Chile: Del exitismo que presentaba hace unas semanas el gobierno, a nuevo peak de contagios y escasez de camas

A fines de enero, y en medio del Plan de Vacaciones que implementó el Minsal, el ministro de Salud, Enríquez Paris señalan que “a nivel nacional y en la Región Metropolitana las cifras son bastante alentadoras”

Esto, animado por el rápido proceso de las primeras dosis de vacunación -una de las mejores a nivel mundial-, hacían al gobierno relajar medidas, y anunciar cambios en las restricciones, permitiendo a gran parte del comercio, en particular turístico, operar, así como el anuncio en la apertura de cines, casinos y gimnasios. Con estas cifras en vista, impulsaba con fuerza el Plan de Retorno a Clases presenciales.

Sin embargo, y en pocas semanas, el panorama ha cambiado radicalmente.

En este contexto, y mientras se revisa la extensión del Estado de Excepción en el Congreso -ya aprobado en la Cámara Baja-, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, cuestionó las erráticas medidas impulsadas por el Gobierno.

En conversación con Radio Usach, Siches señaló que respecto a levantar el Estado de Excepción es cierto que “no era tiempo de innovar, pues tenemos muy malas cifras, y la Red Pública y privada está muy tensionada“, advirtió

Respecto a las señales contradictorias del gobierno, sobre que por un lado permite la apertura de casinos, gimnasios y Colegios, y por el otro hace retroceder comunas a cuarentena, la cabeza del Colegio Médico señaló: “Ciertamente, no poder reunirse con alguien, pero tener que ir a trabajar apretado como sardina en el metro, evidentemente no nos habla de una lógica en las medidas que se están implementando“.

Asimismo, comentó que si bien plantearon a los parlamentarios el levantamiento del Estado de Excepción, “era difícil, ya que muchas leyes de protección social venían amarradas“.

“Era importante que no causara más descontento social porque un toque de queda o Estado de Excepción sin comprensión es una herramienta que no sirve para nada” puntualizó.

Paris niega cifras de fallecidos del informe DEIS

En medio de la discusión sobre el Estado de Excepción, el diputado independiente Patricio Rozas señaló su preocupación sobre las cifras de fallecidos por Covid-19, la cual a día de hoy alcanza los 27.902, de acuerdo con el último informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Asimismo, Rozas señaló que “el discurso exitista y las contradicciones en las aplicaciones de lo que debió hacerse (en el contexto de pandemia)” hizo que la gente dejara de creer en el discurso de ministros como Mañalich o Santelices.

“Esencialmente, el manejo fue más político que sanitario“, precisó el parlamentario.

En su defensa, el ministro de Salud, Enrique Paris negó las cifras señaladas por el diputado y afirmó que la aprobación del manejo de la pandemia era del 58%, mientras que la suya como jefe de cartera alcanzaba el 70%.

“Él (Rozas) dijo que habían más de 27 mil fallecidos, y no es así, son 21 mil, y nosotros tuvimos la hidalguía de reconocer también aquellos fallecidos que no tienen el examen PCR positivo, que no ha hecho casi ningún país del mundo”, indicó hoy Paris.

A raíz de esto, Siches señaló que creía que aquella discusión ya se había “superado” en 2020, y recalcó que el DEIS “es la entidad técnica que cifra los fallecidos en Chile“.

Creía que esta discusión la habíamos superado el 2020. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) es la entidad técnica que cifra los fallecidos en Chile. Ello incluye según OMS códigos U07.1 PCR + y U07.2 con fundamento clínico y/o epidemiológico. https://t.co/yzCwNzwEIF — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 9, 2021

Nuevo peak de contagios y alta positividad

La discusión en torno a la posibilidad de extender el Estado de Excepción se está llevando en medio de un complejo escenario sanitario y el resquebrajamiento del “discurso exitista” del gobierno que ha llevado al propio Colmed a cuestionar la efectividad de estas medidas.

Lo anterior se debe especialmente a la cantidad de casos nuevos que fueron reportados durante el fin de semana, los cuales no bajaron de los 5.000.

6 de Marzo | Balance diario #COVID_19

🔹 5.037 casos nuevos

🔹 3.508 casos con síntomas

🔹 1.279 casos asintomáticos

🔹 250 no notificados

🔹 850.483 casos totales

🔹 27.523 activos

🔹 801.537 recuperados

🔹 80 fallecidos inscritos (21.008 en total) pic.twitter.com/BySZxJymZX — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 6, 2021

7 de Marzo | Balance diario #COVID_19

🔹 5.280 casos nuevos

🔹 3.562 casos con síntomas

🔹 1.439 casos asintomáticos

🔹 279 no notificados

🔹 855.785 casos totales

🔹 28.557 activos

🔹 805.717 recuperados

🔹 69 fallecidos inscritos (21.077 en total) pic.twitter.com/JJkrkxcD0X — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 7, 2021

De acuerdo con el balance Covid-19 del Ministerio de Salud, este miércoles se registraron 3.958 casos nuevos, siendo 3.024 sintomáticos, números que continúan siendo elevados y semejantes a las cifras reportadas durante el invierno de 2020.

Miércoles 10 de marzo | Balance diario #COVID_19



🔸 3.958 casos nuevos

🔸 3.024 casos con síntomas

🔸 708 casos asintomáticos

🔸 226 sin notificar

🔸 867.949 casos totales

🔸 27.982 activos

🔸 818.337 recuperados

🔸 24 fallecidos (21.206 en total) pic.twitter.com/fViSTkBF8Z — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 10, 2021

Además, hace una semana se registró la positividad más alta desde julio de 2020, es decir durante el “primer peak” de contagios.

Los 27.151 exámenes PCR informados alcanzaron una positividad del 10,92%.

100% de ocupación de camas críticas en el Hospital del Carmen

La presidenta del Colmed también se refirió a la escasez de camas UCI, producto de este aumento en los contagios.

“Tenemos una red de camas críticas tensionada y una cantidad de casos nuevos muy importante”, precisó a Cooperativa.

Actualmente, el Hospital del Carmen atraviesa esta situación, en la que no sólo se alcanzó el total de ocupación de camas críticas, sino también de ventiladores mecánicos.

Al respecto, el doctor Juan Kehr, director del recinto médico maipusino, indicó que buscarán aumentar la capacidad ventilatoria hasta seis veces más, superando al año pasado.

“Esta situación hace que estemos en un equilibrio muy frágil, y por lo tanto las medidas que estamos tomando tienen que ver con aumentar nuestra capacidad ventilatoria ya por sobre lo que hicimos el año pasado en el nivel máximo de la pandemia“, comunicó.

🔴COVID-19| Dr. Juan Kehr, director hospital el Carmen de Maipú, informa que tienen ocupadas todas las camas críticas y ventiladores: “en los últimos 4-5 días hemos tenido un aumento muy importante de pacientes en el servicio de Urgencia que están esperando cama”. @adnradiochile pic.twitter.com/Q0NETxVS1N — Manu Palominos Malbrán (@manupalominos) March 10, 2021

El contradictorio manejo de la pandemia

Producto del cuestionado manejo sanitario del gobierno de Piñera, lo más probable es que las elecciones de abril se lleven a cabo en Estado de Excepción y con toque de queda.

Sobre la aplicación de esta medida, el senador Pedro Araya (PRI y ex DC) y miembro de la Comisión Mixta del Congreso, indicó que si bien “no existe ninguna duda de que debe extenderse el Estado de Catástrofe (…) no viene de la mano con el toque de queda“, y su continuidad debería evaluarse.

“No puede utilizarse el toque de queda como método para un control político”, indicó el parlamentario a Radio Concierto.

Además de la ineficacia del toque de queda que han evidenciado las cifras covid, cabe destacar las decisiones de la autoridad sanitaria que han puesto en duda el real motivo tras esta medida.

Ejemplo de esta contradicción ha sido el permiso de vacaciones que del mismo modo fue cuestionado por el Colmed y aplicado en un momento en el que los porcentajes de ocupación de camas críticas ya comenzaban a elevarse.

Asimismo, lo que aqueja al gremio de funcionarios de la salud el día de hoy corresponde a la reapertura de cines, casinos y gimnasios a partir de la Fase 2 que ha promovido el gobierno.

“Es un error, considerando que es la última etapa antes de la cuarentena total. Haber autorizado restaurantes, casinos, cines y gimnasios no parece muy prudente”, puntualizó Siches a La Segunda.

La médica también señaló que el “Plan Paso a Paso” debe ser modificado, ya que aún hay confusión respecto de las condiciones para establecer cada una de las fases.

“Existe la incertidumbre de saber por qué una comuna avanza o retrocede en el Plan Paso a Paso”, puntualizó.

Colmed sugiere cierre de fronteras

Ante el peligro que significan las nuevas cepas del virus, Siches señaló a Cooperativa que la situación debe ser vista con seriedad e indicó que “se deben cerrar las fronteras para todos los países“, y del mismo modo, “los viajes tienen que ser muy justificados, cualquier viajero internacional tiene que cumplir la cuarentena (…) el viajero que tenga PCR positivo tiene que tener vigilancia epidemiológica”.

“En el peor de los casos, algunas de estas variantes (del covid) puede gatillar una pandemia paralela a la que ya hemos enfrentado”, advirtió.