuviéramos, el mundo ya sería vegano.”

Se ver el documental de manera gratuita en youtube en el siguiente enlace de publicación:

Voz en Off: Daniel Seguel.

