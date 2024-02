Comunidades Mapuche Williche paralizan indefinidamente faenas forestales en Osorno

Por Martina Paillacar M.

Este jueves, comunidades Mapuche Williche del sector Puaco, en San Pablo, provincia de Osorno, decidieron paralizar indefinidamente las faenas de la empresa Forestal Vista Hermosa.

En esta acción participaron representantes de las comunidades Punotro Mahuidan, Jepu Alfitra, Mapu kom Junko, Mapu kula ko, Txen txen Mapu, Puilo Chiguaipulli y Kelun Antü, entre otras.

Con esta medida, buscan que se brinden soluciones a las distintas problemáticas que deben enfrentar los habitantes de este en el territorio, como consecuencia del modelo forestal.

Señalaron que durante los últimos años, más de 150 personas han resultado afectadas producto de las acciones de las empresas forestales, entre ellas, Vista Hermosa, Arauco y Farkas.

Al respecto, el Apo ülmen de la Jurisdicción Ancestral de Quilacahuín, del territorio de Huacahuincul, José Troquian Trunci, explicó que «hay una problemática que generan las forestales a las comunidades que se ven directamente y periódicamente afectados por la sequía de las napas de agua, por las fumigaciones, por el deterioro de los caminos, entre muchos otros».

«Por ello, se decidió ir a hablar con la gente que trabaja en la faena para parar la misma, para retirar sus máquinas hasta que no haya una reunión presencial entre las forestales y las comunidades afectadas», señaló.

Asimismo, planteó que las forestales se posicionan en territorio Mapuche y tras ello, sólo hay perjuicio para las comunidades.

«A medida que pasa el tiempo, la gente se ha ido dando cuenta de lo dañinas que son, se trata de un daño progresivo. La gente está despertando y viendo la posibilidad de hacer retroceder las grandes forestales que lo único que les interesa es generar recursos para su propio beneficio», afirmó la autoridad ancestral.

En tanto, Angélica Gallardo, presidenta de la comunidad indígena Kelun Antü de Puaco, indicó que» las forestales no nos pidieron permiso para empezar la tala y tras una reunión convocada junto a comunidades, no llegaron».

Explicó que debido a la acción de las forestales, «se han perdido los humedales y los vecinos están sin agua».

Además, señaló que algunas de las problemáticas asociadas a las forestales que se han registrado en su territorio son la destrucción de los puentes y el aislamiento producto de ello que genera pérdidas económicas a las comunidades que no pueden salir vender sus productos. Por otra parte, se refirió a la problemática asociada al polvo, a la alta velocidad de los camiones y el no cuidado del cableado eléctrico. Asimismo, mencionó el peligro de incendios forestales.

Por su parte, Silvia Millán Lepún, presidenta de la comunidad Puelo Chiguaipulli del sector de Cancha Larga, indicó que las forestales deterioran los caminos, ya que los camiones de alto tonelaje pasan a alta velocidad.

«En mi sector- explicó- está lleno de plantaciones de pinos y eucaliptus, a la gente les entregan agua en camiones aljibe y eso será hasta marzo. No sabemos cómo será el vivir del campesino después de eso. Nosotros vivimos de una huerta, y por las forestales no podemos tenerlas porque no hay agua».

«Donde vivo hay un colegio, una posta rural, y los camiones llegan y pasan a toda velocidad sin medir las consecuencias de las personas que van pasando», acotó.

En tanto, Maritza Alvarado Tranayado, presidenta del Consejo de Comunidades Mapuche de San Pablo, denunció que “hay una falta de compromiso de las forestales con la comunidad».

«En más de dos meses, no se han acercado a los dirigentes de esta comunidad a plantearles su plan de trabajo. Es aberrante y muy grave que las comunidades tengan que suspender las faenas para conocer lo que están haciendo en su territorio», criticó.

Planteó que las forestales deben respetar los caminos, los puentes, la seguridad de las personas y además deben cortar además los pinos a la orilla de los caminos y mejorar los accesos.

«No deben olvidarse que hay muchas viviendas que colindan con ellas, además, deben tener un camión para que mitigue el polvo. Por otra parte, no se acercan a dialogar con nosotros», agregó.

Durante la jornada, se realizó una mesa de trabajo organizada por las comunidades Mapuche Williche del territorio para resolver inquietudes, donde se convocó, tanto a representantes de vialidad como a las forestales en cuestión. Sin embargo, estas últimas, no se hicieron presentes. También participaron en la reunión, la diputada Emilia Nuyado Ancapichún y el concejal de San Pablo, Fernando Heckmann.

Durante esta mesa de trabajo, las comunidades afectadas plantearon la relevancia del respeto de sus derechos colectivos y territoriales, enfatizando en la necesidad de ser consultados y participar en las decisiones que les afectan como pueblo, además del poder definir sus prioridades sobre su territorio.

Por otra parte, se refirieron a la importancia de la protección de la biodiversidad, enfatizando en la protección de las aguas dada la sequía.

Finalmente, el Apo ülmen José Troquian, explicó que otras problemáticas, aparte de las forestales en el territorio son las salmoneras, las mineras y las empresas que extraen áridos, entre otras.

