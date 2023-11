Corte Suprema acogió solicitud de nulidad del juicio que condenó a Nicolás Piña a 10 años de cárcel

La Corte Suprema acogió la solicitud de nulidad del juicio presentada por la defensa de Nicolás Piña, quien fue condenado a 10 años de cárcel acusado de homicidio frustrado y lanzamiento de material incendiario.

La información fue entregada por la cuenta @LibertadalNico, donde se han venido informando las distintas acciones judiciales y campañas ciudadanas solicitando la nulidad de este juicio.

Así, de acuerdo a lo señalado, «en el día 1/11 se informa que fue admitida esta solicitud, con lo cual se dará inicio al proceso de análisis y tratamiento donde se resolverá si se ratifica el fallo de primera instancia; se anula el fallo, y por tanto se absuelve al compañero o se realiza un nuevo proceso judicial dando por nulas las pruebas de la primera instancia»

En ese sentido, se recordó que «ante las irregularidades del fallo condenatorio en el juicio a Nicolás Piña en primera instancia, donde el tribunal dictaminó 10 años y un día por la demanda de la fiscalía, ministerio del Interior, secretaría de Defensa Nacional y abogado de carabinero, por homicidio frustrado y lanzamiento de material incendiario, la defensa y la familia solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se acoja el pedido de nulidad del mismo».

«Es importante recordar y destacar que las irregularidades del fallo se deben principalmente a que las pruebas audiovisuales y de pertenencia fueron presentadas por medio de procedimientos de miembros de la OS9, conocidos como intramarchas, sin autorización ministerial o judicial», agrega el comunicado.

«Por otro lado, en los peritajes de estas ‘pruebas’ no se ha demostrado participación (de Nicolás Piña) en los hechos: las imágenes recabadas no son continuas, están cortadas y no demuestran que Nicolás sea el sujeto del hecho, las pruebas de hidrocarburos en cuerpo y vestimenta dieron negativo. Las pertenencias del sujeto y de Nicolás son incompatibles», recalcaron.

Sobre este último punto, acusaron que «en esa incompatibilidad el tribunal opta por dirimir sin dar lugar a la defensa en su derecho de contraponer argumentos y pruebas en la defensa de la inocencia de Nicolás».

Lee el comunicado completo a continuación (en imágenes):

