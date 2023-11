El Universo de Marvel lo espera: Medios internacionales anuncian a Pedro Pascal como uno de los «Cuatro Fantásticos» en próxima película

Un reporte de la revista online Deadline Hollywood anunció que Pedro Pascal está en conversaciones para interpretar a Reed Richards en la próxima película de Marvel, «Fantastic Four» (Cuatro Fantásticos).

El largometraje tiene como fecha de estreno mayo de 2025.

Según el reporte del medio estadounidense, «después de meses de especulaciones sobre quién podría interpretar a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, en los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, es posible que la espera finalmente haya terminado. Si bien está lejos de cerrarse un trato, fuentes dijeron a Deadline que el tres veces nominado al Emmy, Pedro Pascal, está en conversaciones para interpretar al líder del icónico equipo de superhéroes».

Según deadline, «múltiples fuentes cercanas a las negociaciones dicen que va en la dirección correcta para que Pascal haga este y otros proyectos futuros».

En el reporte, también se destacó el alto momento que vive el actor chileno: «Pascal tiene una tarjeta de baile completa que incluye Gladiator 2, que se espera que entre en producción antes de fin de año, así como su popular serie de HBO The Last Of Us, que se espera que se filme el próximo año, así como Weapons de Zach Cregger».

Con esta foto ilustraron en la revista Deadline la nota sobre Pedro Pascal y su eventual llegada a Marvel Studios.

Sobre el personaje que interpretaría Pascal, se trata del líder de los Cuatro Fantásticos, un equipo de superhéroes formado por él mismo, su esposa Sue Storm (la Mujer Invisible), su cuñado Johnny Storm (la Antorcha Humana) y su amigo Ben Grimm (la Cosa o la Mole).

Reed Richard es un científico brillante, y adquirió el poder de estirar su cuerpo como una goma tras experimentar una tormenta cósmica en un viaje por el espacio.

El cómic debutó en noviembre de 1961 como The Fantastic Four #1, siendo el primer equipo de superhéroes creado por Stan Lee y el escritor-editor y artista Jack Kirby. Hasta ahora, han sido adaptados en 4 series animadas y 4 películas de acción.

Seguiremos informando.

