Ambientalistas denuncian ante la PDI amenazas y hostigamiento por parte de guardias de empresa que pretende construir represa Rucalhue en el Río BioBío

Un grupo de ambientalistas denunciaron este viernes ante la PDI de Concepción las vulneraciones y el hostigamiento que han recibido por parte del personal de seguridad de la empresa que pretende construir la represa Rucalhue, en la región del BioBío.

En las afueras del cuartel PDI en Concepción, manifestantes denuncian hostigamiento policial y de guardias privados contra activistas socioambientales opositores a proyecto represa Rucalhue en el río Biobío.

Vía @resumen#NoMasZonasDeSacrificio pic.twitter.com/A45IwZZrJH — El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 25, 2022

💧#RíosLibres| En estos momentos se está ingresando una denuncia en la PDI de Concepción por la serie de vulneraciones que han sufrido defensores del río Biobío por policías y guardias privados del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue pic.twitter.com/MnXqpop2VE — Obs. Latinoamericano de Conflictos Ambientales (@olca_chile) February 25, 2022

La obra de construcción está a cargo de la empresa Rucalhue Energía SpA y el controlador es la organización china International Water and Electric Corporation.

Hasta la fecha, se conoce que se han visto afectados 10 miembros de diferentes organizaciones socioambientales de la región.

La situación comenzó a agravarse en octubre del año pasado y los ambientalistas aseguran que los guardias de la empresa los han amenazado y agredido, refiere Canal 9.

La ambientalista Valentina Molina denunció que ha recibido amenazas y qe uno de los guardias se sacó la capucha y le dijo que cada vez que lo viera por la calle «corriera».

«Nosotros venimos a hacer una denuncia a la PDI porque estamos recibiendo acoso de parte de los guardias de la empresa china, donde un día nos fuimos a manifestar por el río y fuimos violentados, nos tiraron piedras, estando en el agua nos pegaron, no nos dejaron subirnos a los cayag. A mi me tenían en medio del río y no me dejaban subirme, les decía que tenía miedo, me quitaron mi celular por estar grabando, me acorralaron dos guardias, y fui amenazada. se sacó su capucha y me dijo que no me olvidara de su cara y que corriera cuando lo viera en la calle», denunció la joven.

Durante la presentación de la denuncia ante la PDI estuvo presente el diputado ecologista Félix González, quien recordó que ya se han generado varios hechos violentos, por lo que hablaron con las autoridades regionales, y advirtió que existen «parapolicías».

«Nosotros en diciembre fuimos al lugar porque ellos fueron detenidos de manera ilegal, en diciembre, por carabineros, con los guardias, con los jóvenes menores de edad que resultaron con heridas. presentamos denuncia en Santa Bárbara. Está escalando una situación grave porque se está violando el estado de derecho, hay parapolicías, que actúan en el rio dentro del rio, en un espacio publico», puntualizó.

Daño al Río Biobío

Es bajo este paraguas que Rucalhue Energía SpA ya cuenta con dos querellas ingresadas contra personas que han levantado acciones de movilización contra el proyecto.

La Central Hidroeléctrica se planea que se construirá en el rio BíoBío, en el límite de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, ubicadas la Octava Región.

Al menos 10 organizaciones están desarrollando distintas instancias para impedir que este proyecto se instale en los ríos Quilme y BíoBío.

La principal razón de la movilización de organizaciones como la ONG We Kimun, Semillas de Lirken, Somos Biobío, Movimiento Autoconvocado de Santa Bárbara y Mulchén Consciente es el eventual daño ambiental que se podría generar en la zona. Por esto mismo, es que estos grupos solicitan que se revise el RCA.

“Este es un proyecto que va a afectar al río Biobío y también al río Quilme (…) nosotros hemos ido planteando algunos cuestionamientos respecto a las afectaciones, en lo que tiene que ver con la fauna, con las especies de árboles, (porque) hay algunos árboles que están protegidos que también van a ser afectados con la construcción de este proyecto”, manifestó Janny Figueroa, directora ejecutiva de la ONG We Kimun.

Asimismo, la comunidad se opone a la construcción de esta represa, que contaría con una extensión de 1,5 kilómetros, con lo cual se terminaría con la existencia de un espacio natural, llamado «la junta», cuyo nombre obedece precisamente a la intersección natural entre los ríos Bío Bío y Quilme

El río BíoBío, según los manifestantes, se encuentra afectado por al menos 17 centrales hidroeléctricas. Todas estas están operativas desde el 2016, según un trabajo de investigación de la Universidad de Concepción (UdeC). Estas centrales se concentran específicamente en la cuenca, siendo Pangue, Ralco y Angostura algunas de las zonas más emblemáticas.

