Ascensores municipales de Valparaíso vuelven a funcionar con resguardos sanitarios

Con una agradable sorpresa despertaron los vecinos y vecinas del cerro Barón, tras la reapertura del emblemático ascensor que conecta a la comunidad con el plan de la ciudad.

Recordemos que el ascensor Barón, al igual que el resto de los funiculares de la Ciudad Puerto, fueron cerrados en marzo de este año, como parte de las medidas de resguardo sanitario impulsadas por la Alcaldía Ciudadana, en Valparaíso.

Ahora, tres ascensores municipales retoman su funcionamiento: al Barón se sumaron el Polanco y el San Agustín. En ese contexto, es importante señalar que estos medios de transporte tradicionales de la Ciudad Puerto, aún están en proceso de marcha blanca, por lo que el pasaje es gratuito y todos los usuarios deben cumplir medidas de resguardo, como el uso obligatorio de mascarilla y mantener el distanciamiento social de 1 metro y medio. Asimismo, se estableció un ingreso máximo de 5 pasajeros por carro.

Al respecto, el alcalde Jorge Sharp, destacó que «estamos iniciando una marcha blanca para retomar el funcionamiento normal de los ascensores con todas las recomendaciones que nos hicieron un conjunto de especialistas y que conversamos con funcionarios y equipos a cargo».

«Si todo resulta bien, esperamos durante septiembre que toda la red de ascensores esté funcionando con las nuevas condiciones que hemos definido y que creemos se van a mantener por mucho tiempo, porque debemos proteger a la población de posibles contagios. Iremos evaluando semana a semana el funcionamiento para ir corrigiendo todo lo que sea necesario», agregó Sharp.

Por su parte, Víctor Navarrete, uno de los operadores del ascensor Barón y que lleva alrededor de dos años trabajando en la planta alta, dijo que «nosotros tenemos un trato bien cercano con la gente, y sobre todo con el vecino. Cada operador de ascensor conoce su entorno, su barrio, algunos son más conflictivos y otros menos, pero en todos hay un acercamiento, porque hay que considerar que es un elemento útil, ya que nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan a nosotros».

El ascensorista destacó el hecho que se hayan tomado todas las medidas de protección personal, lo que incluye la demarcación de los espacios a la entrada y salida de los ascensores para evitar aglomeraciones.

Vecinos contentos

Sonia Díaz, vecina del cerro Barón, agradeció la reapertura del tradicional funicular: «Esto es una maravilla, porque así no me tengo que dar toda la vuelta. Se echaba mucho de menos el ascensor. Ahora me di cuenta que estaba abierto, cuando pasé. Ojalá no lo vuelvan a cerrar, porque es muy necesario para nosotros que a veces debemos bajar al plan a abastecernos de alimentos y el ascensor nos conecta con el Mercado Cardonal, con la feria y con los supermercados», señaló la vecina.

En tanto, Maritza Paredes, otra habitante de Barón, añadió que «para mí es un alivio porque vivo aquí cerca del ascensor y ando con mi carrito, porque no puedo hacer fuerza. Es una buena noticia y se extraña bastante, la verdad. Yo me levanté y miré por la ventana, ahí me di cuenta que había movimiento, pero pensé que lo habían abierto para reparar alguna cosa y no me imaginé que estaba funcionando, así que fue una bonita sorpresa».